Giriş Tarihi: 04.01.2024 16:26
Güncelleme Tarihi: 04.01.2024
16:26
BU YILIN İLK METEOR YAĞMURU GELİYOR! Quadrantid Meteor Yağmuru saat kaçta, Türkiye’den izlenecek mi?
Quadrantid Meteor yağmuru, 2024 yılının ilk gökyüzü olaylarından olacak. Gökyüzünün birbirinden dikkat çekici ve etkileyici manzaralara sahne olması bekleniyor. Yeni yılın ilk meteor yağmurunu duyanlar araştırmalara başladı. "Meteor yağmuru ne zaman, saat kaçta?" şeklindeki sorgulamalar başladı. Bu etkileyici doğa olayı Türkiye'den izlenebilecek mi merak ediliyor. Astronomiyle ilgilenenler bu olaya şahit olmak istiyor. İşte, Quadrantid Meteor Yağmuru saat kaçta, Türkiye'den izlenecek mi?