Giriş Tarihi: 29.06.2023 09:23
Güncelleme Tarihi: 29.06.2023
09:23
BUGÜN marketler açık mı, kapalı mı? Bayramın 2. gününde BİM, A101, ŞOK, MIGROS açık mı, çalışıyor mu, kapalı mı?
Bayramın ikinci gününde marketlerin çalışma durumu sorgulanıyor. Bayramın ilk gününde BİM market ülke genelinde kapalı olurken A101 ise bölgesel olarak bazı mağazalarını hizmete açmıştı. Resmi tatil günlerinde pek çok kamu ve özel kurum kuruluşlar kapalı olurken bayramın ikinci gününde vatandaşlar Bugün BİM, A101, ŞOK, MIGROS açık mı, çalışıyor mu, kapalı mı, çalışmıyor mu? sorularına yanıt arıyorlar. İhtiyaçlarını karşılamak isteyenler için bayramda Migros, A101, ŞOK, BİM çalışma saatlerini merak ediyor. İşte, yanıtı…