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Giriş Tarihi: 12.12.2023 11:00 Güncelleme Tarihi: 12.12.2023 11:00

BEN BU CİHANA SIĞMAZAM EMİNA KİMDİR? ATV dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam’ın Emina’sı Aleyna Solaker kimdir, kaç yaşında, nereli?

ATV'nin sevilen dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam yeni bölümleriyle ekranlara gelmeye devam ediyor. Oktay Kaynarca'nın başrolünü üstlendiği dizinin kadrosuna yeni bir oyuncu daha katıldı. Yeni bölümde yapıma Cengiz Onbeşli ile bağlantısı olan Emina dahil oldu. Emina karakterini gören izleyiciler, role hayat veren oyuncu Aleyna Solaker hayatı hakkında detayları araştırmaya başladı. Yeni karakterin dizide nelere sebep olacağı şimdiden merak uyandırdı. Peki, Ben Bu Cihana Sığmazam Emina kimdir? Ben Bu Cihana Sığmazam'ın Emina'sı Aleyna Solaker kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte, Aleyna Solaker hakkında bilgiler…

Ben Bu Cihana Sığmazam Emina kimdir? Onbeşli ile bağlantısı var! Ben Bu Cihana Sığmazam’ın Emina’sı Aleyna Solaker kimdir, kaç yaşında, nereli?

ATV'nin ilgiyle izlenen dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam yeni sezon bölümleriyle izleyici karşısına çıkmaya devam ediyor. Başrollerinde Oktay Kaynarca, Ebru Özkan Saban, Burak Çelik ve İsmail Demirci'nin yer aldığı diziye yeni bir isim dahil oldu. Aleyna Solaker, Onbeşli'yle bağlantılı Emina karakterine hayat verecek. Oyuncu ve rolü hakkında bilgi edinmek isteyenler ise bu noktada ''Ben Bu Cihana Sığmazam Emina kimdir?'' sorusuna yanıt aramaya başladı. Dizinin yeni bölümünden itibaren izleyici karşısına çıkacak olan yeni karakterin amacı merak ediliyor. Peki, Aleyna Solaker kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde oynadı? İşte, Ben Bu Cihana Sığmazam'ın Emina'sı Aleyna Solaker hayatı hakkında merak edilenler…

Ben Bu Cihana Sığmazam Emina kimdir? Onbeşli ile bağlantısı var! Ben Bu Cihana Sığmazam’ın Emina’sı Aleyna Solaker kimdir, kaç yaşında, nereli?

BEN BU CİHANA SIĞMAZAM YENİ BÖLÜM İLE EKRANLARDA!

Yönetmenliğini Mustafa Şevki Doğan'ın üstlendiği ATV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam, 12 Aralık Salı akşamı 49. Bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor.

Senaryosunu Zülküf Yücel ve Zehra Yücel'in birlikte kaleme aldığı KYN Yapımevi imzalı dizinin yeni bölümünde Emina karakteri izleyicilerin dikkatini çekecek.

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Ben Bu Cihana Sığmazam Emina kimdir? Onbeşli ile bağlantısı var! Ben Bu Cihana Sığmazam’ın Emina’sı Aleyna Solaker kimdir, kaç yaşında, nereli?

BEN BU CİHANA SIĞMAZAM EMİNA KARAKTERİ HAKKINDA

Aleyna Solaker, Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinin yeni bölümünden itibaren gerçek ailesinden ve geçmişinden bihaber güler yüzlü, naif ve dünya iyisi Emina karakteriyle izleyici karşısına çıkacak.

Emina, dizide İsmail Demirci'nin hayat verdiği Cengiz Onbeşli karakteri ile aşk yaşayacak.

Ben Bu Cihana Sığmazam Emina kimdir? Onbeşli ile bağlantısı var! Ben Bu Cihana Sığmazam’ın Emina’sı Aleyna Solaker kimdir, kaç yaşında, nereli?

ALEYNA SOLAKER KİMDİR?

22 Aralık 1996 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Aleyna Solaker, ATV'de yayımlanan Kırgın Çiçekler adlı dizide canlandırdığı Meral karakteri ile adını duyurdu.

Daha sonra Aşktroloji tv filminde izleyici karşısına çıkan Solaker, 2020 yılında İki Gözüm Ahmet filmi ile sinemaya adım attı.

Son olarak Hizmetçiler adlı dizide rol aldı.

Ben Bu Cihana Sığmazam Emina kimdir? Onbeşli ile bağlantısı var! Ben Bu Cihana Sığmazam’ın Emina’sı Aleyna Solaker kimdir, kaç yaşında, nereli?

ALEYNA SOLAKER ROL ALDIĞI DİZİLER

2006 İşte Benim

2013 Altındağlı Cemre Altındağlı

2014 Beyaz Karanfil Yardımcı oyuncu

2015-2018 Kırgın Çiçekler Meral Kendir Başrol oyuncusu

2020 Hizmetçiler Çiçek Tuna

2021 Benim Hayatım Yasemin Yardımcı oyuncu

2023- Ben Bu Cihana Sığmazam Emina Karalıç

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