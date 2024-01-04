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Haberler Fotohaber BU YILIN İLK METEOR YAĞMURU GELİYOR! Quadrantid Meteor Yağmuru saat kaçta, Türkiye’den izlenecek mi?
Giriş Tarihi: 04.01.2024 16:26 Güncelleme Tarihi: 04.01.2024 16:26

BU YILIN İLK METEOR YAĞMURU GELİYOR! Quadrantid Meteor Yağmuru saat kaçta, Türkiye’den izlenecek mi?

Quadrantid Meteor yağmuru, 2024 yılının ilk gökyüzü olaylarından olacak. Gökyüzünün birbirinden dikkat çekici ve etkileyici manzaralara sahne olması bekleniyor. Yeni yılın ilk meteor yağmurunu duyanlar araştırmalara başladı. "Meteor yağmuru ne zaman, saat kaçta?" şeklindeki sorgulamalar başladı. Bu etkileyici doğa olayı Türkiye'den izlenebilecek mi merak ediliyor. Astronomiyle ilgilenenler bu olaya şahit olmak istiyor. İşte, Quadrantid Meteor Yağmuru saat kaçta, Türkiye'den izlenecek mi?

BU YILIN İLK METEOR YAĞMURU GELİYOR! Quadrantid Meteor Yağmuru saat kaçta, Türkiye’den izlenecek mi?

Quadrantid meteoru yağmuru heyecanla bekleniyor. Meteor yağmuruyla ilgilenenler bu görsel şöleni kaçırmamak istiyorlar. Takımyıldızının adı ile anılan Quadrantid ile saatte 110 ila 120 kadar meteorun atmosfere gireceği ön görülüyor. İşte Quadrantid Meteor Yağmuru'na dair tüm detaylar…

BU YILIN İLK METEOR YAĞMURU GELİYOR! Quadrantid Meteor Yağmuru saat kaçta, Türkiye’den izlenecek mi?

UADRANTID METEOR YAĞMURU NEDİR?

Quadrantid meteor yağmuru, gökyüzü olayları takviminin ve her yıl ocak ayı başlarında gerçekleşen bir meteor yağmurdur. İsmini artık kullanılmayan Quadrans Muralis takımyıldızından alan bu gök olayı, şu anda Büyük Ayı ve Ejderha takımyıldızlarının kesiştiği alandan kaynaklanıyor. Quadrantid meteor yağmurunun kaynağı ise 2003 EH1 adında bir asteroid olarak gösteriliyor. Bu asteroid, bazı uzmanlar tarafından bir kuyruklu yıldızın parçalanmasıyla ortaya çıktığı düşünülüyor.

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BU YILIN İLK METEOR YAĞMURU GELİYOR! Quadrantid Meteor Yağmuru saat kaçta, Türkiye’den izlenecek mi?

METEOR YAĞMURU 2024 NE ZAMAN?

Yılın ilk meteor yağmuru Quadrantid Meteor Yağmuru 3 Ocak gecesi başlayacak (23:00) ve en yoğun olduğu zaman ise 4 Ocak olacaktır. Meteor yağmurunun 3 gece sürmesi bekleniyor. Kuzeydoğudan akacak ve saatte 110 ila 120 kadar meteor atmosferden geçiyor olacak.

BU YILIN İLK METEOR YAĞMURU GELİYOR! Quadrantid Meteor Yağmuru saat kaçta, Türkiye’den izlenecek mi?

QUADRANTID METEOR YAĞMURU TÜRKİYE'DEN İZLENEBİLECEK Mİ?

Bu yılın ilk gökyüzü olayı Türkiye'den izlenebilecek. Şehir ışıklarından uzaklaşıp gözlem yapılabilir. Bu görsel şölen, bir sonraki gözleme kadar tam 12 ay sürecek.

BU YILIN İLK METEOR YAĞMURU GELİYOR! Quadrantid Meteor Yağmuru saat kaçta, Türkiye’den izlenecek mi?
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