BOLU DEPREM SON DAKİKA HABERİ: Düzce, Karabük ve Zonguldak sallandı! AFAD ve Kandilli son depremler listesi ile Bolu'da deprem mi oldu, büyüklüğü kaç?

Son dakika Bolu deprem ile sarsıldı. Merkez üssü Merkez olarak ölçülen deprem Ankara, Karabük, Bartın, Düzce, Zonguldak gibi çevre illerde de hissedildi. 4 üzerinde gerçekleşen şiddetli sarsıntıyı hisseden vatandaşlar Bolu depremi hakkında detaylı bilgi almak için arama motorlarına yöneldi. Özellikle Karadeniz'de şiddetli bir şekilde kendini hissettiren deprem sonrası AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi mercek altına alındı. Peki, az önce Bolu'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde? İşte, 6 Ocak 2024 Bolu deprem merkez üssü, şiddeti, büyüklüğü ve derinliği hakkında merak edilenler...