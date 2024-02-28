BUGÜN İSTANBUL’UN 18 İLÇESİ KARANLIĞA GÖMÜLDÜ! Bedaş’tan uyarı: 28 Şubat 2024 elektrik kesintisi olan ilçeler

İSTANBUL BEYOĞLU ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ
İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-SÜTLÜCE mah HALICIOĞLU KAVŞAĞI, KARAAĞAÇ sk bölgelerinde 28/02/2024 00:01:00 - 28/02/2024 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
İSTANBUL EYÜPSULTAN ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ
İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-DÜĞMECİLER mah SAİT KÖKNAR, YENİÇAĞ, ÇAYIRKUŞU , ŞEYH RAŞİT sk / TOPÇULAR mah ASAF BAŞPINAR, NECİP OKANER, TOPÇU ÇEŞMESİ, TOPÇULAR KARAKOL, ÇİFTÇİ ALİ, İNCİRLİK, ŞEHİT KUBİLAY, ŞEYH RAŞİT sk bölgelerinde 28/02/2024 00:00:00 - 28/02/2024 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-TOPÇULAR mah UZAKÇİFTLİK , ÇİFTÇİ ALİ sk bölgelerinde 28/02/2024 00:00:00 - 28/02/2024 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-MİTHATPAŞA mah BAHÇEKÖY, FIRAT, KORU, KUBİLAY, İNCİ sk bölgelerinde 28/02/2024 09:00:00 - 28/02/2024 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.