BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ 2024 || Bedelli askerlik ücreti ne kadar, yüzde kaç zam geldi belli oldu mu?

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ 2024 NE KADAR OLACAK?

Konu hakkında Sosyal Güvenlik Müşaviri Emin Yılmaz şu ifadeleri kullandı: ''Bedelli askerlik ücreti, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın memur maaş katsayısı üzerinden 2024 ilk yarıyılı için yayınlanacak katsayılar doğrultusunda değerlendirilmektedir. (2023 en son uygulanan memur maaş katsayısı 0,509796'dır. Yeni yılda tekrar buradaki katsayı güncellenecektir) ayrıca bu hesaplamada enflasyon verileri ve memurlarımızda bulunan toplu sözleşme ile karma olarak hesaplanmaktadır. Buradaki zam oranını kabaca %50 olarak değerlendirmek mümkündür. Tahmini olarak;