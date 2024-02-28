Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber BUGÜN İSTANBUL’UN 18 İLÇESİ KARANLIĞA GÖMÜLDÜ! Bedaş'tan uyarı: 28 Şubat 2024 elektrik kesintisi olan ilçeler
Giriş Tarihi: 28.02.2024 10:47 Güncelleme Tarihi: 28.02.2024 10:47

BUGÜN İSTANBUL’UN 18 İLÇESİ KARANLIĞA GÖMÜLDÜ! Bedaş'tan uyarı: 28 Şubat 2024 elektrik kesintisi olan ilçeler

Bugün Avrupa Yakasında birçok ilçe elektriksiz uyandı. Elektrik kesintisi yaşayan ilçelerde yaşayan vatandaşlar elektrik kesintisinin detaylarını araştırmaya başladı. Zeytinburnu, Şişli, Eyüpsultan, Fatih ve Beşiktaş olmak üzere birçok ilçede planlı elektrik kesintisi yapılacak. BEDAŞ bu ilçelerdeki planlı elektrik kesintisinin detaylarını paylaştı. 28 Şubat 2024 elektrik kesintisi olan ilçeler hangileri? Elektrikler ne zaman gelecek?

BUGÜN İSTANBUL’UN 18 İLÇESİ KARANLIĞA GÖMÜLDÜ! Bedaş’tan uyarı: 28 Şubat 2024 elektrik kesintisi olan ilçeler

İstanbul'un Avrupa Yakası bölgesinde 18 ilçede saatlerce elektrik kesintisi yaşanacak. Avrupa Yakasında ikamet eden vatandaşları bugün zorlu bir gün bekliyor. İstanbulluların kesinti için mumlarını ve fenerlerini hazırlaması gerekiyor.

BUGÜN İSTANBUL’UN 18 İLÇESİ KARANLIĞA GÖMÜLDÜ! Bedaş’tan uyarı: 28 Şubat 2024 elektrik kesintisi olan ilçeler

BEDAŞ TELEFON NUMARASI

Boğaziçi Elektrik Dağıtım (Bedaş) için tüm telefonlardan 186'yı tuşlayarak BEDAŞ Alo 186 Servisi'ne ulaşabilirsiniz.

AYEDAŞ TELEFON NUMARASI

AYEDAŞ müşteri hizmetlerini 186'yı tuşlayarak arayabilirsiniz.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN İSTANBUL’UN 18 İLÇESİ KARANLIĞA GÖMÜLDÜ! Bedaş’tan uyarı: 28 Şubat 2024 elektrik kesintisi olan ilçeler

BEDAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI

AYEDAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI

BUGÜN İSTANBUL’UN 18 İLÇESİ KARANLIĞA GÖMÜLDÜ! Bedaş’tan uyarı: 28 Şubat 2024 elektrik kesintisi olan ilçeler

İSTANBUL BAKIRKÖY ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-YEŞİLKÖY mah LEYLAK ÇİÇEĞİ, PEMBE MENEKŞE, YEŞİLKÖY İSTANBUL, ZAMBAK sk bölgelerinde 28/02/2024 09:00:00 - 28/02/2024 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-KARTALTEPE mah K. BAĞLAR MEVKİİ sk / OSMANİYE mah SUGÖZÜ, ŞENGÜL sk / YENİMAHALLE mah 10 TEMMUZ sk bölgelerinde 28/02/2024 09:00:00 - 28/02/2024 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-ŞENLİKKÖY mah ECELER, KONAKLI, OTLUKBELİ, ÜLKEM sk bölgelerinde 28/02/2024 09:00:00 - 28/02/2024 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-KARTALTEPE mah GÜLBEŞEKER, SEFALI, ŞANLI ASKER sk / YENİMAHALLE mah 10 TEMMUZ sk bölgelerinde 28/02/2024 09:00:00 - 28/02/2024 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-YEŞİLKÖY mah DEMİRYOLU, SAADETLİ, SALİHİYE sk bölgelerinde 28/02/2024 09:00:00 - 28/02/2024 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BUGÜN İSTANBUL’UN 18 İLÇESİ KARANLIĞA GÖMÜLDÜ! Bedaş’tan uyarı: 28 Şubat 2024 elektrik kesintisi olan ilçeler

İSTANBUL BEYOĞLU ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-SÜTLÜCE mah HALICIOĞLU KAVŞAĞI, KARAAĞAÇ sk bölgelerinde 28/02/2024 00:01:00 - 28/02/2024 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL EYÜPSULTAN ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-DÜĞMECİLER mah SAİT KÖKNAR, YENİÇAĞ, ÇAYIRKUŞU , ŞEYH RAŞİT sk / TOPÇULAR mah ASAF BAŞPINAR, NECİP OKANER, TOPÇU ÇEŞMESİ, TOPÇULAR KARAKOL, ÇİFTÇİ ALİ, İNCİRLİK, ŞEHİT KUBİLAY, ŞEYH RAŞİT sk bölgelerinde 28/02/2024 00:00:00 - 28/02/2024 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-TOPÇULAR mah UZAKÇİFTLİK , ÇİFTÇİ ALİ sk bölgelerinde 28/02/2024 00:00:00 - 28/02/2024 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-MİTHATPAŞA mah BAHÇEKÖY, FIRAT, KORU, KUBİLAY, İNCİ sk bölgelerinde 28/02/2024 09:00:00 - 28/02/2024 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SON DAKİKA