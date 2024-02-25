BİM AKTÜEL KATALOG İNDİRİMLERİ 27 Şubat-1 Mart 2024: Kahve makinesi, robot süpürge, termos... İşte BİM aktüel ürünler

BİM aktüel ürünler 27 Şubat Salı indirimleri yayında. Zincir markette önce çıkan ürünler işaretlenmeye başladı. Tüketiciler yeni ürünlere odaklandı. Fırsat reyonlarının yanı sıra temel ihtiyaç ürünleri başta olmak üzere marketteki diğer ürünler de takip ediliyor. İşte, 1 Mart Cuma BİM katalog indirimli tam liste...