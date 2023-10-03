Giriş Tarihi: 03.10.2023 16:02
Güncelleme Tarihi: 04.01.2024
09:01
BU HAFTA BİM AKTÜEL 3-6 EKİM 2023 İNDİRİMLERİ: Çeyiz setleri.. BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var, hangi ürünler indirimde?
BİM aktüel 3-6 Ekim 2023 kataloğu yayında. Salı ve Cuma indirimleri arasında mutfak araç gereçleri, yemek takımları dikkat çekiyor. Öte yandan birbirinden farklı elektronik ürünler de market raflarında yerini almaya hazırlanıyor. BİM katalog aktüel indirim listesi alışveriş severlerin gündeminde. Çatal kaşık bıçak takımı, tencere tava seti ve birçok küçük ev aleti broşürde paylaşıldı. İşte, BİM aktüel bu haftanın yıldızları...