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Giriş Tarihi: 08.02.2024 16:44 Güncelleme Tarihi: 08.02.2024 16:45

BEKÇİ ALIMI ŞUBAT 2024 BAŞVURULARI || Bekçi alımı başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak, şartlar neler?

Bekçi alımı başvurusu Şubat 2024 tarihi itibarıyla gündemde. Emniyet Genel Müdürlüğü ve Polis Akademisi Başkanlığı iş birliğiyle gerçekleşmesi beklenen alımlar için başvuru şartları yakından takip ediliyor. 2024 Çarşı ve Mahalle Bekçiliği sınav başvurusu PA.edu.tr internet adresinden e-Devlet üzerinden gerçekleşmesi bekleniyor. Peki, Bekçi alımı başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak, hangi illerde alım olacak, şartlar neler?

BEKÇİ ALIMI ŞUBAT 2024 BAŞVURULARI || Bekçi alımı başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak, şartlar neler?

Binlerce kişiye iş imkanı sağlayacak olan Bekçi alımı başvurusu yakından takip ediliyor. Geçtiğimiz yıl Türkiye genelinde 26 ilde alımlar gerçekleşmişti. Bu noktada ise gözler yeni dönem alımlarına çevrildi. 2024 Şubat ayında yapılması beklenen bekçi alımı için boy, kilo gibi fiziki şartlar oldukça önemli. Peki, Bekçi alımı başvuruları başladı mı, şartla neler?

BEKÇİ ALIMI ŞUBAT 2024 BAŞVURULARI || Bekçi alımı başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak, şartlar neler?

2024 BEKÇİ ALIMI BAŞLADI MI, NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

2024 yılı Çarşı ve Mahalle Bekçisi alımı ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Emniyet Genel Müdürlüğü ve Polis Akademisi Başkanlığı tarafından ilerleyen günlerde başvuru tarihlerinin duyurulması bekleniyor.

Bekçi alımı şartları ise şöyle;

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BEKÇİ ALIMI ŞUBAT 2024 BAŞVURULARI || Bekçi alımı başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak, şartlar neler?

BEKÇİLİK ŞARTLARI NEDİR, BELLİ OLDU MU?

2024 yılı için Bekçilik başvurusu ve şartlarına dair resmi bir açıklama henüz yayımlanmadı. Ancak 2023/1. Dönem Bekçilik başvuru şartları şöyleydi:

  • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, en az lise mezunu olmak, en az 167 cm boyunda olmak, beden kitle indeksi 18 (dahil) ile 27 (dahil) arasında olmak.
  • Başvuru yaptığı il sınırları içerisinde son bir yıl veya daha fazla süredir ikamet ediyor olmak, başvuruların son günü itibarıyla askerlik görevini bitirmiş olmak ve başvuruların başladığı tarih itibarıyla 18 yaşını tamamlamış (18.01.2005 tarihinde ve öncesinde doğmuş olmak) ve 31 yaşından gün almamış (18.01.1993 tarihinde ve sonrasında doğmuş olmak) olmak şartı yer alıyor.

Diğer şartlar ise şöyle;

BEKÇİ ALIMI ŞUBAT 2024 BAŞVURULARI || Bekçi alımı başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak, şartlar neler?
  • Ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,
  • Türk toplum telakkilerine göre kötü şöhretli tanınmamak,
  • Kamu haklarından mahrum olmamak, kamu hizmetlerinden mahrumiyet cezası ile mahkum bulunmamak,
  • Memuriyete engel bir hali bulunmamak,
  • Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,
  • Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak,
BEKÇİ ALIMI ŞUBAT 2024 BAŞVURULARI || Bekçi alımı başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak, şartlar neler?
  • Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adli veya idari soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idari yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,
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