Son Dakika BİLSEM sonuçları 2023 açıklandı duyurusu bekleniyor! MEB e-Okul ile BİLSEM mülakat sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

BİLSEM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

BİLSEM bireysel değerlendirme aşaması 15 Mayıs ve 28 Temmuz 2023 tarihleri arasında tamamlandı.

2022-2023 eğitim öğretim yılından itibaren Bilim ve Sanat Merkezlerinde (BİLSEM) eğitim alacak öğrencilerin yetenek alanlarına göre bireysel değerlendirme sonuçları 4 Ağustos 2023 Cuma günü ilan edilecek.

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