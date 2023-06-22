Giriş Tarihi: 22.06.2023 15:51
Güncelleme Tarihi: 22.06.2023
15:51
BİM AKTÜEL KATALOG 23 HAZİRAN 2023 CUMA RAFLARDA! Bu Cuma BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var? İşte, tam liste...
BİM aktüel ürünler listesi her salı ve cuma günleri raflarda yerini alıyor. BİM aktüel ürünler kataloğu 23 Haziran 2023 yayınlandı. Bu Cuma raflarda katlanabilir elektrikli bisiklet, derin dondurucu, ayakkabı dolabı ve mangal malzemeleri olacak. BİM' de bu hafta indirimli ürünler belli oldu. İşte, 23 Haziran Cuma BİM aktüel ürünler listesi…