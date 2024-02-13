Ben Bu Cihana Sığmazam Reşad kimdir? Ben Bu Cihana Sığmazam’ın Reşad’ı Elşən Orucov kimdir, kaç yaşında, aslen nereli?

ATV'nin aksiyon ve dram türündeki dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam yeni bölümleriyle ekran macerasına devam ediyor. Oktay Kaynarca ve Ebru Özkan Saban'ı buluşturan diziye yeni bir isim dahil oldu. Elşən Orucov, Reşad karakterine hayat verecek. Oyuncu ve rolü hakkında bilgi edinmek isteyen dizinin sıkı takipçileri ise bu noktada ''Ben Bu Cihana Sığmazam Reşad'ı kimdir?'' sorusuna yanıt aramaya başladı. Yeni bölümden itibaren izleyici karşısına çıkacak olan yeni karakterin amacı merak uyandırıyor. Peki, Elşən Orucov kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde oynadı? İşte, Ben Bu Cihana Sığmazam'ın Reşad'ı Elşən Orucov hayatı hakkında merak edilenler…