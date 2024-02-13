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Haberler Fotohaber Ben Bu Cihana Sığmazam Reşad kimdir? Ben Bu Cihana Sığmazam’ın Reşad’ı Elşən Orucov kimdir, kaç yaşında, aslen nereli?
Giriş Tarihi: 13.02.2024 11:57 Güncelleme Tarihi: 13.02.2024 11:57

Ben Bu Cihana Sığmazam Reşad kimdir? Ben Bu Cihana Sığmazam’ın Reşad’ı Elşən Orucov kimdir, kaç yaşında, aslen nereli?

ATV'nin büyük bir ilgiyle takip edilen dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıkmaya devam ediyor. Başrolünde Oktay Kaynarca'nın yer aldığı dizinin kadrosuna yeni bir oyuncu katıldı. Aksiyon ve dram türündeki yapıma Reşad karakteriyle dahil olan oyuncu Elşən Orucov hayatı hakkında detaylar araştırılmaya başlandı. Yeni karakterin dizide nelere sebep olacağı merak konusu oldu. Peki, Ben Bu Cihana Sığmazam Reşad kimdir? Ben Bu Cihana Sığmazam'ın Reşad'ı Elşən Orucov kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte, Elşən Orucov hakkında bilgiler…

Ben Bu Cihana Sığmazam Reşad kimdir? Ben Bu Cihana Sığmazam’ın Reşad’ı Elşən Orucov kimdir, kaç yaşında, aslen nereli?

ATV'nin aksiyon ve dram türündeki dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam yeni bölümleriyle ekran macerasına devam ediyor. Oktay Kaynarca ve Ebru Özkan Saban'ı buluşturan diziye yeni bir isim dahil oldu. Elşən Orucov, Reşad karakterine hayat verecek. Oyuncu ve rolü hakkında bilgi edinmek isteyen dizinin sıkı takipçileri ise bu noktada ''Ben Bu Cihana Sığmazam Reşad'ı kimdir?'' sorusuna yanıt aramaya başladı. Yeni bölümden itibaren izleyici karşısına çıkacak olan yeni karakterin amacı merak uyandırıyor. Peki, Elşən Orucov kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde oynadı? İşte, Ben Bu Cihana Sığmazam'ın Reşad'ı Elşən Orucov hayatı hakkında merak edilenler…

Ben Bu Cihana Sığmazam Reşad kimdir? Ben Bu Cihana Sığmazam’ın Reşad’ı Elşən Orucov kimdir, kaç yaşında, aslen nereli?

BEN BU CİHANA SIĞMAZAM YENİ BÖLÜM İLE EKRANLARDA!

Yönetmenliğini Mustafa Şevki Doğan'ın üstlendiği ATV ekranlarının sevilen dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam, 13 Şubat Salı akşamı 57. Bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor.

Senaryosunu Zülküf Yücel ve Zehra Yücel'in birlikte kaleme aldığı dizinin yeni bölümünde Reşad karakteri izleyicilerin dikkatini çekecek.

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Ben Bu Cihana Sığmazam Reşad kimdir? Ben Bu Cihana Sığmazam’ın Reşad’ı Elşən Orucov kimdir, kaç yaşında, aslen nereli?

BEN BU CİHANA SIĞMAZAM REŞAD KİMDİR?

Azerbaycanlı ünlü oyuncu Elşən Orucov, KYN Yapımevi imzalı Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinin kadrosuna dahil oldu.

Başarılı oyuncu dizide Gardaşov'un (Ozan Akbaba) Romanya'da gizli bir merkezde tutulan kardeşi Reşad karakterine hayat verecek.

Bu akşam yayınlanacak bölümde izleyicilerin karşısına çıkacak oyuncu Elşən Orucov, Azerbaycan'da birçok önemli projelerde yer aldı.

Ben Bu Cihana Sığmazam Reşad kimdir? Ben Bu Cihana Sığmazam’ın Reşad’ı Elşən Orucov kimdir, kaç yaşında, aslen nereli?

ELŞƏN ORUCOV KİMDİR?

14 Ocak 1985 yılında Bakü'de doğan Elşan Orujov, ADMIU Tiyatro ve Sinema Oyunculuk Fakültesi'nden mezun oldu. 2005 yılından bu yana Azad Azerbaycan TV'nin çalışanıdır.

2018 yılında ise karakterini milyonlara sevdiren oyuncu Elshan Orujov'un sunumuyla 'Afet' adlı uzun metrajlı filmi seyirciyle buluştu.

2018 yılında 'Tyson' filmine davet edildi ve o filmde ciddi bir karakteri canlandırdı.

2019 yılında 'Faliden kurki khaba' adlı programla YouTube'da çalışmaya başladı ve daha sonra 'Faliden kurki khaba' adlı programın sonraki yayınları 2020 yılında Hazar TV kanalında yayınlanmaya başladı.

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