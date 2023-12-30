Sağlık Bakanlığı personel ataması ne zaman olacak, alan sayıları ne zaman açıklanacak 2024? Bakan Fahrettin Koca açıkladı!

Geçtiğimiz sene Mart ve Nisan aylarında Sağlık Bakanlığı KPSS ile personel alımı gerçekleştirilmişti. Bu sene 2024 yılına girerken Fahrettin Koca bu sene atama yapılacağını belirtti. ÖSYM tarafından kılavuzun 2024 yılı içerisinde yayımlanması bekleniyor.