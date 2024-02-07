Giriş Tarihi: 07.02.2024 09:59
Güncelleme Tarihi: 07.02.2024
09:59
BOR ŞEKER (BORSK) HALKA ARZ BAŞLADI🔔 Bor Şeker talep toplama ne kadar sürecek, hangi bankalarda var, kaç lot verir?
Bor Şeker halka arz başlıyor. 2024 yılının ilk talep toplaması dün Pasifik Donanım ve Yazılım Bilgi Teknolojileri A.Ş. ile başladı. Şimdi ise gözler Bor Şeker A.Ş.'ye çevrildi. Sermaya Piyasası Kurulu (SPK) onayından geçen şirket talep toplamaya hazırlanıyor. Peki, Halka arz takvimine göre Bor Şeker talep toplama ne zaman, saat kaçta başlayacak, katılım endeksine uygun mu, hangi bankalarda var? İşte, detaylar…