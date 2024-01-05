Giriş Tarihi: 05.01.2024 13:44
Güncelleme Tarihi: 05.01.2024
13:44
Bedelli askerlik için heyecan dorukta! Bedelli askerlik yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
Türkiye'nin birçok gencini ilgilendiren bedelli askerlik yerleri gündemde. Özellikle açıklama bekleyen adaylar için merak dolu anlar devam ederken "Hangi illerde ve ne zaman belirlenecek?" sorusu ise herkesin dilinde. Konu hakkında son gelişmeleri yakından takip eden adaylar, Ocak 2024 bedelli askerlik yerleri hakkında gelişmeleri sorguluyor. Peki, Bedelli askerlik yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte, detaylar!