Giriş Tarihi: 17.02.2024 08:14
Güncelleme Tarihi: 17.02.2024
08:14
BİM AKTÜEL KATALOG 20-23 Şubat raflarda! Elektrikli süpürge, mikro dalga, el ütüsü, çelik kettle... İşte BİM aktüel ürünler fırsatı
BİM aktüel 20-23 Şubat kataloğu ile fiyat listesi alışveriş takipçilerinin gündeminde yer alıyor. BİM aktüel ürünler listesinde bu hafta yeni aya özel ürünler raflarda yerini aldı. Yarın alışveriş severlerle indirimin yıldızları buluşuyor. Airfryerden Türk kahvesi makinesine, elektrikli bisikletten çeyiz ürünlerine birçok ürün raflarda. İşte yeni aya özel 20-23 Şubat 2024 BİM aktüel kataloğu ile Salı-Cuma indirimli ürünleri