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Haberler Fotohaber Son Dakika BİLSEM sonuçları 2023 açıklandı duyurusu bekleniyor! MEB e-Okul ile BİLSEM mülakat sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?
Giriş Tarihi: 04.08.2023 09:53 Güncelleme Tarihi: 04.08.2023 09:55

Son Dakika BİLSEM sonuçları 2023 açıklandı duyurusu bekleniyor! MEB e-Okul ile BİLSEM mülakat sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

BİLSEM sonuçları açıklandı son dakika duyurusu için gözler MEB'de! Bireysel değerlendirme aşaması 15 Mayıs-28 Temmuz tarihleri arasında yapılan Bilim ve Sanat Merkezleri BİLSEM mülakat sonuçları için geri sayım sona erdi. Resim, müzik, sanat, zihinsel yetenek gibi alanlara yerleşecek olan binlerce öğrenci, ''BİLSEM sonuçları 2023 açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?'' sorusuna yanıt arıyor. Milli Eğitim Bakanlığı takvimine göre; sınav sonuçları gün içerisinde adayların erişimine açılacak. Peki; 2023 BİLSEM mülakat sonuçları ne zaman saat kaçta açıklanacak? İşte MEB e-Okul ile ön değerlendirme sonuç sorgulama ekranı.

Son Dakika BİLSEM sonuçları 2023 açıklandı duyurusu bekleniyor! MEB e-Okul ile BİLSEM mülakat sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

BİLSEM mülakat sonuçları için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Bilim ve Sanat Merkezleri bireysel değerlendirme aşaması 28 Temmuz'da tamamlanmıştı. Şimdi binlerce öğrenci ve velisinin gözü kulağı Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından gelecek olan BİLSEM mülakat sonuçları açıklandı son dakika duyurusuna çevrilmiş durumda. Bireysel değerlendirme aşamasına katılan adaylar, sonuç bilgilerine www.meb.gov.tr adresinden ulaşabilecek. Peki, 2023 BİLSEM sonuçları ne zaman saat kaçta açıklanacak? İşte, MEB e-Okul ile BİLSEM sonuçları 2023 sorgulama ekranı (meb.gov.tr)…

Son Dakika BİLSEM sonuçları 2023 açıklandı duyurusu bekleniyor! MEB e-Okul ile BİLSEM mülakat sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

BİLSEM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

BİLSEM bireysel değerlendirme aşaması 15 Mayıs ve 28 Temmuz 2023 tarihleri arasında tamamlandı.

2022-2023 eğitim öğretim yılından itibaren Bilim ve Sanat Merkezlerinde (BİLSEM) eğitim alacak öğrencilerin yetenek alanlarına göre bireysel değerlendirme sonuçları 4 Ağustos 2023 Cuma günü ilan edilecek.

BİLSEM MÜLAKAT SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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Son Dakika BİLSEM sonuçları 2023 açıklandı duyurusu bekleniyor! MEB e-Okul ile BİLSEM mülakat sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

BİLSEM MÜLAKAT SONUÇLARI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

BİLSEM bireysel değerlendirme aşamasına katılan adaylar, mülakat sonuçlarına https://www.meb.gov.tr/ adresinden ulaşabilecek.

Son Dakika BİLSEM sonuçları 2023 açıklandı duyurusu bekleniyor! MEB e-Okul ile BİLSEM mülakat sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

BİLSEM KAYITLARI NE ZAMAN?

Bilim ve sanat merkezlerine kayıt hakkı kazanan öğrenciler, işlemlerini 14-31 Ağustos 2023 tarihleri arasında örgün eğitim kurumlarının bağlı olduğu il/ilçelerin sorumluluk alanında yer alan bilim ve sanat merkezlerine kayıtlarını yaptırabilecek.

Son Dakika BİLSEM sonuçları 2023 açıklandı duyurusu bekleniyor! MEB e-Okul ile BİLSEM mülakat sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

BİLSEM SINAV İTİRAZI NE ZAMAN YAPILACAK?

Genel zihinsel, resim ve müzik yetenek alanlarında yapılan değerlendirme sonuçlarına ilişkin itirazlar, 07-11 Ağustos 2023 tarihleri arasında öğrenci velileri tarafından il millî eğitim müdürlüklerine yapılacak.

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