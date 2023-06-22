BİM AKTÜEL KATALOG 23 HAZİRAN 2023 CUMA RAFLARDA! Bu Cuma BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var? İşte, tam liste...

Bu Cuma BİM aktüel ürünleri belli oldu. Her salı ve cuma günleri raflarda yerini alırken indirimli ürünler listesi bu hafta da geniş bir ürün yelpazesine sahip. Mangal ürünleri, elektrikli bisiklet, elektrikli düdüklü tencere gibi pek çok ürün müşterisini bekliyor. Elektronik ürünlerden kişisel bakım malzemesine kadar farklı kategorilerdeki pek çok ütün market raflarında ve online platformunda satışta olacak. İşte, BİM aktüel ürün kataloğu 23 Haziran 2023…