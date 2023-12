BİM AKTÜEL YARIN SATIŞTA! 8 ARALIK 2023 CUMA FIRSATLARI BAŞLIYOR! Bim’de YARIN Teknolojik ürünler, mutfak ihtiyaçları, tekstil ürünleri, ofis malzemeleri🛒

BİM her hafta Salı ve Cuma aktüel ürün satışı yapıyor. Piyasa değerine göre daha uyguna satış yapan mağaza, öncesinde aktüel ürünler kataloğunda ürünleri ve fiyatları listeliyor. Yeni evlenecek çiftler için birçok ihtiyaç her hafta satışa sunuluyor. Bim mağazaları hafta içi ve hafta sonu her gün saat 09.00'da açılıyor. İşte, Bim aktüel ürünler kataloğu ile Cuma fırsatları...