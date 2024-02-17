BİM AKTÜEL KATALOG 20-23 Şubat raflarda! Elektrikli süpürge, mikro dalga, el ütüsü, çelik kettle... İşte BİM aktüel ürünler fırsatı

BİM aktüel ürünler kataloğu 20-23 Şubat 2024 reyonlarda yerini alırken gelecek haftanın ürünleri de yayında. Tüm öne çıkanların yanı sıra giyim, temizlik, kozmetik, oyuncak kategorisine de yeni ürünler eklenmeye devam ediyor. Her Salı ve Cuma indirim broşürleri çıkan zincir market için alışveriş listeleri hazırlandı. İşte, BİM katalog indirimleri...