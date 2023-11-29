Giriş Tarihi: 29.11.2023 11:30
Güncelleme Tarihi: 29.11.2023
11:30
İPTAL OLAN UÇAK SEFERLERİ 29 KASIM SORGULAMA: THY-Pegasus Sabiha Gökçen ve İstanbul havalimanı hangi uçak seferleri iptal oldu, ne kadar sürecek?
İstanbul'da yaşanan olumsuz hava koşulları nedeniyle THY ve Pegasus'un Sabiha Gökçen ve İstanbul havalimanında gerçekleşecek olan seferleri iptal olmuştu. 28 Kasım tarihinde iptal olduğu duyurulan seferler için, 29 Kasım bugün de devam ediyor mu merak edildi. Peki, THY-Pegasus hangi uçak seferleri iptal oldu? İşte, Sabiha Gökçen ve İstanbul havalimanı iptal olan uçak seferleri...