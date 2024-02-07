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Giriş Tarihi: 07.02.2024 09:59 Güncelleme Tarihi: 07.02.2024 09:59

BOR ŞEKER (BORSK) HALKA ARZ BAŞLADI🔔 Bor Şeker talep toplama ne kadar sürecek, hangi bankalarda var, kaç lot verir?

Bor Şeker halka arz başlıyor. 2024 yılının ilk talep toplaması dün Pasifik Donanım ve Yazılım Bilgi Teknolojileri A.Ş. ile başladı. Şimdi ise gözler Bor Şeker A.Ş.'ye çevrildi. Sermaya Piyasası Kurulu (SPK) onayından geçen şirket talep toplamaya hazırlanıyor. Peki, Halka arz takvimine göre Bor Şeker talep toplama ne zaman, saat kaçta başlayacak, katılım endeksine uygun mu, hangi bankalarda var? İşte, detaylar…

BOR ŞEKER BORSK HALKA ARZ BAŞLADI🔔 Bor Şeker talep toplama ne kadar sürecek, hangi bankalarda var, kaç lot verir?

SPK onayından geçen şirketler Halka arz takvimi ile duyurulmaya devam ediyor. Bu şirketlerden biri olan Bor Şeker A.Ş.'nin halka arz tarihleri, hisse fiyatı, lot dağıtım sayıları ve katılım endeksine uygun olup olmadığına ilişkin bilgiler netlik kazandı. Peki, Bor Şeker talep toplama ne zaman, hangi bankalarda var?

BOR ŞEKER BORSK HALKA ARZ BAŞLADI🔔 Bor Şeker talep toplama ne kadar sürecek, hangi bankalarda var, kaç lot verir?

BOR ŞEKER TALEP TOPLAMA TARİHLERİ || BOR ŞEKER HALKA ARZ NE ZAMAN?

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Bor Şeker A.Ş. halka arzına onay verdi ve Bor Şeker (#Borsk) talep toplama işlemi başladı. Talepler 9 şubat 17:00'a kadar aracı kurumun halka arz menüsünden iletebilecek.

Şirket, 7-8-9 Şubat 2024 tarihlerinde saat 09.00-17.00 saat aralığında talep toplayacak.

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BOR ŞEKER BORSK HALKA ARZ BAŞLADI🔔 Bor Şeker talep toplama ne kadar sürecek, hangi bankalarda var, kaç lot verir?

BOR ŞEKER HALKA ARZ HALKA ARZ FİYATI NE KADAR?

Bor Şeker halka arz fiyatı 26,54 lira olarak belirlendi.

BOR ŞEKER BORSK HALKA ARZ BAŞLADI🔔 Bor Şeker talep toplama ne kadar sürecek, hangi bankalarda var, kaç lot verir?

BOR ŞEKER HALKA ARZ KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU?

Şirketin halka arzı, bireysel, çalışanlar ve çiftçilere eşit dağıtımla ve de katılım endeksine uygun olarak gerçekleştirilecek.

BOR ŞEKER BORSK HALKA ARZ BAŞLADI🔔 Bor Şeker talep toplama ne kadar sürecek, hangi bankalarda var, kaç lot verir?

BOR ŞEKER HALKA ARZ KAÇ LOT VERİR?

Bor Şeker halka arz 70,000,000 lot dağıtımı gerçekleştirecek. Dağıtılacak olası pay miktarı ilerleyen günlerde belli olacak.

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