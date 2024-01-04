BU YILIN İLK METEOR YAĞMURU GELİYOR! Quadrantid Meteor Yağmuru saat kaçta, Türkiye’den izlenecek mi?

UADRANTID METEOR YAĞMURU NEDİR?

Quadrantid meteor yağmuru, gökyüzü olayları takviminin ve her yıl ocak ayı başlarında gerçekleşen bir meteor yağmurdur. İsmini artık kullanılmayan Quadrans Muralis takımyıldızından alan bu gök olayı, şu anda Büyük Ayı ve Ejderha takımyıldızlarının kesiştiği alandan kaynaklanıyor. Quadrantid meteor yağmurunun kaynağı ise 2003 EH1 adında bir asteroid olarak gösteriliyor. Bu asteroid, bazı uzmanlar tarafından bir kuyruklu yıldızın parçalanmasıyla ortaya çıktığı düşünülüyor.