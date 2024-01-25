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Haberler Fotohaber Bedelli askerlik sevk tarihi ertelenir mi, öne çekilir mi? MSB 2024 bedelli askerlik celp ve sevk tarihi değişikliği
Giriş Tarihi: 25.01.2024 15:49 Güncelleme Tarihi: 25.01.2024 15:49

Bedelli askerlik sevk tarihi ertelenir mi, öne çekilir mi? MSB 2024 bedelli askerlik celp ve sevk tarihi değişikliği

Bedelli askerlik yerleri son dakika açıklandı. Silahaltına alınacak kişileri yakından ilgilendiren askerlik sevk tarihleri açıklaması 25 Ocak Perşembe günü Milli Savunma Bakanlığından geldi. Askere gideceği tarih ve yerleri öğrenen adaylar şimdi ise bedelli askerlik celp dönemlerinin ertelenip ertelenemeyeceğini sorguluyor. Peki; Bedelli askerlik sevk tarihi ertelenir mi, öne çekilir mi? İşte, MSB 2024 bedelli askerlik celp ve sevk tarihi değişikliği hakkında merak edilenler...

Bedelli askerlik sevk tarihi ertelenir mi, öne çekilir mi? MSB 2024 bedelli askerlik celp ve sevk tarihi değişikliği

Bedelli askerlik yerleri son dakika açıklandı. Silahaltına alınacak kişileri yakından ilgilendiren askerlik sevk tarihleri açıklaması 25 Ocak Perşembe günü MSB'den geldi. Şimdi ise askere gideceği tarih ve yerleri öğrenen adaylar, bedelli askerlik celp dönemlerinin ertelenip ertelenemeyeceğini merak ediyor. Peki; Bedelli askerlik sevk tarihi ertelenir mi, öne çekilir mi? İşte, detaylar…

Bedelli askerlik sevk tarihi ertelenir mi, öne çekilir mi? MSB 2024 bedelli askerlik celp ve sevk tarihi değişikliği

BEDELLİ ASKERLİK SEVK TARİHİ DEĞİŞTİRİLİR Mİ?
Yükümlüler, talep etmeleri halinde celp ve sevk dönemi değişikliklerini, sadece 2024 yılı içinde olmak kaydıyla ve mevcut temel eğitim planlaması yapılan celp dönemleri için belirlenen kontenjanlar esas alınarak e-Devlet "Askerliğim" uygulaması üzerinden veya ikametine en yakın askerlik şubesi üzerinden sevke tabi tutulacakları tarihten 10 gün öncesine kadar ve en fazla 3 defa yapabilecektir.

Tercih edilebilen celp ve sevk dönemleri anlık kontenjan durumuna göre değişebildiğinden, yükümlüler tercihlerinde bu hususu göz önünde bulunduracaktır.

e-Devlet üzerinden yapılan celp ve sevk dönemi değişiklik taleplerinin gerçekleşip gerçekleşmediği "Sınıflandırma Celp ve Sevk İşlemleri" veya "Askerlik Durum Belgesi Sorgulama" hizmetleri üzerinden takip edilebilecektir. Yükümlüler sevk belgelerini tabi oldukları celp ve sevk döneminden 10 gün öncesinden itibaren e-Devletten veya askerlik şubesinden alabilecektir.

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Bedelli askerlik sevk tarihi ertelenir mi, öne çekilir mi? MSB 2024 bedelli askerlik celp ve sevk tarihi değişikliği

BEDELLİ ASKERLİK SEVK TARİHİ ÖNE ÇEKİLİR Mİ?
Askere sevkleri herhangi bir nedenle ertelenmiş olanların erken sevk başvurusu yapabilmeleri için öncelikle celp ve sınıflandırma tarihlerine kadar ertelemesini yapan makamdan (yüksek lisans ve doktora eğitimi yapanlar dilekçe ile askerlik şubesi başkanlıklarına müracaat ederek) bu ertelemelerini iptal ettirmeleri ve erken sevk başvurusunda bulunmaları gerekir.

Ertelemesi iptal edilerek erken sevki uygun görülenlerden celbe katılmayanların erteleme şartları devam ediyorsa tekrar ilgili makama müracaat ederek ertelemelerini yeniden yaptırmaları gerekir. Bu yükümlülerden sevk edileceği tarihe kadar tekrar ertelemesini yaptırmayanlar hakkında bakaya işlemi yapılır.

Bedelli askerlik sevk tarihi ertelenir mi, öne çekilir mi? MSB 2024 bedelli askerlik celp ve sevk tarihi değişikliği

Erken sevk dilekçesi verildiğinde; ön lisans, lisans ve yüksek lisans mezuniyeti nedeniyle yapılan sevk tehiri veya yurt dışı işçi/işveren sevk tehiri gibi kişinin kendi isteği üzerine yapılan ertelemelerin kişiler tarafından iptal ettirilmesinden sonra erken sevk dilekçesi işleme alınır. Herhangi bir kurum/makam tarafından teklif edilen veya anne, baba gibi başka bir kişinin teklifi üzerine (kardeş ertelemesi) sevk tehiri yapılmış ise erken sevk dilekçesinin işleme konulması için önce bu makam veya kişiler tarafından mevcut sevk tehiri iptalinin yapılması gerekir.

Sevke tabi yükümlüler için duyurular msb.gov.tr/Askeralma adresinde yayımlanır.


Bedelli askerlik sevk tarihi ertelenir mi, öne çekilir mi? MSB 2024 bedelli askerlik celp ve sevk tarihi değişikliği

ASKERLİK SEVK BELGESİ NEREDEN VE NASIL ALINIR?

Sevk belgesi, yoklamaları neticesinde askerliğe elverişli oldukları tespit edilen yükümlülerin kimlik bilgilerini, statülerini, sınıflandırmaları sonrasında tertip edildikleri birlik komutanlıklarını, birliğe katılmaları gereken tarihlerini, ödenecek yol ve iaşe bedelleri vb. bilgileri içeren resmî belgedir.

Sevk belgesi olmaksızın yükümlülerin zorunlu askerlik hizmeti kapsamında birliklere kabulü mümkün değildir.

Sevk belgesi, e-Devlet üzerinden veya askerlik şubelerinden doğrudan alınabilir. Askerlik şubelerinden sevk belgenizi almak için T.C. kimlik kartı ile müracaat etmelisiniz.

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