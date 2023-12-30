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Haberler Fotohaber Sağlık Bakanlığı personel ataması ne zaman olacak, alan sayıları ne zaman açıklanacak 2024? Bakan Fahrettin Koca açıkladı!
Giriş Tarihi: 30.12.2023 00:56 Güncelleme Tarihi: 30.12.2023 00:56

Sağlık Bakanlığı personel ataması ne zaman olacak, alan sayıları ne zaman açıklanacak 2024? Bakan Fahrettin Koca açıkladı!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca binlerce sağlık çalışanı ve sağlık çalışanı adayının beklediği müjdeyi verdi. 2024 yılının gelmesiyle birlikte birçok kurum personel alımlarına başlıyor. Atama bekleyen sağlık çalışanlarının gözü kulağı Sağlık Bakanlığındaydı. "Sağlık Bakanlığı personel ataması ne zaman olacak, alan sayıları ne zaman açıklanacak?" soruları araştırılıyordu. Fahrettin Koca TBMM'de yaptığı konuşmada personel atama takvimi ve kadrolarla ilgili açıklamalarda bulundu. Peki, Sağlık Bakanlığı personel ataması ne zaman olacak, alan sayıları ne zaman açıklanacak?

Sağlık Bakanlığı personel ataması ne zaman olacak, alan sayıları ne zaman açıklanacak 2024? Bakan Fahrettin Koca açıkladı!

2024 yılı için Sağlık Bakanlığı atama müjdesini Bakan Koca verdi. Fahrettin Koca mecliste 2024 Sağlık Bakanlığı KPSS atama takvimine dair açıklamalarda bulundu. Peki, Sağlık Bakanlığı personel ataması ne zaman olacak, alan sayıları ne zaman açıklanacak?

Sağlık Bakanlığı personel ataması ne zaman olacak, alan sayıları ne zaman açıklanacak 2024? Bakan Fahrettin Koca açıkladı!

Geçtiğimiz sene Mart ve Nisan aylarında Sağlık Bakanlığı KPSS ile personel alımı gerçekleştirilmişti. Bu sene 2024 yılına girerken Fahrettin Koca bu sene atama yapılacağını belirtti. ÖSYM tarafından kılavuzun 2024 yılı içerisinde yayımlanması bekleniyor.

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Sağlık Bakanlığı personel ataması ne zaman olacak, alan sayıları ne zaman açıklanacak 2024? Bakan Fahrettin Koca açıkladı!

Fahrettin Koca TBMM'de yaptığı konuşmada Müjdeyi verdi:

"Personel alımı için gayret ediyoruz. Sağlık çalışanlarımız için şimşeklerle yarışıyoruz. Çok yakında alan sayılarını açıklayacağız." ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanlığı personel ataması ne zaman olacak, alan sayıları ne zaman açıklanacak 2024? Bakan Fahrettin Koca açıkladı!

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ATAMASI NE ZAMAN?

Sağlık Bakanlığı personel atamasına dair henüz detaylar netleşmedi. Netleştiğinde yer vereceğiz.

Sağlık Bakanlığı personel ataması ne zaman olacak, alan sayıları ne zaman açıklanacak 2024? Bakan Fahrettin Koca açıkladı!

KPSS SAĞLIK BAKANLIĞI TERCİH TAKVİMİ

Ösym'nin 2024 takviminde Sağlık Bakanlığının Sözleşmeli Sağlık Personeli Pozisyonlarına Yerleştirme tarihlerinin 28 Mart ve 4 Nisan arasında gerçekleştirileceği belirlenmişti.

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