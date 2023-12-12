BEN BU CİHANA SIĞMAZAM EMİNA KİMDİR? ATV dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam’ın Emina’sı Aleyna Solaker kimdir, kaç yaşında, nereli?

BEN BU CİHANA SIĞMAZAM EMİNA KARAKTERİ HAKKINDA

Aleyna Solaker, Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinin yeni bölümünden itibaren gerçek ailesinden ve geçmişinden bihaber güler yüzlü, naif ve dünya iyisi Emina karakteriyle izleyici karşısına çıkacak.

Emina, dizide İsmail Demirci'nin hayat verdiği Cengiz Onbeşli karakteri ile aşk yaşayacak.