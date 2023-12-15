Giriş Tarihi: 15.12.2023 05:54
Güncelleme Tarihi: 15.12.2023
05:54
Bugün İstanbul'da hava nasıl olacak, yağmur yağacak mı? Meteoroloji uyardı! "38 Saat sürecek" İstanbul 15 Aralık Cuma hava durumu...
Hava sıcaklıklarının Cuma günü kuzeybatı kesimlerden başlayarak azalacağı ve batı kesimlerde yer yer mevsim normalleri altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Bu noktada Meteoroloji'den gelen uyarılara göre, Cuma günü çok kuvvetli sağanak yağış bekleniyor. Cumartesi gece saatlerine kadar etkili olması beklenen yağışlar hakkında uzmanlar İstanbulluları uyardı. Pek, İstanbul'da bugün hava durumu nasıl, yağmur ne zaman başlayacak, ne zaman son bulacak? İşte, 15 Aralık Cuma hava durumu raporu!