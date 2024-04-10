Bayramda noterler açık mı kapalı mı? 10-11-12 Nisan 2024 Bayramda noterler çalışıyor mu, tatil mi, nöbetçi noter var mı?

Giriş Tarihi: 10.04.2024 10:28
Güncelleme Tarihi: 10.04.2024
10:28
Bayramda noterler açık mı kapalı mı sorusu gündemdeki yerini aldı. Yılın ilk dini bayramı olan Ramazan Bayramı 10 Nisan Çarşamba bugün başladı ve 12 Nisan'da sona erecek. Bilindiği üzere bayram tatili süresince pek çok kurum ve kuruluş çalışmalarına ara veriyor. Noterde işi olan kişiler, bayramda noterler açık mı, çalışıyor mu sorularına yanıt arıyor. Peki, bayramda nöbetçi noter var mı, çalışıyor mu? İşte noterlerin bayram çalışma saatleri 2024