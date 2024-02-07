BOR ŞEKER (BORSK) HALKA ARZ BAŞLADI🔔 Bor Şeker talep toplama ne kadar sürecek, hangi bankalarda var, kaç lot verir?

SPK onayından geçen şirketler Halka arz takvimi ile duyurulmaya devam ediyor. Bu şirketlerden biri olan Bor Şeker A.Ş.'nin halka arz tarihleri, hisse fiyatı, lot dağıtım sayıları ve katılım endeksine uygun olup olmadığına ilişkin bilgiler netlik kazandı. Peki, Bor Şeker talep toplama ne zaman, hangi bankalarda var?