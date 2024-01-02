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Giriş Tarihi: 02.01.2024 11:32 Güncelleme Tarihi: 02.01.2024 11:32

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ 2024 || Bedelli askerlik ücreti ne kadar, yüzde kaç zam geldi belli oldu mu?

Bedelli askerlik ücreti ne kadar olacak sorusu gündemde. Askerlik vazifesini yerine getirmek isteyenler tarafından yakından takip edilen bedelli askerlik, 2024 yılının ilk haftasında nihai sonuca ulaşacak. Peki, yeni yılda bedelli askerlik ücreti ne kadar olacak, yüzde kaç zam gelecek belli oldu mu? İşte, 2024 Bedelli askerlik ücreti!

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ 2024 || Bedelli askerlik ücreti ne kadar, yüzde kaç zam geldi belli oldu mu?

Bedelli askerlik ücreti ile ilgili haberler yakından takip ediliyor. Asgari ücrete yapılan zam sonrası bedelli askerlik ücreti de gündeme gelmişti. Ancak bedelli askerlik ücreti memur maaşına yapılacak olan zama göre şekil alıyor. Peki, memur maaş zammı ne zaman belli olacak, bedelli askerlik ücreti ne zaman açıklanacak? İşte, detayları!

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ 2024 || Bedelli askerlik ücreti ne kadar, yüzde kaç zam geldi belli oldu mu?

2024 BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NE ZAMAN AÇIKLANIR?

3 Ocak'ta aralık ayı enflasyon rakamları açıklanacak ve memur ile emeklilerin alacakları enflasyon farkları netleşecek.

Buna bağlı olarak bazı ödemelerde de değişiklik yaşanıyor. Bu ödemeler arasında bedelli askerlik ücreti de yer alıyor. Memur maaş katsayısına göre belirlenen bedelli askerlik ücreti için gözler 3 Ocak tarihine çevrildi!

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BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ 2024 || Bedelli askerlik ücreti ne kadar, yüzde kaç zam geldi belli oldu mu?

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ 2024 NE KADAR OLACAK?

Konu hakkında Sosyal Güvenlik Müşaviri Emin Yılmaz şu ifadeleri kullandı: ''Bedelli askerlik ücreti, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın memur maaş katsayısı üzerinden 2024 ilk yarıyılı için yayınlanacak katsayılar doğrultusunda değerlendirilmektedir. (2023 en son uygulanan memur maaş katsayısı 0,509796'dır. Yeni yılda tekrar buradaki katsayı güncellenecektir) ayrıca bu hesaplamada enflasyon verileri ve memurlarımızda bulunan toplu sözleşme ile karma olarak hesaplanmaktadır. Buradaki zam oranını kabaca %50 olarak değerlendirmek mümkündür. Tahmini olarak;

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ 2024 || Bedelli askerlik ücreti ne kadar, yüzde kaç zam geldi belli oldu mu?

122.351,04 TL olan bedelli askerlik ücreti 2024 yılında yüzde 50 oranında artışla 183.526,56 TL'ye yükselecek.''

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ 2024 || Bedelli askerlik ücreti ne kadar, yüzde kaç zam geldi belli oldu mu?
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