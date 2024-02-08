BEKÇİ ALIMI ŞUBAT 2024 BAŞVURULARI || Bekçi alımı başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak, şartlar neler?

Binlerce kişiye iş imkanı sağlayacak olan Bekçi alımı başvurusu yakından takip ediliyor. Geçtiğimiz yıl Türkiye genelinde 26 ilde alımlar gerçekleşmişti. Bu noktada ise gözler yeni dönem alımlarına çevrildi. 2024 Şubat ayında yapılması beklenen bekçi alımı için boy, kilo gibi fiziki şartlar oldukça önemli. Peki, Bekçi alımı başvuruları başladı mı, şartla neler?