BOLU DEPREM SON DAKİKA HABERİ: Düzce, Karabük ve Zonguldak sallandı! AFAD ve Kandilli son depremler listesi ile Bolu'da deprem mi oldu, büyüklüğü kaç?

Giriş Tarihi: 06.01.2024 02:10
Güncelleme Tarihi: 06.01.2024
02:10
Son dakika Bolu deprem haberi... Merkez merkezli sarsıntı Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesine eklendi. Şiddetli deprem Ankara, Bartın, Karabük, Düzce ve Zonguldak'ta da hissedildi. Detaylı bilgi almak isteyen bölge halkı ''Az önce Bolu'da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?'' sorularına yanıt arıyor. Bolu deprem şiddeti, büyüklüğü, derinliği ve merkez üssü gibi bilgiler şehrin sakinleri tarafından yoğun olarak araştırılıyor. İşte, 6 Ocak 2024 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri...