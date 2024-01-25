Bedelli askerlik sevk tarihi ertelenir mi, öne çekilir mi? MSB 2024 bedelli askerlik celp ve sevk tarihi değişikliği

BEDELLİ ASKERLİK SEVK TARİHİ DEĞİŞTİRİLİR Mİ?

Yükümlüler, talep etmeleri halinde celp ve sevk dönemi değişikliklerini, sadece 2024 yılı içinde olmak kaydıyla ve mevcut temel eğitim planlaması yapılan celp dönemleri için belirlenen kontenjanlar esas alınarak e-Devlet "Askerliğim" uygulaması üzerinden veya ikametine en yakın askerlik şubesi üzerinden sevke tabi tutulacakları tarihten 10 gün öncesine kadar ve en fazla 3 defa yapabilecektir.

Tercih edilebilen celp ve sevk dönemleri anlık kontenjan durumuna göre değişebildiğinden, yükümlüler tercihlerinde bu hususu göz önünde bulunduracaktır.

e-Devlet üzerinden yapılan celp ve sevk dönemi değişiklik taleplerinin gerçekleşip gerçekleşmediği "Sınıflandırma Celp ve Sevk İşlemleri" veya "Askerlik Durum Belgesi Sorgulama" hizmetleri üzerinden takip edilebilecektir. Yükümlüler sevk belgelerini tabi oldukları celp ve sevk döneminden 10 gün öncesinden itibaren e-Devletten veya askerlik şubesinden alabilecektir.