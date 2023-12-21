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Haberler Fotohaber ÇANAKKALE DEPREM SON DAKİKA: Ege Denizi sallandı! 21 Aralık Çanakkale'de deprem mi oldu, kaç şiddetinde? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler sorgula
Giriş Tarihi: 21.12.2023 15:30 Güncelleme Tarihi: 21.12.2023 15:30

ÇANAKKALE DEPREM SON DAKİKA: Ege Denizi sallandı! 21 Aralık Çanakkale'de deprem mi oldu, kaç şiddetinde? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler sorgula

Son dakika Çanakkale deprem haberi ile sarsıldı. Ege Denizi - Gürpınar Açıkları merkezli sarsıntı Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesine eklendi. Çevre illerden hissedilen deprem sonrası paniğe kapılan vatandaşlar ''Az önce Çanakkale'de deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?'' sorularına yanıt aramaya başladı. Çanakkale deprem şiddeti, büyüklüğü, derinliği ve merkez üssü gibi bilgiler şehrin sakinleri tarafından yoğun olarak araştırılıyor. İşte, 21 Aralık 2023 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri...

Çanakkale deprem son dakika! 21 Aralık AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ile az önce Çanakkale’de deprem mi oldu, kaç şiddetinde?

Son dakika Çanakkale deprem ile sarsıldı. Merkez üssü Ege Denizi Gürpınar Açıkları olarak ölçülen bir deprem meydana geldi. Yerin kilometrelerce derinliğinde gerçekleşen sarsıntıyı hisseden vatandaşlar Çanakkale depremi hakkında detaylı bilgi almak için arama motorlarına yöneldi. Bu noktada şehrin sakinleri başta olmak üzere bölge halkı AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesini mercek altına alındı. Peki, az önce Çanakkale'de deprem mi oldu, kaç şiddetinde? İşte, 21 Aralık 2023 Çanakkale deprem merkez üssü, şiddeti, büyüklüğü ve derinliği hakkında merak edilenler...

Çanakkale deprem son dakika! 21 Aralık AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ile az önce Çanakkale’de deprem mi oldu, kaç şiddetinde?

SON DAKİKA | KANDİLLİ DUYURDU: ÇANAKKALE'DE DEPREM!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi verilerine göre, Ege Denizi'nde merkez üssü Çanakkale Gürpınar Açıklarında deprem meydana geldi.

21 Aralık Perşembe günü saat 14:42'de gerçekleşen depremin büyüklüğü 3.0 olarak ölçüldü. Sarsıntının derinliği ise 6.3 km olarak açıklandı.

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Çanakkale deprem son dakika! 21 Aralık AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ile az önce Çanakkale’de deprem mi oldu, kaç şiddetinde?

Yer: GURPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI)

Tarih: 21.12.2023,

Saat: 14:42:32 TSİ

Büyüklük: 3.0

Derinlik: 6.3 km

Çanakkale deprem son dakika! 21 Aralık AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ile az önce Çanakkale’de deprem mi oldu, kaç şiddetinde?

DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ ŞİDDETİNDE?

Son dakika deprem haberleri Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.

Aşağıda bulunan linkler aracılığıyla AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi verilerine erişebilirsiniz.

Çanakkale deprem son dakika! 21 Aralık AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ile az önce Çanakkale’de deprem mi oldu, kaç şiddetinde?

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme Ve Değerlendirme Merkezi tarafından "http://www.koeri.boun.edu.tr/" adresi üzerinden paylaşılan son veriler ile büyüklü küçüklü yaşanan sarsıntıların merkez üssü, şiddeti ve derinliği kamuoyu ile paylaşılıyor:

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SON DAKİKA