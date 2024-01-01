Giriş Tarihi: 01.01.2024 12:00
Güncelleme Tarihi: 01.01.2024
12:00
Banka çalışma saatleri 1 Ocak 2024 || Bankalar 1 Ocak Pazartesi çalışıyor mu, havale ve EFT işlemi yapılır mı?
Günlük hayatta finansal işlemlerimizi yönetirken karşılaştığımız en önemli sorulardan biri: Bugün bankalar açık mı? Bu konuda güncel bilgil 1 Ocak sabahı araştırılıyor. Her yıl 31 Aralık yılbaşı sonrasında 1 Ocak hafta içine denk gelmesi durumunda tatil olarak ilan ediliyor. Peki, bugün bankalar açık mı, havale ve EFT yapılır mı? İşte,1 Ocak bankaların çalışma durumu ve havale, EFT hizmetleriyle ilgili önemli detaylar.