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Giriş Tarihi: 21.04.2023 13:40 Güncelleme Tarihi: 21.04.2023 13:40

BAYRAMDA ECZANELER AÇIK MI? 21, 22, 23 Nisan bugün bayramda eczaneler çalışıyor mu, kaça kadar açık? İşte çalışma saatleri

Ramazan Bayramı geldi ve 3 gün boyunca devlet ve özel yerler tatil olacak. Mesai yapacak yerlerdeki çalışanlara ek mesai verilecek. Bu noktada ilaç veya medikal ihtiyaç ürünlerini almak isteyenler vatandaşlar bayramda eczaneler açık mı, bugün eczaneler çalışıyor mu sorusuna yanıt arıyor. Bayramda eczane çalışma saatleri 2023 üzerinden vatandaşlar ihtiyaçlarını gidermeye çalışacak. Ramazan Bayramı tatili 23 Nisan günü sona erecek. Peki, bayramda eczaneler açık mı kapalı mı? Bugün eczaneler saat kaça kadar açık? İşte detaylar

BAYRAMDA ECZANELER AÇIK MI? 21, 22, 23 Nisan bugün bayramda eczaneler çalışıyor mu, kaça kadar açık? İşte çalışma saatleri

Bugün eczaneler açık mı kapalı mı, çalışıyor mu soruları vatandaşlar tarafından yanıt arıyor. Ramazan Bayramı tatili 23 Nisan'a kadar sürecek. Eczaneden alacağı ilaç ihtiyacı olan vatandaşlar, bayramda eczaneler açık mı, bugün eczaneler saat kaça kadar açık sorusuna yanıt arıyor. İşte bayramda eczane çalışma saatleri 2023 hakkında detaylar

BAYRAMDA ECZANELER AÇIK MI? 21, 22, 23 Nisan bugün bayramda eczaneler çalışıyor mu, kaça kadar açık? İşte çalışma saatleri

ECZANELER BAYRAMDA AÇIK MI?

20 Nisan Perşembe günü saat 13.00'ten itibaren eczaneler kapanacak ve nöbetçi eczaneler bayram boyunca mesailerine devam edecek.

Bayram günlerinde sağlık ocakları hizmet veremeyecek. Sağlık ocaklarında muayene veya aşı randevusu alanların randevularını bayram sonrasına ertelemeleri gerekecek.

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BAYRAMDA ECZANELER AÇIK MI? 21, 22, 23 Nisan bugün bayramda eczaneler çalışıyor mu, kaça kadar açık? İşte çalışma saatleri

NÖBETÇİ ECZANELER LİSTESİ

Nöbetçi eczaneler, eczaneler kapalı olduğu zamanlarda hizmet vermektedir. Yani, hafta içi ve Cumartesi mesaisi bittikten sonra sabaha kadar nöbetçi eczaneler açıktır. Ayrıca, Pazar günleri de tam gün olarak hizmet verirler.

Size en yakın nöbetçi eczaneyi aşağıdaki bağlantılara tıklayarak öğrenebilirsiniz.

BAYRAMDA ECZANELER AÇIK MI? 21, 22, 23 Nisan bugün bayramda eczaneler çalışıyor mu, kaça kadar açık? İşte çalışma saatleri

NÖBETÇİ ECZANELER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

BAYRAMDA ECZANELER AÇIK MI? 21, 22, 23 Nisan bugün bayramda eczaneler çalışıyor mu, kaça kadar açık? İşte çalışma saatleri

BAYRAM NE ZAMAN?

Yılın ilk bayramı olarak idrak edilen Ramazan Bayramı Diyanet takvimi üzerinde işaretlendi. Bu hafta Perşembe günü Ramazan arifesi karşılanacak.

Arifeden sonraki 3 günde bayram idrak edilecek.

2023 Ramazan Bayramı tarihleri şöyle:

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