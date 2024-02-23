Berat Kandili Mesajları 2024! Resimli, Dualı, Kısa, Uzun Kandil Mesajları ve Berat Geceniz Mübarek Olsun Görselleri

Berat Kandili Mesajları 2: Berat, kötülükten ve çirkinlikten berî olmak demektir. Rahmet ve mağfiret ayı olan Ramazan'ın müjdecisidir. Berat gecemiz iyiliğe, güzelliğe, mağfirete, arınmaya ve kurtuluşa vesile olsun. Berat Kandiliniz mübarek olsun.

Gecenin şerrinden Allah'a sığındığım bu mübarek Berat Kandil'inde tüm değerli mümin kardeşlerimin duaları kabul olsun, kandilin mübarek olsun