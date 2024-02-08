Giriş Tarihi: 08.02.2024 16:44
Güncelleme Tarihi: 08.02.2024
16:45
BEKÇİ ALIMI ŞUBAT 2024 BAŞVURULARI || Bekçi alımı başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak, şartlar neler?
Bekçi alımı başvurusu Şubat 2024 tarihi itibarıyla gündemde. Emniyet Genel Müdürlüğü ve Polis Akademisi Başkanlığı iş birliğiyle gerçekleşmesi beklenen alımlar için başvuru şartları yakından takip ediliyor. 2024 Çarşı ve Mahalle Bekçiliği sınav başvurusu PA.edu.tr internet adresinden e-Devlet üzerinden gerçekleşmesi bekleniyor. Peki, Bekçi alımı başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak, hangi illerde alım olacak, şartlar neler?