BUGÜN marketler açık mı, kapalı mı? Bayramın 2. gününde BİM, A101, ŞOK, MIGROS açık mı, çalışıyor mu, kapalı mı?

Bayramda marketler açık mı, kapalı mı olacak sorusu bayramın ikinci gününde de merak ediliyor. Bayramın ilk gününde BİM market ülke genelinde kapalı olurken A101 ise bölgesel olarak bazı mağazalarını hizmete açmıştı. Başkan Erdoğan tarafından 26 Haziran-3 Temmuz tarihleri arası bayram tatili olarak ilan edilmişti. Bu sebeple pek çok kamu ve özel kurum kapalı olurken marketlerin durumu merak konusu oldu. Peki, bayramda marketler açık mı kapalı mı? 2023 Kurban Bayramı'nda marketler çalışıyor mu, kaçta açılıyor ve kaçta kapanıyor? İşte, BİM, A101, ŞOK, MIGROS çalışma durumları…