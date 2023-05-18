Camdaki Kız 80. Bölüm fragmanı izle: Kanal D ile Camdaki Kız yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Camdaki Kız yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelecek hafta neler olacak soruları yanıt aramaya başladı. Kanal D'nin sevilen dizisi Camdaki Kız son olarak 79. bölümüyle ekranlardaki yerini aldı. Son bölümde Hayri Nalan ve Türkan'a yalan söyleyip Laz Kızı ile görüşür. Ancak Nalan ve Türkan'ın bir anda kebapçıya gelmesi işleri karıştırır. Bu sahneler sonrası gelecek bölümde neler olacağını merak eden izleyiciler, Camdaki Kız 80. bölüm fragmanı izle ekranı araştırmasına çıktı. İşte, Kanal D ile Camdaki Kız 80. bölüm fragmanı izle linki ve yeni bölüme dair detaylar…