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Haberler Fotohaber Bekçi alımı başvuru sonuçları 2023 sorgulama ekranı: PA ve EGM 2023 1 Dönem Bekçi alımı başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 24.04.2023 10:47 Güncelleme Tarihi: 24.04.2023 10:47

Bekçi alımı başvuru sonuçları 2023 sorgulama ekranı: PA ve EGM 2023 1 Dönem Bekçi alımı başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

18 Ocak – 3 Şubat tarihleri aralığında bekçi alımı başvuru süreci tamamlanmıştı. Şimdi adayların gözü bekçilik başvuru sonuçlarına çevrildi. Başvuruda bulunan adaylar son günlerde "2023 Bekçi alımı başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" sorularına yanıt arıyor. Polis Akademisi ve Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından konuyla ilgili açıklama bekleniyor. Sonuçlar Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sitesinden (www.pa.edu.tr) ilan edilecek. Peki, bekçi alımı başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte sonuç sorgulama ekranı ve detaylar.

Bekçi alımı başvuru sonuçları 2023 sorgulama ekranı: PA ve EGM 2023 1 Dönem Bekçi alımı başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Bekçi alımı başvuru sonuçları için geri sayım sürüyor. 3 Şubat tarihinde sona eren başvuru sürecinin ardından çarşı ve mahalle bekçiliği yapmak isteyen vatandaşlar "2023 Bekçi alımı başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" sorularına da yanıt aramaya başladı. Bilindiği üzere 1. Dönem alımlarına ilişkin başvurular 18 Ocak-3 Şubat tarihleri aralığında gerçekleşmişti. Peki, sonuç ekranı ne zaman erişime açılacak? İşte 2023/1. Dönem Bekçi alımı başvuru sonuçları sorgulama ekranı ve detaylar…

Bekçi alımı başvuru sonuçları 2023 sorgulama ekranı: PA ve EGM 2023 1 Dönem Bekçi alımı başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

BEKÇİLİK BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2023/1. Dönem çarşı ve mahalle bekçiliği başvuru sonuçları henüz açıklanmadı. Konuyla ilgili olarak resmi bir açıklama yapıldığında haberimizde yer vereceğiz.

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Bekçi alımı başvuru sonuçları 2023 sorgulama ekranı: PA ve EGM 2023 1 Dönem Bekçi alımı başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

BEKÇİ ALIMI SONUÇLARI

Bekçi alımı başvuru sonuçları pa.edu.tr adresi üzerinden ilan edilecek. Sorgulama işlemi e-Devlet şifresi ve T.C. kimlik numarası ile gerçekleştirilecek.

Ön başvuru yapan adaylar, şahsen başvurularının alınması ve ön sağlık kontrollerinin yapılması için Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sitesinden https://pa.edu.tr açıklanacak olan başvuru tarihleri ve merkezlerine, Sınav Giriş Belgesinde bildirilen saatte Müracaat Kabul Komisyonuna şahsen başvuruda bulunacaklardır.

Posta yoluyla veya belirtilen tarihler haricinde ya da şahsen yapılmayan başvurular kabul edilmeyecektir.

Bekçi alımı başvuru sonuçları 2023 sorgulama ekranı: PA ve EGM 2023 1 Dönem Bekçi alımı başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

2023/ 1. DÖNEM ÇARŞI VE MAHALLE BEKÇİLİĞİNE GİRİŞ SINAVI KONTENJANI S.N. İL PLANLANAN KONTENJAN SAYISI

İSTANBUL 740

İZMİR 100

TEKİRDAĞ 55

MUĞLA 50

Bekçi alımı başvuru sonuçları 2023 sorgulama ekranı: PA ve EGM 2023 1 Dönem Bekçi alımı başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

VAN 40

DİYARBAKIR 25

GAZİANTEP 15

EDİRNE 15

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