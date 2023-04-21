Giriş Tarihi: 21.04.2023 13:40 Güncelleme Tarihi: 21.04.2023 13:40

BAYRAMDA ECZANELER AÇIK MI? 21, 22, 23 Nisan bugün bayramda eczaneler çalışıyor mu, kaça kadar açık? İşte çalışma saatleri

Ramazan Bayramı geldi ve 3 gün boyunca devlet ve özel yerler tatil olacak. Mesai yapacak yerlerdeki çalışanlara ek mesai verilecek. Bu noktada ilaç veya medikal ihtiyaç ürünlerini almak isteyenler vatandaşlar bayramda eczaneler açık mı, bugün eczaneler çalışıyor mu sorusuna yanıt arıyor. Bayramda eczane çalışma saatleri 2023 üzerinden vatandaşlar ihtiyaçlarını gidermeye çalışacak. Ramazan Bayramı tatili 23 Nisan günü sona erecek. Peki, bayramda eczaneler açık mı kapalı mı? Bugün eczaneler saat kaça kadar açık? İşte detaylar