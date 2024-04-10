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Haberler Fotohaber Bayramda noterler açık mı kapalı mı? 10-11-12 Nisan 2024 Bayramda noterler çalışıyor mu, tatil mi, nöbetçi noter var mı?
Giriş Tarihi: 10.04.2024 10:28 Güncelleme Tarihi: 10.04.2024 10:28

Bayramda noterler açık mı kapalı mı? 10-11-12 Nisan 2024 Bayramda noterler çalışıyor mu, tatil mi, nöbetçi noter var mı?

Bayramda noterler açık mı kapalı mı sorusu gündemdeki yerini aldı. Yılın ilk dini bayramı olan Ramazan Bayramı 10 Nisan Çarşamba bugün başladı ve 12 Nisan'da sona erecek. Bilindiği üzere bayram tatili süresince pek çok kurum ve kuruluş çalışmalarına ara veriyor. Noterde işi olan kişiler, bayramda noterler açık mı, çalışıyor mu sorularına yanıt arıyor. Peki, bayramda nöbetçi noter var mı, çalışıyor mu? İşte noterlerin bayram çalışma saatleri 2024

Bayramda noterler açık mı kapalı mı? 10-11-12 Nisan 2024 Bayramda noterler çalışıyor mu, tatil mi, nöbetçi noter var mı?

Bugün bayramda noterler açık mı, tatil mi sorusunun yanıtı için arama motorları çalıştırılıyor. 10 Nisan Çarşamba Ramazan Bayramı'nın ilk günü olurken son günü ise 12 Nisan Cuma olacak. Bayram tatili süresince Ramazan Bayramı noter çalışma saatleri 2024 sorgulamaları başladı. İş yeri, araba, konut alım satım işlemleri ve belgelemede ihtiyaç duyulan kurumda işi olan kişiler ''10 Nisan 2024 Bugün Ramazan bayramda noterler çalışıyor mu, nöbetçi noter var mı?'' sorularına yanıt arıyor. İşte Bayramda noterler açık mı, kapalı mı sorusunun yanıtı!

Bayramda noterler açık mı kapalı mı? 10-11-12 Nisan 2024 Bayramda noterler çalışıyor mu, tatil mi, nöbetçi noter var mı?

BAYRAMDA NOTERLER AÇIK MI KAPALI MI, TATİL Mİ?

Bayram'da noterler açık mı, kapalı mı, çalışıyor mu, nöbetçi noter var mı? sorularının yanıtları ve tüm bilgiler şöyle;

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Bayramda noterler açık mı kapalı mı? 10-11-12 Nisan 2024 Bayramda noterler çalışıyor mu, tatil mi, nöbetçi noter var mı?

BAYRAMDA NOTERLER ÇALIŞIYOR MU, SAAT KAÇA KADAR AÇIK?

Ramazan Bayramı tarihlerinin resmi tatil olması nedeniyle birçok kamu kurum ve kuruluşu kapalı olacak.

Bayramda kamu kurumlarının kapalı olması sebebiyle noterler de hizmet vermeyecek.

Bayramda noterler açık mı kapalı mı? 10-11-12 Nisan 2024 Bayramda noterler çalışıyor mu, tatil mi, nöbetçi noter var mı?

NOTERLER NE ZAMAN AÇILACAK?

10-11-12 Nisan 2024 tarihleri arasında noterde işlemi olan kişilerin ilk iş günü olan 15 Nisan Pazartesi gününü beklemesi gerekiyor.

Bayramda noterler açık mı kapalı mı? 10-11-12 Nisan 2024 Bayramda noterler çalışıyor mu, tatil mi, nöbetçi noter var mı?

BAYRAMDA NÖBETÇİ NOTER OLACAK MI?

Noterler Birliği'nin internet sitesinde 10-11-12 Nisan tarihlerine ait nöbetçi noter de bulunmuyor.

Buna göre bayram boyunca nöbetçi noterler de dahil olmak üzere tüm noterler kapalı olacak.

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