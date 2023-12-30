Bingöl deprem son dakika: AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ile Bingöl deprem büyüklüğü, derinliği ve merkez üssü!

Giriş Tarihi: 30.12.2023 00:50
Güncelleme Tarihi: 30.12.2023
00:50
Son dakika Bingöl deprem haberi az önce geldi. Genç merkezli sarsıntı Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesinde yerini aldı. Sarsıntıyı hisseden bölge halkı detaylı bilgi almak amacıyla ''Az önce Bingöl'de deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?'' sorularına yanıt arıyor. Bingöl deprem şiddeti, büyüklüğü, derinliği ve merkez üssü gibi bilgiler şehrin sakinleri tarafından yoğun olarak araştırılıyor. İşte, 29 Aralık 2023 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri...