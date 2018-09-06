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Çamura bulanan havadan görüntülendi

Masmavi rengiyle her zaman kendine hayran bırakan yağış sonrası çamura bulandı. Boğaz'ın çamur rengine bürünen hali ise havadan görüntülendi.

Giriş Tarihi: 06.09.2018 13:32 Güncelleme Tarihi: 06.09.2018 13:58
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Çamura bulanan havadan görüntülendi
Çamura bulanan İstanbul Boğazı havadan görüntülendi

Masmavi rengiyle kendine hayran bırakan , Sarıyer'de etkili olan yağmur sonrası çamura bulandı.

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Çamura bulanan havadan görüntülendi
Çamura bulanan İstanbul Boğazı havadan görüntülendi

Rengiyle mest eden Boğaz'ın çamura bulanan hali ise havadan drone ile görüntülendi.

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Çamura bulanan havadan görüntülendi
Çamura bulanan İstanbul Boğazı havadan görüntülendi

Görüntülerde çamurlu yağmur sularının denize karışmasıyla denizin çamur rengine büründüğü görülürken, denizdeki kirlilik ise dikkat çekti.

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Çamura bulanan havadan görüntülendi
Çamura bulanan İstanbul Boğazı havadan görüntülendi

Her zaman manzarasıyla mest eden 'nın bu görüntüsü ise şaşkınlığa neden oldu.

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Çamura bulanan havadan görüntülendi
Çamura bulanan İstanbul Boğazı havadan görüntülendi

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