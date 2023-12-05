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Haberler Fotohaber BURSA DEPREM SON DAKİKA HABERİ! 5 Aralık AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ile Bursa’da deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde?
Giriş Tarihi: 05.12.2023 22:10 Güncelleme Tarihi: 05.12.2023 22:10

BURSA DEPREM SON DAKİKA HABERİ! 5 Aralık AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ile Bursa’da deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde?

Son dakika Bursa deprem haberi ile gündeme gelmeye devam ediyor. Marmara Denizi Gemlik Körfezi merkezli bir sarsıntı daha Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesine eklendi. Şiddetli hissedilen deprem sonrası paniğe kapılan bölge halkı ''Az önce Bursa'da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?'' sorularına yanıt aramaya başladı. Bursa deprem şiddeti, büyüklüğü, derinliği ve merkez üssü gibi bilgiler şehrin sakinleri tarafından yoğun olarak araştırılıyor. İşte, 5 Aralık 2023 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri...

Bursa deprem son dakika! 5 Aralık AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ile az önce Bursa’da deprem mi oldu, kaç şiddetinde?

Son dakika Bursa deprem ile sallandı. Merkez üssü Marmara Denizi Gemlik Körfezi olarak ölçülen bir deprem daha meydana geldi. 9,7 kilometre derinlikteki sarsıntıyı hisseden vatandaşlar Bursa depremi hakkında detaylı bilgi almak için arama motorlarına yöneldi. Bu noktada AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi mercek altına alındı. Peki, az önce Bursa'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde? İşte, 5 Aralık 2023 Bursa deprem merkez üssü, şiddeti, büyüklüğü ve derinliği hakkında merak edilenler...

Bursa deprem son dakika! 5 Aralık AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ile az önce Bursa’da deprem mi oldu, kaç şiddetinde?

SON DAKİKA | KANDİLLİ DUYURDU: BURSA'DA DEPREM!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi verilerine göre, Marmara Denizi Gemlik Körfezi Bursa merkezli bir deprem meydana geldi.

5 Aralık Salı günü saat 20:28'de gerçekleşen depremi büyüklüğü 3.0, derinliği ise 9.7 kilometre olarak ölçüldü.

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Bursa deprem son dakika! 5 Aralık AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ile az önce Bursa’da deprem mi oldu, kaç şiddetinde?

KANDİLLİ VERİLERİ İLE BURSA DEPREM BİLGİLERİ

Yer: GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI)

Tarih: 05.12.2023

Saat: 20:28:29 TSİ

Büyüklük: 3.0

Derinlik: 9.7 km

Bursa deprem son dakika! 5 Aralık AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ile az önce Bursa’da deprem mi oldu, kaç şiddetinde?

DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ ŞİDDETİNDE?

Son dakika deprem haberleri Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.

Aşağıda bulunan linkler aracılığıyla AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi verilerine erişebilirsiniz.

Bursa deprem son dakika! 5 Aralık AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ile az önce Bursa’da deprem mi oldu, kaç şiddetinde?

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme Ve Değerlendirme Merkezi tarafından "http://www.koeri.boun.edu.tr/" adresi üzerinden paylaşılan son veriler ile büyüklü küçüklü yaşanan sarsıntıların merkez üssü, şiddeti ve derinliği kamuoyu ile paylaşılıyor:

KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

SON DAKİKA