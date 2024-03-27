Çanakkale Belediye Başkan adayları! 2024 YSK verileri ile Çanakkale Belediye Başkan adayları listesi yayınlandı

Giriş Tarihi: 27.03.2024 11:20
Güncelleme Tarihi: 27.03.2024
11:20
81 ildeki yerel yöneticilerin belirleneceği Türkiye Yerel Seçimleri 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleştiriliyor. 1393 belediyede gerçekleştirilecek seçimlerde büyükşehir, il ve ilçe belediye başkanları, il genel meclisi üyeleri ve muhtarlar seçilecek. Bu noktada, sandık başına gitmeye hazırlanan seçmenler, bulunduğu ilde hangi partiden kimin aday olduğunu öğrenmek istiyor. Çanakkale belediye başkan adayları listesi de bu kapsamda inceleniyor. İşte, YSK'nın yayınladığı kesin listeye göre AK Parti, CHP, İyi Parti, Dem Parti, Yeniden Refah Partisi ve diğer partilerin Çanakkale belediye başkanı adayları.