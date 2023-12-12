BEN BU CİHANA SIĞMAZAM EMİNA KİMDİR? ATV dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam’ın Emina’sı Aleyna Solaker kimdir, kaç yaşında, nereli?

ATV'nin sevilen dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam yeni bölümleriyle ekranlara gelmeye devam ediyor. Oktay Kaynarca'nın başrolünü üstlendiği dizinin kadrosuna yeni bir oyuncu daha katıldı. Yeni bölümde yapıma Cengiz Onbeşli ile bağlantısı olan Emina dahil oldu. Emina karakterini gören izleyiciler, role hayat veren oyuncu Aleyna Solaker hayatı hakkında detayları araştırmaya başladı. Yeni karakterin dizide nelere sebep olacağı şimdiden merak uyandırdı. Peki, Ben Bu Cihana Sığmazam Emina kimdir? Ben Bu Cihana Sığmazam'ın Emina'sı Aleyna Solaker kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte, Aleyna Solaker hakkında bilgiler…