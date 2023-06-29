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Giriş Tarihi: 29.06.2023 09:23 Güncelleme Tarihi: 29.06.2023 09:23

BUGÜN marketler açık mı, kapalı mı? Bayramın 2. gününde BİM, A101, ŞOK, MIGROS açık mı, çalışıyor mu, kapalı mı?

Bayramın ikinci gününde marketlerin çalışma durumu sorgulanıyor. Bayramın ilk gününde BİM market ülke genelinde kapalı olurken A101 ise bölgesel olarak bazı mağazalarını hizmete açmıştı. Resmi tatil günlerinde pek çok kamu ve özel kurum kuruluşlar kapalı olurken bayramın ikinci gününde vatandaşlar Bugün BİM, A101, ŞOK, MIGROS açık mı, çalışıyor mu, kapalı mı, çalışmıyor mu? sorularına yanıt arıyorlar. İhtiyaçlarını karşılamak isteyenler için bayramda Migros, A101, ŞOK, BİM çalışma saatlerini merak ediyor. İşte, yanıtı…

BUGÜN marketler açık mı, kapalı mı? Bayramın 2. gününde BİM, A101, ŞOK, MIGROS açık mı, çalışıyor mu, kapalı mı?

Bayramda marketler açık mı, kapalı mı olacak sorusu bayramın ikinci gününde de merak ediliyor. Bayramın ilk gününde BİM market ülke genelinde kapalı olurken A101 ise bölgesel olarak bazı mağazalarını hizmete açmıştı. Başkan Erdoğan tarafından 26 Haziran-3 Temmuz tarihleri arası bayram tatili olarak ilan edilmişti. Bu sebeple pek çok kamu ve özel kurum kapalı olurken marketlerin durumu merak konusu oldu. Peki, bayramda marketler açık mı kapalı mı? 2023 Kurban Bayramı'nda marketler çalışıyor mu, kaçta açılıyor ve kaçta kapanıyor? İşte, BİM, A101, ŞOK, MIGROS çalışma durumları…

BUGÜN marketler açık mı, kapalı mı? Bayramın 2. gününde BİM, A101, ŞOK, MIGROS açık mı, çalışıyor mu, kapalı mı?

BAYRAMDA MARKETLER BİM, A101, ŞOK AÇIK MI KAPALI MI?

BİM, Kurban Bayramı'nın 1 ve 2. günü (28-29 Haziran) kapalı olacak. A101, ŞOK marketlerin ise bayramın ilk günü saat 12:00 kalan günlerde ise saat 09.00-21.00 arasında çalışmaya devam etmesi bekleniyor.

A101'in resmi internet sayfasında yer alan bilgide " Hizmet gün ve saatleri; resmî tatil, dini tatil, idari izin, mücbir sebep, yasal düzenleme, mağazanın konumu ve bölgesi gibi sebeplerle değişkenlik gösterebilir." ifadeleri yer alıyor.

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BUGÜN marketler açık mı, kapalı mı? Bayramın 2. gününde BİM, A101, ŞOK, MIGROS açık mı, çalışıyor mu, kapalı mı?

MARKETLER 29, 30 HAZİRAN VE 1 TEMMUZ'DA AÇIK MI?
Genellikle marketler bayramın birinci günü kapalı olacak. Zincir marketlerin bayramın ilk gününün ardından 29, 30 Haziran ve 1 Temmuz'da açık olması bekleniyor.

BUGÜN marketler açık mı, kapalı mı? Bayramın 2. gününde BİM, A101, ŞOK, MIGROS açık mı, çalışıyor mu, kapalı mı?

Migros, Migros, Carrefour, Hakmar, Happy Center, Rammar gibi marketlerin resmi tatil ve dini tatillerde açık ve kapalı olma durumu değişiklik gösterebiliyor. Özellikle AVM içindeki marketler, bayramda hizmet verebiliyor. Alışveriş Merkezinin içinde bulunan marketlerin açılış saati genellikle 10.00 olmaktadır.

BUGÜN marketler açık mı, kapalı mı? Bayramın 2. gününde BİM, A101, ŞOK, MIGROS açık mı, çalışıyor mu, kapalı mı?
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