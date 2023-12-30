Giriş Tarihi: 30.12.2023 00:56
Güncelleme Tarihi: 30.12.2023
00:56
Sağlık Bakanlığı personel ataması ne zaman olacak, alan sayıları ne zaman açıklanacak 2024? Bakan Fahrettin Koca açıkladı!
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca binlerce sağlık çalışanı ve sağlık çalışanı adayının beklediği müjdeyi verdi. 2024 yılının gelmesiyle birlikte birçok kurum personel alımlarına başlıyor. Atama bekleyen sağlık çalışanlarının gözü kulağı Sağlık Bakanlığındaydı. "Sağlık Bakanlığı personel ataması ne zaman olacak, alan sayıları ne zaman açıklanacak?" soruları araştırılıyordu. Fahrettin Koca TBMM'de yaptığı konuşmada personel atama takvimi ve kadrolarla ilgili açıklamalarda bulundu. Peki, Sağlık Bakanlığı personel ataması ne zaman olacak, alan sayıları ne zaman açıklanacak?