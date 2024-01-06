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Haberler Fotohaber BOLU DEPREM SON DAKİKA HABERİ: Düzce, Karabük ve Zonguldak sallandı! AFAD ve Kandilli son depremler listesi ile Bolu'da deprem mi oldu, büyüklüğü kaç?
Giriş Tarihi: 06.01.2024 02:10 Güncelleme Tarihi: 06.01.2024 02:10

BOLU DEPREM SON DAKİKA HABERİ: Düzce, Karabük ve Zonguldak sallandı! AFAD ve Kandilli son depremler listesi ile Bolu'da deprem mi oldu, büyüklüğü kaç?

Son dakika Bolu deprem haberi... Merkez merkezli sarsıntı Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesine eklendi. Şiddetli deprem Ankara, Bartın, Karabük, Düzce ve Zonguldak'ta da hissedildi. Detaylı bilgi almak isteyen bölge halkı ''Az önce Bolu'da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?'' sorularına yanıt arıyor. Bolu deprem şiddeti, büyüklüğü, derinliği ve merkez üssü gibi bilgiler şehrin sakinleri tarafından yoğun olarak araştırılıyor. İşte, 6 Ocak 2024 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri...

Bolu deprem son dakika: Ankara, Düzce ve Zonguldak’ta hissedildi! AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ile Bolu deprem büyüklüğü ve derinliği

Son dakika Bolu deprem ile sarsıldı. Merkez üssü Merkez olarak ölçülen deprem Ankara, Karabük, Bartın, Düzce, Zonguldak gibi çevre illerde de hissedildi. 4 üzerinde gerçekleşen şiddetli sarsıntıyı hisseden vatandaşlar Bolu depremi hakkında detaylı bilgi almak için arama motorlarına yöneldi. Özellikle Karadeniz'de şiddetli bir şekilde kendini hissettiren deprem sonrası AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi mercek altına alındı. Peki, az önce Bolu'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde? İşte, 6 Ocak 2024 Bolu deprem merkez üssü, şiddeti, büyüklüğü ve derinliği hakkında merak edilenler...

Bolu deprem son dakika: Ankara, Düzce ve Zonguldak’ta hissedildi! AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ile Bolu deprem büyüklüğü ve derinliği

SON DAKİKA | AFAD DUYURDU: BOLU'DA DEPREM

.Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi verilerine göre, Bolu ili Merkez ilçesinde şiddetli bir deprem meydana geldi.

6 Ocak Cumartesi gece yarısı saat 01.03'te gerçekleşen depremin büyüklüğü 4.2 olarak ölçüldü.

Derinliği 7.31 kilometre olarak açıklanan sarsıntı, Ankara, Düzce, Karabük, Bartın, Zonguldak gibi illerden de hissedildi.

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Bolu deprem son dakika: Ankara, Düzce ve Zonguldak’ta hissedildi! AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ile Bolu deprem büyüklüğü ve derinliği

AFAD VERİLERİ İLE BOLU DEPREM BİLGİLERİ

Büyüklük:4.2 (Mw)

Yer:Merkez (Bolu)

Tarih:2024-01-06

Saat:01:03:52 TSİ

Enlem:40.88194 N

Boylam:31.67194 E

Derinlik:7.31 km

Bolu deprem son dakika: Ankara, Düzce ve Zonguldak’ta hissedildi! AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ile Bolu deprem büyüklüğü ve derinliği

DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ ŞİDDETİNDE?

Son dakika deprem haberleri Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.

Aşağıda bulunan linkler aracılığıyla AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi verilerine erişebilirsiniz.

Bolu deprem son dakika: Ankara, Düzce ve Zonguldak’ta hissedildi! AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ile Bolu deprem büyüklüğü ve derinliği

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme Ve Değerlendirme Merkezi tarafından "http://www.koeri.boun.edu.tr/" adresi üzerinden paylaşılan son veriler ile büyüklü küçüklü yaşanan sarsıntıların merkez üssü, şiddeti ve derinliği kamuoyu ile paylaşılıyor:

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