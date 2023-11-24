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Giriş Tarihi: 24.11.2023 18:50 Güncelleme Tarihi: 24.11.2023 18:51

Bugün On numara sonuçları sorgulama: Milli Piyango Online ile 24 Kasım 2023 On Numara sonuçları sorgulama MPİ ekranı

Haftada iki defa yapılan On Numara çekilişinin sonuncusu bu akşam saat 20.00'de gerçekleştirilecek. Milli Piyango İdaresi tarafından icra edilen çekiliş Milli Piyango Tv ekranlarından canlı olarak izlenebilir. Devreden büyük ikramiye 1.323.370 TL olarak bildirildi. Milli Piyango İdaresi On Numara sonuçları 24 Kasım 2023, çekiliş bittikten sonra sabah.com.tr'den öğrenilebilir. Bugün On Numara sonuçları sorgulama ekranı haberimizde yer alacak. İşte On numara sonuçları bilet sorgulama ekranı

Bugün On numara sonuçları sorgulama: Milli Piyango Online ile 24 Kasım 2023 On Numara sonuçları sorgulama MPİ ekranı

On Numara 24 Kasım 2023 çekiliş sonuçları 20.00'da çekilecek ve canlı yayın Milli Piyango Tv Youtube sayfası üzerinden anlık bir şekilde takip edilebilir. On Numara çekilişi sonuçları sorgulama ekranı üzerinden vatandaşlar şanslı sayıları öğrenebilir. Siz de On Numara bilet sonuçları sorgulama ekranını sabah.com.tr'den öğrenebilirsiniz.

Bugün On numara sonuçları sorgulama: Milli Piyango Online ile 24 Kasım 2023 On Numara sonuçları sorgulama MPİ ekranı

ON NUMARA NASIL OYNANIR - KURALLARI NELERDİR?

Yenilenen Şans Topunun kuralları ise aşağıdaki gibi;

Bir kolonda 80 numara bulunmaktadır. 80 numaradan 10 tanesi işaretlenir.

Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.

Tek kolon ücreti 2 TL'dir.

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Bugün On numara sonuçları sorgulama: Milli Piyango Online ile 24 Kasım 2023 On Numara sonuçları sorgulama MPİ ekranı

SEN SEÇ!

Sen Seç özelliği ile kolondaki numaralarınızı oyun konsolü üzerinden kendiniz seçebileceğiniz gibi, Rastgele Sayılar'dan da oluşturabilirsin.

Satış noktalarımızda satılan On Numara oyunu için kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 10 numara ile şanslı kupon oluşur.

SİSTEM OYUNU!

Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Bir kolonda 10'dan fazla numara işaretlenirse, sistem ondan fazla seçilen numaralarla oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde oluşturur. En fazla 15 numara işaretlenebilir.

ÇOKLU ÇEKİLİŞ!

Çoklu Çekiliş seçeneği işaretlenerek birden fazla çekilişe katılınabilir.

İPTAL

Doldurduğun kolonu oynamaktan vazgeçilirse ilgili kolonun altındaki iptal kutucuğu işaretlenerek, kolon iptal edilebilir.

NE KADAR KAZANABİLİRSİN?

On Numara haftada 1 gün çekilir: Pazartesi günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 80 numara içinden 22 numara çekilir.

Oynadığın her kolon için çekilişte çıkan numaralardan 10, 9, 8, 7, 6 numara doğru tahmin edersen veya hiçbir numarayı tahmin edemezsen ikramiye kazanırsın. 10 numara bilen büyük ikramiyeyi kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

Bugün On numara sonuçları sorgulama: Milli Piyango Online ile 24 Kasım 2023 On Numara sonuçları sorgulama MPİ ekranı

ON NUMARA SONUÇLARI ŞANSLI SAYILAR BELLİ OLDU MU?

20 Kasım 2023 Milli Piyango On Numara sonuçları 20.00'da belli olacak.

Bugün On numara sonuçları sorgulama: Milli Piyango Online ile 24 Kasım 2023 On Numara sonuçları sorgulama MPİ ekranı

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