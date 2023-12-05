BURSA DEPREM SON DAKİKA HABERİ! 5 Aralık AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ile Bursa’da deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde?

Son dakika Bursa deprem haberi ile gündeme gelmeye devam ediyor. Marmara Denizi Gemlik Körfezi merkezli bir sarsıntı daha Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesine eklendi. Şiddetli hissedilen deprem sonrası paniğe kapılan bölge halkı ''Az önce Bursa'da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?'' sorularına yanıt aramaya başladı. Bursa deprem şiddeti, büyüklüğü, derinliği ve merkez üssü gibi bilgiler şehrin sakinleri tarafından yoğun olarak araştırılıyor. İşte, 5 Aralık 2023 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri...