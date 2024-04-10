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Haberler Fotohaber BAYRAMDA AVM’LER AÇIK MI 2024? 10, 11, 12 Nisan 2024 Bayramda AVM’ler saat kaçta açılacak, saat kaça kadar açık?
Giriş Tarihi: 10.04.2024 10:54 Güncelleme Tarihi: 10.04.2024 10:54

BAYRAMDA AVM’LER AÇIK MI 2024? 10, 11, 12 Nisan 2024 Bayramda AVM’ler saat kaçta açılacak, saat kaça kadar açık?

Bayramda AVM'ler açık mı, bugün saat kaça kadar açık sorusu gündemdeki yerini aldı. Ramazan Bayramı 10 Nisan Çarşamba günü başladı ve 12 Nisan Cuma günü sona erecek. Bu noktada bayramda AVM açılış kapanış saatleri araştırılmaya başlandı. Bayram tatilini mağazalarda ya da alışveriş merkezlerinin eğlence katlarında değerlendirmek isteyen vatandaşlar için ''10, 11, 12 Nisan 2024 Bayramda alışveriş merkezleri AVM'ler saat kaçta açılıyor, kaça kadar açık?'' gibi soruların yanıtı belli oldu. İşte, bayramda AVM'ler açık mı, kapalı mı sorusunun yanıtı!

BAYRAMDA AVM’LER AÇIK MI 2024? 10, 11, 12 Nisan 2024 Bayramda AVM’ler saat kaçta açılacak, saat kaça kadar açık?

Bayram AVM çalışma saatleri 2024 tatilini alışveriş merkezlerinde değerlendirmek isteyen vatandaşlar tarafından inceleniyor. Bu kapsamda ''Bayramda AVM'ler açık mı, kapalı mı?'' sorusu yanıt arıyor. Vatandaşlar bulundukları bölgedeki alışveriş merkezlerinin bayram çalışma saatleri ile ilgili duyurularını takip ediyor. Peki, 10,11,12 Nisan 2024 Bayramda alışveriş merkezleri AVM'ler kaçta açılıyor, bugün kaça kadar açık? İşte güncel AVM açılış kapanış saatleri 2024

BAYRAMDA AVM’LER AÇIK MI 2024? 10, 11, 12 Nisan 2024 Bayramda AVM’ler saat kaçta açılacak, saat kaça kadar açık?

BAYRAMDA AVM'LER AÇIK MI, KAPALI MI?

İslam aleminin mübarek bayramlarından biri olan Ramazan Bayramı geldi çattı. Bazı vatandaşlar, bayram tatilini memleketinde değerlendirmeyi tercih ederken bazı kişiler ise yaşadığı şehirde geçiriyor.

Bayramda alışveriş merkezlerine gidip alışveriş yapmak, yemek yemek ve aileleriyle vakit geçirmek isteyenler AVM çalışma saatlerini sorguluyor. İşte ''Bayramda AVM'ler açık mı?'' sorusunun yanıtı!

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BAYRAMDA AVM’LER AÇIK MI 2024? 10, 11, 12 Nisan 2024 Bayramda AVM’ler saat kaçta açılacak, saat kaça kadar açık?

BAYRAMDA AVM'LER KAÇTA AÇILIYOR VE KAÇTA KAPANIYOR?

Resmi kurumların kapalı olacağı Ramazan Bayramı süresince AVM'ler hizmet vermeye devam ediyor. Ancak AVM'lerin kaçta açılıp kapanacağı konusunda henüz resmi bir açıklama bulunmuyor. Bayramın ilk günlerinde daha geç açılabiliyor.

BAYRAMDA AVM’LER AÇIK MI 2024? 10, 11, 12 Nisan 2024 Bayramda AVM’ler saat kaçta açılacak, saat kaça kadar açık?

Ramazan Bayramı'nın ilk günü bazı AVM'ler saat 12.00 ya da 13.00'te açılacak. Bayramın diğer günleri ise AVM'lerin saat 10.00'da açılacağı ve saat 22.00'de kapanacağı öngörülüyor.

Bu nedenle AVM ziyaretlerinizden önce en doğru açılış ve kapanış saatlerini öğrenmek ve mağduriyet yaşamamak için gideceğiniz mağazayı veya AVM'yi arayarak bilgi edinmeniz daha sağlıklı olacaktır.

BAYRAMDA AVM’LER AÇIK MI 2024? 10, 11, 12 Nisan 2024 Bayramda AVM’ler saat kaçta açılacak, saat kaça kadar açık?

BAYRAM NE ZAMAN?

Yılın ilk bayramı olarak idrak edilecek Ramazan Bayramı Diyanet takvimi üzerinde işaretlendi. Bu hafta Salı günü Ramazan arifesi karşılandı.

Arifeden sonraki 3 günde bayram idrak edilecek.

2024 Ramazan Bayramı tarihleri şöyle:

Ramazan Bayramı Arefesi - 9 Nisan Salı

Ramazan Bayramı 1. Gün - 10 Nisan Çarşamba

Ramazan Bayramı 2. Gün - 11 Nisan Perşembe

Ramazan Bayramı 3. Gün - 12 Nisan Cuma

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