Giriş Tarihi: 23.02.2024 11:53
Güncelleme Tarihi: 23.02.2024
11:53
Berat Kandili Mesajları 2024! Resimli, Dualı, Kısa, Uzun Kandil Mesajları ve Berat Geceniz Mübarek Olsun Görselleri
Berat Kandili bu yıl 24 Şubat Cumartesi günü idrak ediliyor. Arapça berâe/berâet kelimesinin Türkçe hali ile anılan Berat Gecesi'nin önemini vurgulamak isteyen İslam alemi 2024 kandil mesajları resimli ve yazılı galerisine yöneldi. Şâbanın on beşinci gecesinde Allah'ın affına sığınacak Müslümanlar, günahlarından beraat ederek ellerini semaya açacak. Öte yandan Berat Kandili mesajları ile sevdiklerini unutmayacak. Bu noktada Hayırlı Kandiller mesajları en çok tercih edilenler arasında. İşte, en güzel, dualı, ayetli, hadisli, kısa, uzun Berat kandil mesajları ve sözleri...