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Haberler Fotohaber İPTAL OLAN UÇAK SEFERLERİ 29 KASIM SORGULAMA: THY-Pegasus Sabiha Gökçen ve İstanbul havalimanı hangi uçak seferleri iptal oldu, ne kadar sürecek?
Giriş Tarihi: 29.11.2023 11:30 Güncelleme Tarihi: 29.11.2023 11:30

İPTAL OLAN UÇAK SEFERLERİ 29 KASIM SORGULAMA: THY-Pegasus Sabiha Gökçen ve İstanbul havalimanı hangi uçak seferleri iptal oldu, ne kadar sürecek?

İstanbul'da yaşanan olumsuz hava koşulları nedeniyle THY ve Pegasus'un Sabiha Gökçen ve İstanbul havalimanında gerçekleşecek olan seferleri iptal olmuştu. 28 Kasım tarihinde iptal olduğu duyurulan seferler için, 29 Kasım bugün de devam ediyor mu merak edildi. Peki, THY-Pegasus hangi uçak seferleri iptal oldu? İşte, Sabiha Gökçen ve İstanbul havalimanı iptal olan uçak seferleri...

İPTAL OLAN UÇAK SEFERLERİ 29 KASIM SORGULAMA: THY-Pegasus Sabiha Gökçen ve İstanbul havalimanı hangi uçak seferleri iptal oldu, ne kadar sürecek?

İstanbul'da yaşanan olumsz hava koşulları nedeniyle boğazın trafiğe kapanması, feribot seferlerinin iptal olması sonucu uçuş seferleri de iptal oldu. Bu durumda Pegasus ve THY'den gelen açıklama doğrultusunda hangi uçak seferleri iptal oldu, ne kadar sürecek sorusu yanıt arıyor.Peki, bugün iptal olan uçak seferleri hangisi? İşte, THY-Pegasus iptal olan uçuşlar listesi...

İPTAL OLAN UÇAK SEFERLERİ 29 KASIM SORGULAMA: THY-Pegasus Sabiha Gökçen ve İstanbul havalimanı hangi uçak seferleri iptal oldu, ne kadar sürecek?

HANGİ UÇUŞLAR İPTEL EDİLDİ?

İstanbul'da bu akşam beklenen kuvvetli fırtına nedeniyle Türk Hava Yolları (THY) İstanbul Havalimanı'ndan yapılması planlanan toplam 56 seferi iptal ettiğini duyurdu.

THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı;

Paylaşımda; "28.11.2023 tarihinde Madkom (Meteorolojik Acil Durum Komitesi) kararı uyarınca, İstanbul Havalimanı kalkışlı/varışlı seferlerimizde hava muhalefeti nedeniyle iptaller yapılmıştır. İstanbul Havalimanı'nda 28 Kasım tarihli toplam 56 seferimiz iptal edilmiştir. Uçuşunuzla ilgili güncel bilgiye aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz" ifadeleri kullanıldı.

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İPTAL OLAN UÇAK SEFERLERİ 29 KASIM SORGULAMA: THY-Pegasus Sabiha Gökçen ve İstanbul havalimanı hangi uçak seferleri iptal oldu, ne kadar sürecek?

UÇAK SEFERİ İPTAL EDİLİRSE NE OLUR?

Planlanan uçuşun iptali durumunda yolcu son varış yerine güzergah değişikliği talep edebilir. Bu durum için seyahat koşullarının benzer olması gerekmektedir. Uçuşun iptal edilmesi halinde yolcular bilet bedelinin iadesini talep edebilir.

İPTAL OLAN UÇAK SEFERLERİ 29 KASIM SORGULAMA: THY-Pegasus Sabiha Gökçen ve İstanbul havalimanı hangi uçak seferleri iptal oldu, ne kadar sürecek?

Havayolu şirketinin uçuşunu iptal etmesi durumunda yolcunun hakları nelerdir?

Böyle bir durumda kalınırsa uçuşu iptal edilen yolcuya bilet ücretinin iadesi, yolcunun seyahat başlangıç noktasına ücretsiz bırakılması, son varış yerine güzergâh değişikliği sağlanması, daha ileri bir tarihte aynı rotaya yeni bir uçuş ayarlanması seçenekleri yolcuya sağlanan haklardandır.

İPTAL OLAN UÇAK SEFERLERİ 29 KASIM SORGULAMA: THY-Pegasus Sabiha Gökçen ve İstanbul havalimanı hangi uçak seferleri iptal oldu, ne kadar sürecek?

HANGİ DURUMLARDA UÇUŞ İPTAL EDİLİR?

Meteorolojik bilgiler ışığında uçuş programını düzenleyen hava yolu firmaları; kasırga, görüş açısını etkileyecek şekilde yoğun sis vb. hava olaylarında uçuş iptali hakkını saklı tutar. Güvenli ve huzurlu bir yolculuk için bu durum gereklidir.

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