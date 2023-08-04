Son Dakika BİLSEM sonuçları 2023 açıklandı duyurusu bekleniyor! MEB e-Okul ile BİLSEM mülakat sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

BİLSEM sonuçları açıklandı son dakika duyurusu için gözler MEB'de! Bireysel değerlendirme aşaması 15 Mayıs-28 Temmuz tarihleri arasında yapılan Bilim ve Sanat Merkezleri BİLSEM mülakat sonuçları için geri sayım sona erdi. Resim, müzik, sanat, zihinsel yetenek gibi alanlara yerleşecek olan binlerce öğrenci, ''BİLSEM sonuçları 2023 açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?'' sorusuna yanıt arıyor. Milli Eğitim Bakanlığı takvimine göre; sınav sonuçları gün içerisinde adayların erişimine açılacak. Peki; 2023 BİLSEM mülakat sonuçları ne zaman saat kaçta açıklanacak? İşte MEB e-Okul ile ön değerlendirme sonuç sorgulama ekranı.