Giriş Tarihi: 02.01.2024 11:32
Güncelleme Tarihi: 02.01.2024
11:32
BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ 2024 || Bedelli askerlik ücreti ne kadar, yüzde kaç zam geldi belli oldu mu?
Bedelli askerlik ücreti ne kadar olacak sorusu gündemde. Askerlik vazifesini yerine getirmek isteyenler tarafından yakından takip edilen bedelli askerlik, 2024 yılının ilk haftasında nihai sonuca ulaşacak. Peki, yeni yılda bedelli askerlik ücreti ne kadar olacak, yüzde kaç zam gelecek belli oldu mu? İşte, 2024 Bedelli askerlik ücreti!