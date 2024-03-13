Ben Bu Cihana Sığmazam 61. bölüm fragmanı izle! ATV Ben Bu Cihana Sığmazam yeni bölüm fragmanı yayınlandı!

Giriş Tarihi: 13.03.2024 00:27
Güncelleme Tarihi: 13.03.2024
00:27
Ben Bu Cihana Sığmazam 61. yeni bölüm fragmanı izle ekranı araştırmaları başladı. ATV ekranlarının sevilen dizisi son olarak 60. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Başrollerinde Oktay Kaynarca, Ebru Özkan Saban, Ozan Akbaba ve Burak Çelik'in yer aldığı yapımın son bölümünde Behçet yaşadığı acı kaybın sorumlusu olarak gördüğü Cezayir'in karşısına çıkarak intikamını alacağını söyler. Şimdi gelecek bölümde yaşanacakları merak eden seyirciler arama motorlarında ''ATV ile Ben Bu Cihana Sığmazam fragmanı yayınlandı mı, gelecek hafta neler olacak?'' sorusuna yanıt arıyor. İşte, detaylar...