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Haberler Fotohaber Bingöl deprem son dakika: AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ile Bingöl deprem büyüklüğü, derinliği ve merkez üssü!
Giriş Tarihi: 30.12.2023 00:50 Güncelleme Tarihi: 30.12.2023 00:50

Bingöl deprem son dakika: AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ile Bingöl deprem büyüklüğü, derinliği ve merkez üssü!

Son dakika Bingöl deprem haberi az önce geldi. Genç merkezli sarsıntı Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesinde yerini aldı. Sarsıntıyı hisseden bölge halkı detaylı bilgi almak amacıyla ''Az önce Bingöl'de deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?'' sorularına yanıt arıyor. Bingöl deprem şiddeti, büyüklüğü, derinliği ve merkez üssü gibi bilgiler şehrin sakinleri tarafından yoğun olarak araştırılıyor. İşte, 29 Aralık 2023 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri...

Şimdi Bingöl’de deprem mi oldu, şiddeti kaç? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ile Bingöl deprem son dakika verileri

Son dakika Bingöl deprem ile sallandı. Sabah saatlerinde meydana gelen depremin merkez üssü Genç olarak ölçüldü. Sarsıntıyı hisseden vatandaşlar Bingöl depremi hakkında detaylı bilgi almak için arama motorlarına yöneldi. Bu noktada AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi mercek altına alındı. Peki, az önce Bingöl'de deprem mi oldu, kaç şiddetinde? İşte, 29 Aralık 2023 Bingöl deprem merkez üssü, şiddeti, büyüklüğü ve derinliği hakkında merak edilenler...

Şimdi Bingöl’de deprem mi oldu, şiddeti kaç? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ile Bingöl deprem son dakika verileri

SON DAKİKA | KANDİLLİ DUYURDU: BİNGÖL'DE DEPREM

.Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi verilerine göre, Bingöl ili Genç ilçesinde şiddetli bir deprem meydana geldi.

28 Aralık Perşembe günü saat 08:44'te gerçekleşen depremin büyüklüğü 3.0 olarak ölçülürken derinliği ise 9.8 kilometre olarak açıklandı.

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Şimdi Bingöl’de deprem mi oldu, şiddeti kaç? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ile Bingöl deprem son dakika verileri

KANDİLLİ VERİLERİ İLE BİNGÖL DEPREM BİLGİLERİ

SERVI-GENC (BINGOL)

Tarih: 28.12.2023

Saat: 08:44:19 TSİ

Büyüklük: 3.0

Derinlik: 9.8 km

Şimdi Bingöl’de deprem mi oldu, şiddeti kaç? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ile Bingöl deprem son dakika verileri

DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ ŞİDDETİNDE?

Son dakika deprem haberleri Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.

Aşağıda bulunan linkler aracılığıyla AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi verilerine erişebilirsiniz.

Şimdi Bingöl’de deprem mi oldu, şiddeti kaç? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ile Bingöl deprem son dakika verileri

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme Ve Değerlendirme Merkezi tarafından "http://www.koeri.boun.edu.tr/" adresi üzerinden paylaşılan son veriler ile büyüklü küçüklü yaşanan sarsıntıların merkez üssü, şiddeti ve derinliği kamuoyu ile paylaşılıyor:

KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

SON DAKİKA