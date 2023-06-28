BAYRAM NAMAZI SAATİ 2023: İstanbul, Ankara, İzmir Diyanet ile Bayram namazı saat kaçta, ezan kaçta okunuyor? İşte Kurban Bayramı namaz saati vakitleri

Diyanet İşleri Başkanlığı Ankara, İzmir, İstanbul bayram namazı saatleri ve il il namaz vakitlerini paylaştı. Yakın çevresindeki camilerde bayram namazı kılmak için sabahın erken saatinde kalkan vatandaşlar kendi illerindeki bayram namazı saatini merak ediyor. Bu noktada Bayram namazı ne zaman nasıl kılınır, kaç rekat sorusuna yanıt aranıyor. Tüm illerde farklılık gösteren bayram namazı saati için Diyanet açıklamalarda bulundu. Vatandaşlar bulundukları ilin namaz saatini sistemden seçerek sorgulayabiliyor. Peki Bayram namazı saat kaçta? İstanbul, Ankara, İzmir Diyanet ile 28 Haziran 2023 Kurban Bayramı namaz saati vakitleri