Giriş Tarihi: 07.12.2023 13:43
Güncelleme Tarihi: 07.12.2023
13:43
BİM AKTÜEL YARIN SATIŞTA! 8 ARALIK 2023 CUMA FIRSATLARI BAŞLIYOR! Bim'de YARIN Teknolojik ürünler, mutfak ihtiyaçları, tekstil ürünleri, ofis malzemeleri🛒
Bim aktüel ürünler 8 Aralık 2023 kataloğu yayınlandı. Cuma fırsatlarından faydalanmak isteyen alışseverler için yarın Bim mağazalarında katlanabilir elektrikli bisiklet, televizyon, notebook gibi teknolojik ürünlerden, ofis ürünlerine ve yeni evlenecek çiftler için fırsat olabilecek porselen yemek takımı, kahvaltı seti ve daha birçok ürün piyasa değerinden daha uygun fiyatlarla satışta olacak. İşte, 8 aralık 2023 Cuma Bim aktüel ürünler kataloğu...