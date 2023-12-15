Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber Bugün İstanbul'da hava nasıl olacak, yağmur yağacak mı? Meteoroloji uyardı! "38 Saat sürecek" İstanbul 15 Aralık Cuma hava durumu...
Giriş Tarihi: 15.12.2023 05:54 Güncelleme Tarihi: 15.12.2023 05:54

Bugün İstanbul'da hava nasıl olacak, yağmur yağacak mı? Meteoroloji uyardı! "38 Saat sürecek" İstanbul 15 Aralık Cuma hava durumu...

Hava sıcaklıklarının Cuma günü kuzeybatı kesimlerden başlayarak azalacağı ve batı kesimlerde yer yer mevsim normalleri altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Bu noktada Meteoroloji'den gelen uyarılara göre, Cuma günü çok kuvvetli sağanak yağış bekleniyor. Cumartesi gece saatlerine kadar etkili olması beklenen yağışlar hakkında uzmanlar İstanbulluları uyardı. Pek, İstanbul'da bugün hava durumu nasıl, yağmur ne zaman başlayacak, ne zaman son bulacak? İşte, 15 Aralık Cuma hava durumu raporu!

Bugün İstanbul’da hava nasıl olacak, yağmur yağacak mı? Meteoroloji uyardı! 38 Saat sürecek İstanbul 15 Aralık Cuma hava durumu...

Marmara ve Kuzey Ege'de Beklenen Kuvvetli Yağışlara Dikkat! Uzmanlar uyarıyor. Cuma günü gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Öğleden sonra etkisini göstermesi beklenen yağışlar için şemsiyesiz çıkmayın uyarısı yapıldı. 38 saat aralıksız sürmesi beklenen yağmurun etkisi ne zaman son bulacak, işte saat saat 15 Aralık Cuma hava durumu raporu...

Bugün İstanbul’da hava nasıl olacak, yağmur yağacak mı? Meteoroloji uyardı! 38 Saat sürecek İstanbul 15 Aralık Cuma hava durumu...

Marmara ve Kuzey Ege'de Beklenen Kuvvetli Yağışlara Dikkat!

Bu gece saatlerinden itibaren Edirne ve Kırklareli, 15.12.2023 Cuma sabah saatlerinden itibaren İstanbul, Tekirdağ ve Çanakkale, Cuma öğleden sonra Balıkesir ve Bursa çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2), Kırklareli'nin kuzeyi, Çanakkale'nin güneyi ve Edremit Körfezi'nde yer yer çok kuvvetli (51-75 kg/ m2) yağış bekleniyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Bugün İstanbul’da hava nasıl olacak, yağmur yağacak mı? Meteoroloji uyardı! 38 Saat sürecek İstanbul 15 Aralık Cuma hava durumu...

ANİ SEL VE SU BASKINLARINA DİKKAT!

Genellikle yağmur ve sağanak, Çanakkale'nin güneyi, Balıkesir ve Bursa çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak, Cumartesi sabah saatlerinde Edirne ve Kırklareli çevreleri ve Tekirdağ'ın iç kesimleri, öğle saatlerinden itibaren Çanakkale'nin iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek kuvvetli yağışların Cumartesi gece saatlerine kadar etkili olması bekleniyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, ani rüzgar ve kısa süreli fırtına ile kar yağışı alması beklenen yerlerde buzlanma ve don olayı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Bugün İstanbul’da hava nasıl olacak, yağmur yağacak mı? Meteoroloji uyardı! 38 Saat sürecek İstanbul 15 Aralık Cuma hava durumu...

15 ARALIK CUMA HAVA DURUMU

Hava sıcaklıklarının Cuma günü kuzeybatı kesimlerden başlayıp azalacağı ve batı kesimlerde yer mevsim normalleri altında, diğer mevsim normallerinin ise şekillerde seyredeceği tahmin ediliyor.

Bugün İstanbul’da hava nasıl olacak, yağmur yağacak mı? Meteoroloji uyardı! 38 Saat sürecek İstanbul 15 Aralık Cuma hava durumu...

15.12.2023 - 21.12.2023 | HAVA DURUMU RAPORU

Resim

SON DAKİKA