Giriş Tarihi: 13.02.2024 11:57
Güncelleme Tarihi: 13.02.2024
11:57
Ben Bu Cihana Sığmazam Reşad kimdir? Ben Bu Cihana Sığmazam’ın Reşad’ı Elşən Orucov kimdir, kaç yaşında, aslen nereli?
ATV'nin büyük bir ilgiyle takip edilen dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıkmaya devam ediyor. Başrolünde Oktay Kaynarca'nın yer aldığı dizinin kadrosuna yeni bir oyuncu katıldı. Aksiyon ve dram türündeki yapıma Reşad karakteriyle dahil olan oyuncu Elşən Orucov hayatı hakkında detaylar araştırılmaya başlandı. Yeni karakterin dizide nelere sebep olacağı merak konusu oldu. Peki, Ben Bu Cihana Sığmazam Reşad kimdir? Ben Bu Cihana Sığmazam'ın Reşad'ı Elşən Orucov kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte, Elşən Orucov hakkında bilgiler…