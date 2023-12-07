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Haberler Fotohaber BİM AKTÜEL YARIN SATIŞTA! 8 ARALIK 2023 CUMA FIRSATLARI BAŞLIYOR! Bim'de YARIN Teknolojik ürünler, mutfak ihtiyaçları, tekstil ürünleri, ofis malzemeleri🛒
Giriş Tarihi: 07.12.2023 13:43 Güncelleme Tarihi: 07.12.2023 13:43

BİM AKTÜEL YARIN SATIŞTA! 8 ARALIK 2023 CUMA FIRSATLARI BAŞLIYOR! Bim'de YARIN Teknolojik ürünler, mutfak ihtiyaçları, tekstil ürünleri, ofis malzemeleri🛒

Bim aktüel ürünler 8 Aralık 2023 kataloğu yayınlandı. Cuma fırsatlarından faydalanmak isteyen alışseverler için yarın Bim mağazalarında katlanabilir elektrikli bisiklet, televizyon, notebook gibi teknolojik ürünlerden, ofis ürünlerine ve yeni evlenecek çiftler için fırsat olabilecek porselen yemek takımı, kahvaltı seti ve daha birçok ürün piyasa değerinden daha uygun fiyatlarla satışta olacak. İşte, 8 aralık 2023 Cuma Bim aktüel ürünler kataloğu...

BİM AKTÜEL YARIN SATIŞTA! 8 ARALIK 2023 CUMA FIRSATLARI BAŞLIYOR! Bim’de YARIN Teknolojik ürünler, mutfak ihtiyaçları, tekstil ürünleri, ofis malzemeleri🛒

BİM her hafta Salı ve Cuma aktüel ürün satışı yapıyor. Piyasa değerine göre daha uyguna satış yapan mağaza, öncesinde aktüel ürünler kataloğunda ürünleri ve fiyatları listeliyor. Yeni evlenecek çiftler için birçok ihtiyaç her hafta satışa sunuluyor. Bim mağazaları hafta içi ve hafta sonu her gün saat 09.00'da açılıyor. İşte, Bim aktüel ürünler kataloğu ile Cuma fırsatları...

BİM AKTÜEL YARIN SATIŞTA! 8 ARALIK 2023 CUMA FIRSATLARI BAŞLIYOR! Bim’de YARIN Teknolojik ürünler, mutfak ihtiyaçları, tekstil ürünleri, ofis malzemeleri🛒

8 ARALIK | BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

Televizyon (G 50 İNÇ UHD), Katlanabilir Elektrikli Bisiklet, HP 5 HP Notebook , Bluetooth Kulaklık, Dönüştürücü Hub, Bluetooth Mouse ve Tablet telefon Tutucu SATIŞTA!

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BİM AKTÜEL YARIN SATIŞTA! 8 ARALIK 2023 CUMA FIRSATLARI BAŞLIYOR! Bim’de YARIN Teknolojik ürünler, mutfak ihtiyaçları, tekstil ürünleri, ofis malzemeleri🛒

8 ARALIK | BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

Porselen Tekli Tabak Çeşitleri (34,50 TL)

Kapaklı Balık Tavası 32 cm (269 TL)

Sütlük (69 TL)

Fanuslu Kahvaltılık (239 TL)

Yuvarlak Çerezlik (75 TL)

Kahvaltı Seti (329 TL)

BİM AKTÜEL YARIN SATIŞTA! 8 ARALIK 2023 CUMA FIRSATLARI BAŞLIYOR! Bim’de YARIN Teknolojik ürünler, mutfak ihtiyaçları, tekstil ürünleri, ofis malzemeleri🛒

8 ARALIK | BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

Çift Kişilik Nevresim Seti (319 TL)

Elektrikli Çift Kişilik Battaniye (329 TL)

Kadife Yorgan Çift Kişilik (699 TL)

Çift Kişilik Nevresim Seti (319 TL)

Tam Fermuarlı Polar Üst (129 TL)

Sweatshirt Çocuk (99 TL)

Eşofman Altı Çocuk (879 TL)

Simli Bot Kız Çocuk (299 TL)

BİM AKTÜEL YARIN SATIŞTA! 8 ARALIK 2023 CUMA FIRSATLARI BAŞLIYOR! Bim’de YARIN Teknolojik ürünler, mutfak ihtiyaçları, tekstil ürünleri, ofis malzemeleri🛒

8 ARALIK | BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

A4 Fotokopi Kağıdı (86 TL)

2024 Planlayıcı Ajanda (69 TL)

Defter (69 TL)

Pelüş Kalem Kutu (69 TL)

Hasır Desenli Tükenmez Kalem Seti (59 TL)

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