ÇANAKKALE DEPREM SON DAKİKA: Ege Denizi sallandı! 21 Aralık Çanakkale'de deprem mi oldu, kaç şiddetinde? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler sorgula

Son dakika Çanakkale deprem haberi ile sarsıldı. Ege Denizi - Gürpınar Açıkları merkezli sarsıntı Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesine eklendi. Çevre illerden hissedilen deprem sonrası paniğe kapılan vatandaşlar ''Az önce Çanakkale'de deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?'' sorularına yanıt aramaya başladı. Çanakkale deprem şiddeti, büyüklüğü, derinliği ve merkez üssü gibi bilgiler şehrin sakinleri tarafından yoğun olarak araştırılıyor. İşte, 21 Aralık 2023 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri...