Giriş Tarihi: 25.01.2024 15:49
Güncelleme Tarihi: 25.01.2024
15:49
Bedelli askerlik sevk tarihi ertelenir mi, öne çekilir mi? MSB 2024 bedelli askerlik celp ve sevk tarihi değişikliği
Bedelli askerlik yerleri son dakika açıklandı. Silahaltına alınacak kişileri yakından ilgilendiren askerlik sevk tarihleri açıklaması 25 Ocak Perşembe günü Milli Savunma Bakanlığından geldi. Askere gideceği tarih ve yerleri öğrenen adaylar şimdi ise bedelli askerlik celp dönemlerinin ertelenip ertelenemeyeceğini sorguluyor. Peki; Bedelli askerlik sevk tarihi ertelenir mi, öne çekilir mi? İşte, MSB 2024 bedelli askerlik celp ve sevk tarihi değişikliği hakkında merak edilenler...