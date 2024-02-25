Giriş Tarihi: 25.02.2024 17:02
Güncelleme Tarihi: 25.02.2024
17:02
BİM AKTÜEL KATALOG İNDİRİMLERİ 27 Şubat-1 Mart 2024: Kahve makinesi, robot süpürge, termos... İşte BİM aktüel ürünler
BİM aktüel ürünler kataloğu 27 Şubat-1 Mart tarihlerinde raflara geliyor. Salı ve Cuma indirimlerinde reyonları dolduran zincir markette dikkat çeken ürünler yine yıldızlandı. Blender, kahve makinesi, mini fırın, robot süpürge, termos gibi ürünler indirim listesinde takip ediliyor. Öte yandan elektronikten giyime birçok kategoride farklı fiyat düşüşleri dikkat çekiyor. İşte, BİM katalog indirimleri...