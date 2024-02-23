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Haberler Fotohaber Berat Kandili Mesajları 2024! Resimli, Dualı, Kısa, Uzun Kandil Mesajları ve Berat Geceniz Mübarek Olsun Görselleri
Giriş Tarihi: 23.02.2024 11:53 Güncelleme Tarihi: 23.02.2024 11:53

Berat Kandili Mesajları 2024! Resimli, Dualı, Kısa, Uzun Kandil Mesajları ve Berat Geceniz Mübarek Olsun Görselleri

Berat Kandili bu yıl 24 Şubat Cumartesi günü idrak ediliyor. Arapça berâe/berâet kelimesinin Türkçe hali ile anılan Berat Gecesi'nin önemini vurgulamak isteyen İslam alemi 2024 kandil mesajları resimli ve yazılı galerisine yöneldi. Şâbanın on beşinci gecesinde Allah'ın affına sığınacak Müslümanlar, günahlarından beraat ederek ellerini semaya açacak. Öte yandan Berat Kandili mesajları ile sevdiklerini unutmayacak. Bu noktada Hayırlı Kandiller mesajları en çok tercih edilenler arasında. İşte, en güzel, dualı, ayetli, hadisli, kısa, uzun Berat kandil mesajları ve sözleri...

Berat Kandili Mesajları 2024! Resimli, Dualı, Kısa, Uzun Kandil Mesajları ve Berat Geceniz Mübarek Olsun Görselleri

Berat Kandili mesajları 2024 ile 'Kandiliniz Mübarek Olsun' dilemek isteyenler şimdiden kandil mesajı seçeneklerini hazırlandı. Ramazan ayına hazırlık niteliğinde geçecek ve on bir ayın sultanını müjdeleyecek bu özel gecede Müslümanlar, kutlama mesajlarıyla arkadaşlarına ve akrabalarına ulaşacak. Diyanet İşleri tarafından hazırlanan takvime göre kontrol edilen tarihte ibadet planları çıkarıldı. İşte, resimli kandil mesajları ve sözleri...

Berat Kandili Mesajları 2024! Resimli, Dualı, Kısa, Uzun Kandil Mesajları ve Berat Geceniz Mübarek Olsun Görselleri

BERAT KANDİLİ MESAJLARI VE SÖZLERİ 2024

Arapça berâe/berâet (البرائة) kelimesinin Türkçeleşmiş şekli olan 'Berat' kelimesi "iki şey arasında ilişki olmaması; kişinin bir yükümlülükten kurtulması veya yükümlülüğünün bulunmaması" anlamına gelir.

Şâbanın on beşinci gecesinde müslümanların Allah'ın affı ve bağışlaması ile günah yükünden kurtulacağı umularak bu geceye Berat gecesi denmiştir.

İşte, resimli, dualı, kısa, uzun kandil mesajı ve sözleri:

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Berat Kandili Mesajları 2024! Resimli, Dualı, Kısa, Uzun Kandil Mesajları ve Berat Geceniz Mübarek Olsun Görselleri

Berat Kandili Mesajları 1: Bu güzel gecelerin feyzi üzerinize, rahmeti geçmişinize, bereketi evinize, nuru ahiretinize, sıcaklığı yuvanıza dolsun. Berat Geceniz mübarek olsun.

Dua kapılarının açıldığı, ellerin semaya yükseldiği, kalp imanının zuhur ettiği bu gecede Allah'ın rahmeti üzerinize olsun, kandiliniz mübarek olsun

Berat Kandili Mesajları 2024! Resimli, Dualı, Kısa, Uzun Kandil Mesajları ve Berat Geceniz Mübarek Olsun Görselleri

Berat Kandili Mesajları 2: Berat, kötülükten ve çirkinlikten berî olmak demektir. Rahmet ve mağfiret ayı olan Ramazan'ın müjdecisidir. Berat gecemiz iyiliğe, güzelliğe, mağfirete, arınmaya ve kurtuluşa vesile olsun. Berat Kandiliniz mübarek olsun.

Gecenin şerrinden Allah'a sığındığım bu mübarek Berat Kandil'inde tüm değerli mümin kardeşlerimin duaları kabul olsun, kandilin mübarek olsun

Berat Kandili Mesajları 2024! Resimli, Dualı, Kısa, Uzun Kandil Mesajları ve Berat Geceniz Mübarek Olsun Görselleri

Berat Kandili Mesajları 3: Dünü bitirip bugünü yaşamanı ve yarın devam edeceğini bilmeni sağlayan Allah'a bu mübarek Berat Kandil'inde şükreden Müslüman kardeşimin kandili mübarek olsun

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