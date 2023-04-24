Bekçi alımı başvuru sonuçları 2023 sorgulama ekranı: PA ve EGM 2023 1 Dönem Bekçi alımı başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

18 Ocak – 3 Şubat tarihleri aralığında bekçi alımı başvuru süreci tamamlanmıştı. Şimdi adayların gözü bekçilik başvuru sonuçlarına çevrildi. Başvuruda bulunan adaylar son günlerde "2023 Bekçi alımı başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" sorularına yanıt arıyor. Polis Akademisi ve Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından konuyla ilgili açıklama bekleniyor. Sonuçlar Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sitesinden (www.pa.edu.tr) ilan edilecek. Peki, bekçi alımı başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte sonuç sorgulama ekranı ve detaylar.