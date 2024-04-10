Bayramda noterler açık mı kapalı mı? 10-11-12 Nisan 2024 Bayramda noterler çalışıyor mu, tatil mi, nöbetçi noter var mı?

Bugün bayramda noterler açık mı, tatil mi sorusunun yanıtı için arama motorları çalıştırılıyor. 10 Nisan Çarşamba Ramazan Bayramı'nın ilk günü olurken son günü ise 12 Nisan Cuma olacak. Bayram tatili süresince Ramazan Bayramı noter çalışma saatleri 2024 sorgulamaları başladı. İş yeri, araba, konut alım satım işlemleri ve belgelemede ihtiyaç duyulan kurumda işi olan kişiler ''10 Nisan 2024 Bugün Ramazan bayramda noterler çalışıyor mu, nöbetçi noter var mı?'' sorularına yanıt arıyor. İşte Bayramda noterler açık mı, kapalı mı sorusunun yanıtı!