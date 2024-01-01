Banka çalışma saatleri 1 Ocak 2024 || Bankalar 1 Ocak Pazartesi çalışıyor mu, havale ve EFT işlemi yapılır mı?

Finansal işlemlerinizde 1 Ocak bugün planlarınız varsa, ilk soru: Bugün bankalar açık mı sorusuna yanıt aramak olur. Peki, 1 Ocak bankalar çalışıyor mu, bugün havale ve EFT yapılır mı? İşte sizin için güncel banka durumu ve hizmetlerle ilgili detaylar!