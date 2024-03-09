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Haberler Fotohaber Balgam yutmak orucu bozar mı? Oruçluyken balgam yutmak orucu bozar mı? Diyanet İşleri açıklık getirdi!
Giriş Tarihi: 09.03.2024 12:01 Güncelleme Tarihi: 09.03.2024 12:01

Balgam yutmak orucu bozar mı? Oruçluyken balgam yutmak orucu bozar mı? Diyanet İşleri açıklık getirdi!

On bir ayın sultanı Ramazan ayı geldi çattı. İslam alemi bu mübarek ay boyunca oruç ibadetini yerine getirecek. Bu noktada orucu bozan durumlar araştırılmaya başlandı. Balgam yutmak orucu bozar mı sorusu en çok araştırılanlar arasında yerini aldı. Din İşleri Yüksek Kurulu internet sitesinden paylaşılan bilgiler ile balgam veya tükürük yutulması halinde orucun bozulup bozulmayacağı konusu netliğe kavuştu. Peki, Oruçluyken balgam yutulur mu, kaza gerektirir mi? İşte Diyanet'in konu ile ilgili açıklaması.

Balgam yutmak orucu bozar mı? Oruçluyken balgam yutmak orucu bozar mı? Diyanet İşleri açıklık getirdi!

Rahmet ve bereket ayı on bir ayın sultanı 11 Mart tarihi itibarıyla başlıyor. Bu mübarek ayda oruç ibadetini yerine getirecek olan kişiler, orucu bozan şeyler listesi araştırmasına çıktı. Bunlar arasında en çok araştırılan ise hiç şüphesiz ''Balgam yutmak orucu bozar mı, kaza gerekir mi?'' oldu. Diyanet İşleri Başkanlığı balgam ve tükürük yutmanın oruç ibadetini bozup bozmadığı konusuna açıklık getirdi. Peki, oruçluyken göz dalması kullanmak orucu bozar mı? İşte Diyanet'in yanıtı.

Balgam yutmak orucu bozar mı? Oruçluyken balgam yutmak orucu bozar mı? Diyanet İşleri açıklık getirdi!

BALGAM YUTMAK ORUCU BOZAR MI?

Bilindiği üzere vücuda dışarıdan alınan herhangi bir şey orucu bozmaktadır. Balgam, vücutta salgılanan doğal bir salgı olduğundan dolayı, balgam yutmak orucu bozmamaktadır.

Ancak bu salgı pis kabul edildiğinden dolayı, balgamın dışarı atılmasının daha iyi olacağı açıktır. Bu nedenle oruçlu olunsun ya da olunmasın balgam yutmak doğru bir davranış olmaz. Çünkü balgam, insan bedeninden çıkan hastalıkları taşıyabileceği gibi aynı zamanda tiksindirici ve pis bir şeydir.

Fakat oruçlu bir kimse tarafından yutulan balgam, yeme veya içme olarak kabul edilmediğinden dolayı, orucu bozmamaktadır.

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Balgam yutmak orucu bozar mı? Oruçluyken balgam yutmak orucu bozar mı? Diyanet İşleri açıklık getirdi!

TÜKÜRÜK YUTMAK ORUCU BOZAR MI?

Diyanet tarafından ''Tükürük yutmak orucu bozar mı?'' sorusu genel olarak bu durumun orucu bozmayacağı şeklinde cevaplanmaktadır. Ağız, beden içi olduğundan tükürük yutmak da insanın içindeki necasetin mideden bağırsağa geçmesi gibi doğal kabul edilir. Günlük yaşamda oruçlu iken tükürük yutmak, ağzın içinde salgılanan tükürüğün normal olarak yutulması gibi düşünülür.

Oruçlu kimsenin, art arda gelen ve yoğun olan tükürüğü yutması da sakıncalı olarak değerlendirilmemektedir. Ağzın çalkalanmasından sonra kalan ıslaklığın veya dudağı yaladıktan sonra kalan tükürüğün yutulması durumu da orucu bozmayan hallerden sayılmaktadır. Din bilginlerine göre, Ramazan ayında oruç tutan bir kimsenin ağızda bulunan tükürüğü yutması orucunu bozmamaktadır. Fakat ağızda bulunan tükürüğün biriktirilmesi kaçınılması gereken davranışlardan olarak açıklanmaktadır. Bu şekilde yutmanın orucu bozmamakla birlikte mekruh olduğu söylenmektedir.

Balgam yutmak orucu bozar mı? Oruçluyken balgam yutmak orucu bozar mı? Diyanet İşleri açıklık getirdi!

ORUCU BOZAN ŞEYLER NELERDİR?

Orucun temel unsuru, yeme, içme ve cinsel ilişkiden uzak durmak, nefsi bunlardan mahrum bırakmak olduğu için, oruçlu iken bunlar ve bu anlama gelecek davranışlar orucu bozar. Yemek ve içmek, yenilip içilmesi mûtat olan her şeyi kapsamı içine alır.

Sigara, nargile gibi keyif veren tütün kökenli dumanlı maddeler ile uyuşturucular ve tiryakilik gereği alınan tüm maddeler oruç yasakları kapsamına girer (İbn Âbidîn, Reddü'l-muhtâr, III, 386-387). Her ne sebeple olursa olsun, ağızdan alınan ilaçlar da aynı hükme tabidir.

Balgam yutmak orucu bozar mı? Oruçluyken balgam yutmak orucu bozar mı? Diyanet İşleri açıklık getirdi!
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