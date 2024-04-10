Giriş Tarihi: 10.04.2024 10:54
Güncelleme Tarihi: 10.04.2024
10:54
BAYRAMDA AVM’LER AÇIK MI 2024? 10, 11, 12 Nisan 2024 Bayramda AVM’ler saat kaçta açılacak, saat kaça kadar açık?
Bayramda AVM'ler açık mı, bugün saat kaça kadar açık sorusu gündemdeki yerini aldı. Ramazan Bayramı 10 Nisan Çarşamba günü başladı ve 12 Nisan Cuma günü sona erecek. Bu noktada bayramda AVM açılış kapanış saatleri araştırılmaya başlandı. Bayram tatilini mağazalarda ya da alışveriş merkezlerinin eğlence katlarında değerlendirmek isteyen vatandaşlar için ''10, 11, 12 Nisan 2024 Bayramda alışveriş merkezleri AVM'ler saat kaçta açılıyor, kaça kadar açık?'' gibi soruların yanıtı belli oldu. İşte, bayramda AVM'ler açık mı, kapalı mı sorusunun yanıtı!