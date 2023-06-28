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Haberler Fotohaber BAYRAM NAMAZI SAATİ 2023: İstanbul, Ankara, İzmir Diyanet ile Bayram namazı saat kaçta, ezan kaçta okunuyor? İşte Kurban Bayramı namaz saati vakitleri
Giriş Tarihi: 28.06.2023 06:32 Güncelleme Tarihi: 28.06.2023 06:33

BAYRAM NAMAZI SAATİ 2023: İstanbul, Ankara, İzmir Diyanet ile Bayram namazı saat kaçta, ezan kaçta okunuyor? İşte Kurban Bayramı namaz saati vakitleri

Diyanet İşleri Başkanlığı Ankara, İzmir, İstanbul bayram namazı saatleri ve il il namaz vakitlerini paylaştı. Yakın çevresindeki camilerde bayram namazı kılmak için sabahın erken saatinde kalkan vatandaşlar kendi illerindeki bayram namazı saatini merak ediyor. Bu noktada Bayram namazı ne zaman nasıl kılınır, kaç rekat sorusuna yanıt aranıyor. Tüm illerde farklılık gösteren bayram namazı saati için Diyanet açıklamalarda bulundu. Vatandaşlar bulundukları ilin namaz saatini sistemden seçerek sorgulayabiliyor. Peki Bayram namazı saat kaçta? İstanbul, Ankara, İzmir Diyanet ile 28 Haziran 2023 Kurban Bayramı namaz saati vakitleri

BAYRAM NAMAZI SAATİ 2023: İstanbul, Ankara, İzmir Diyanet ile Bayram namazı saat kaçta, ezan kaçta okunuyor? İşte Kurban Bayramı namaz saati vakitleri

Camilerde bayram namazı kılmak isteyen cemaat bayram namazı saat kaçta sorusuna yanıt arıyor. İl il namaz saati değişiklik gösteriyor. Başta İstanbul, Ankara, İzmir olmak üzere 81 il için Kurban Bayramı namazı vakitleri Diyanet İşleri Başkanlığı resmi internet sitesi üzerinden yayınlanmıştı. Peki Bayram namazı saat kaçta? İstanbul, Ankara, İzmir Diyanet ile 28 Haziran Kurban Bayramı namaz saati vakitleri

BAYRAM NAMAZI SAATİ 2023: İstanbul, Ankara, İzmir Diyanet ile Bayram namazı saat kaçta, ezan kaçta okunuyor? İşte Kurban Bayramı namaz saati vakitleri

BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR?

İlk olarak niyet edilir. Örneğin, "Niyet ettim Allah'ım senin rızan için Kurban Bayramı namazı kılmaya, uydum hazır olan imama" biçiminde niyet edilmektedir.

1. Rekat

Bayram namazına niyet ettikten sonra tekbir alınır ve eller bağlanır,

Sırası ile imam hatip ve cemaat sessizce "Sübhaneke duası"nı okur,

Tıpkı iftitah tekbiri gibi yeniden eller kulak hizasına kaldırılarak 2. Tekbir alınır ve eller yanlara salınır,

Ardından 3. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,

Sonrasında 4. Tekbir alınır ve bu sefer de eller göbek hizasında bağlanır.

İmam; gizlice "Euzü besmele" çeker, açıktan "Fatiha suresi" ile birlikte "Zammı sure veya zammı sure yerine geçecek miktarda Kur'an-ı Kerim" okur. Cemaat ise sessiz bir şekilde imamı dinler.

Rüku ve secde yapılarak 2. Rekata kalkılır.

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BAYRAM NAMAZI SAATİ 2023: İstanbul, Ankara, İzmir Diyanet ile Bayram namazı saat kaçta, ezan kaçta okunuyor? İşte Kurban Bayramı namaz saati vakitleri

2. Rekat

İmam; gizlice "Besmele" çeker, açıktan "Fatiha suresi" ile birlikte "Zammı sure veya zammı sure yerine geçecek miktarda Kur'an-ı Kerim" okur. Cemaat ise sessizce imamı dinler.

Sonrasında tekrar tıpkı iftitah tekbiri gibi yeniden eller kulak hizasına kaldırılarak 1. Tekbir alınır ve eller yanlara salınır,

Sonra 2. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,

Ardından 3. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,

Son olarak 4. Tekbir alınır fakat bu sefer eller kulak hizasına kaldırılmaz ve rükuya gidilir.

Rüku ve secdenin sonrasından oturulur, "Tahiyyat, Salli-Barik duaları" okunur ve önce sağ tarafa sonra sol tarafa selam verilerek namaz bitirilir.

Bundan sonra müezzinin refakatinde hep birlikte 3 defa tekbir (teşrik) getirilir. Bu tekbirler ile birlikte imam hatip minbere çıkar ve bayram hutbesini okur.

BAYRAM NAMAZI SAATİ 2023: İstanbul, Ankara, İzmir Diyanet ile Bayram namazı saat kaçta, ezan kaçta okunuyor? İşte Kurban Bayramı namaz saati vakitleri

BAYRAM NAMAZINDA HANGİ DUALAR OKUNUR?

Kurban veya Ramazan Bayramında Sübhâneke, Fatiha sûresi, zamm-ı sûre, Tahiyyât", "Salli" "Bârik", "Rabbenâ âtinâ" ve "Rabbena'ğfirlî" duaları okunmaktadır.

BAYRAM NAMAZI SAATİ 2023: İstanbul, Ankara, İzmir Diyanet ile Bayram namazı saat kaçta, ezan kaçta okunuyor? İşte Kurban Bayramı namaz saati vakitleri

2023 KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN, KAÇ GÜN?

Kurban Bayramı Arifesi: 27 Haziran 2023 Salı

Kurban Bayramı 1. Gün: 28 Haziran 2023 Çarşamba

Kurban Bayramı 2. Gün: 29 Haziran 2023 Perşembe

Kurban Bayramı 3. Gün: 30 Haziran 2023 Cuma

Kurban Bayramı 4. Gün: 1 Temmuz 2023 Cumartesi

BAYRAM NAMAZINA NASIL NİYET EDİLİR?

Niyet edilirken hangi bayram namazı kılınacaksa o zikredilir. Örnek olarak "Niyet ettim Allah'ım senin rızan için Ramazan Bayramı namazı kılmaya, uydum hazır olan imama" veya aynı şekilde "Niyet ettim Allah'ım senin rızan için Kurban Bayramı namazı kılmaya, uydum hazır olan imama" şeklinde niyet edilir.

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