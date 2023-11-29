İPTAL OLAN UÇAK SEFERLERİ 29 KASIM SORGULAMA: THY-Pegasus Sabiha Gökçen ve İstanbul havalimanı hangi uçak seferleri iptal oldu, ne kadar sürecek?

İstanbul'da yaşanan olumsz hava koşulları nedeniyle boğazın trafiğe kapanması, feribot seferlerinin iptal olması sonucu uçuş seferleri de iptal oldu. Bu durumda Pegasus ve THY'den gelen açıklama doğrultusunda hangi uçak seferleri iptal oldu, ne kadar sürecek sorusu yanıt arıyor.Peki, bugün iptal olan uçak seferleri hangisi? İşte, THY-Pegasus iptal olan uçuşlar listesi...