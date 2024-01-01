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Haberler Fotohaber Banka çalışma saatleri 1 Ocak 2024 || Bankalar 1 Ocak Pazartesi çalışıyor mu, havale ve EFT işlemi yapılır mı?
Giriş Tarihi: 01.01.2024 12:00 Güncelleme Tarihi: 01.01.2024 12:00

Banka çalışma saatleri 1 Ocak 2024 || Bankalar 1 Ocak Pazartesi çalışıyor mu, havale ve EFT işlemi yapılır mı?

Günlük hayatta finansal işlemlerimizi yönetirken karşılaştığımız en önemli sorulardan biri: Bugün bankalar açık mı? Bu konuda güncel bilgil 1 Ocak sabahı araştırılıyor. Her yıl 31 Aralık yılbaşı sonrasında 1 Ocak hafta içine denk gelmesi durumunda tatil olarak ilan ediliyor. Peki, bugün bankalar açık mı, havale ve EFT yapılır mı? İşte,1 Ocak bankaların çalışma durumu ve havale, EFT hizmetleriyle ilgili önemli detaylar.

Banka çalışma saatleri 1 Ocak 2024 || Bankalar 1 Ocak Pazartesi çalışıyor mu, havale ve EFT işlemi yapılır mı?

Finansal işlemlerinizde 1 Ocak bugün planlarınız varsa, ilk soru: Bugün bankalar açık mı sorusuna yanıt aramak olur. Peki, 1 Ocak bankalar çalışıyor mu, bugün havale ve EFT yapılır mı? İşte sizin için güncel banka durumu ve hizmetlerle ilgili detaylar!

Banka çalışma saatleri 1 Ocak 2024 || Bankalar 1 Ocak Pazartesi çalışıyor mu, havale ve EFT işlemi yapılır mı?

BUGÜN BANKALAR AÇIK MI?

1 Ocak Pazartesi günü kamu ve özel bankaların tümü kapalı olacak. Bankalar faaliyetlerine 2 Ocak Salı günü kaldığı yerden devam edecek.

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Banka çalışma saatleri 1 Ocak 2024 || Bankalar 1 Ocak Pazartesi çalışıyor mu, havale ve EFT işlemi yapılır mı?

BANKALARIN ÇALIŞMA SAATLERİ

Bankalar genel olarak hafta içi 09:00-17:00 saatleri arasında hizmet veriyor. Resmi tatil günlerinde hizmet verilmiyor.

Banka çalışma saatleri 1 Ocak 2024 || Bankalar 1 Ocak Pazartesi çalışıyor mu, havale ve EFT işlemi yapılır mı?

1 OCAK PAZARTESİ NERELER KAPALI?

BANKALAR

AİLE SAĞLIĞI MERKEZLERİ

ECZANELER

OKULLAR

ÜNİVERSİTELER

BELEDİYELER

VALİLİKLER

KAYMAKAMLIKLAR

Banka çalışma saatleri 1 Ocak 2024 || Bankalar 1 Ocak Pazartesi çalışıyor mu, havale ve EFT işlemi yapılır mı?
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