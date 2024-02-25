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Haberler Fotohaber BİM AKTÜEL KATALOG İNDİRİMLERİ 27 Şubat-1 Mart 2024: Kahve makinesi, robot süpürge, termos... İşte BİM aktüel ürünler
Giriş Tarihi: 25.02.2024 17:02 Güncelleme Tarihi: 25.02.2024 17:02

BİM AKTÜEL KATALOG İNDİRİMLERİ 27 Şubat-1 Mart 2024: Kahve makinesi, robot süpürge, termos... İşte BİM aktüel ürünler

BİM aktüel ürünler kataloğu 27 Şubat-1 Mart tarihlerinde raflara geliyor. Salı ve Cuma indirimlerinde reyonları dolduran zincir markette dikkat çeken ürünler yine yıldızlandı. Blender, kahve makinesi, mini fırın, robot süpürge, termos gibi ürünler indirim listesinde takip ediliyor. Öte yandan elektronikten giyime birçok kategoride farklı fiyat düşüşleri dikkat çekiyor. İşte, BİM katalog indirimleri...

BİM AKTÜEL KATALOG İNDİRİMLERİ 27 Şubat-1 Mart 2024: Kahve makinesi, robot süpürge, termos... İşte BİM aktüel ürünler

BİM aktüel ürünler 27 Şubat Salı indirimleri yayında. Zincir markette önce çıkan ürünler işaretlenmeye başladı. Tüketiciler yeni ürünlere odaklandı. Fırsat reyonlarının yanı sıra temel ihtiyaç ürünleri başta olmak üzere marketteki diğer ürünler de takip ediliyor. İşte, 1 Mart Cuma BİM katalog indirimli tam liste...

BİM AKTÜEL KATALOG İNDİRİMLERİ 27 Şubat-1 Mart 2024: Kahve makinesi, robot süpürge, termos... İşte BİM aktüel ürünler
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BİM AKTÜEL KATALOG İNDİRİMLERİ 27 Şubat-1 Mart 2024: Kahve makinesi, robot süpürge, termos... İşte BİM aktüel ürünler
BİM AKTÜEL KATALOG İNDİRİMLERİ 27 Şubat-1 Mart 2024: Kahve makinesi, robot süpürge, termos... İşte BİM aktüel ürünler
BİM AKTÜEL KATALOG İNDİRİMLERİ 27 Şubat-1 Mart 2024: Kahve makinesi, robot süpürge, termos... İşte BİM aktüel ürünler
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