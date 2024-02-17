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Haberler Fotohaber ÇANAKKALE SALLANDI! SON DEPREMLER 17 ŞUBAT CUMARTESİ: AFAD ve Kandilli verileriyle az önce deprem mi oldu?
Giriş Tarihi: 17.02.2024 06:50 Güncelleme Tarihi: 17.02.2024 06:50

ÇANAKKALE SALLANDI! SON DEPREMLER 17 ŞUBAT CUMARTESİ: AFAD ve Kandilli verileriyle az önce deprem mi oldu?

Kandilli ve AFAD verileriyle son depremler listesi! 17 Şubat 2024 tarihinde meydana gelen sarsıntıların büyüklüğü, derinliği ve merkez üssü belli oldu. 3.0 ve üzeri depremler merkez üssülerinde korku ve endişeye sebep oluyor. Sarsıntıları hisseden vatandaşlar "son depremler, deprem mi oldu" şeklinde sorgulamalar yapıyorlar. İşte güncel verilerle AFAD ve Kandilli son dakika depremler listesi!

ÇANAKKALE SALLANDI! SON DEPREMLER 17 ŞUBAT CUMARTESİ: AFAD ve Kandilli verileriyle az önce deprem mi oldu?

Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi ile az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde gibi sorular yanıt buluyor. Ülkemizde yaşanan 3.0 şiddeti ve üzeri depremler verilerle vatandaşlarla paylaşılıyor. Sarsıntıları hisseden vatandaşlar arama motorlarına yöneliyor. İşte Kandilli ve AFAD verileriyle 17 Şubat 2024 son depremler listesi

ÇANAKKALE SALLANDI! SON DEPREMLER 17 ŞUBAT CUMARTESİ: AFAD ve Kandilli verileriyle az önce deprem mi oldu?

ÇANAKKALE DEPREM

Büyüklük:3.8 (Ml)

Yer: Çanakkale(BİGA-KEPEKLİ)

Tarih:17.02.2024

Saat:05:42:05 TSİ

Derinlik:11.1 km

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ÇANAKKALE SALLANDI! SON DEPREMLER 17 ŞUBAT CUMARTESİ: AFAD ve Kandilli verileriyle az önce deprem mi oldu?

AKDENİZ DEPREM

Büyüklük:3.1 (Ml)

Yer: Akdeniz

Tarih:16.02.2024

Saat:21:47:48 TSİ

Derinlik:7.7 km

ÇANAKKALE SALLANDI! SON DEPREMLER 17 ŞUBAT CUMARTESİ: AFAD ve Kandilli verileriyle az önce deprem mi oldu?

AZ ÖNCE DEPREM NEREDE OLDU?

Son depremler listesi ile öğrenilen deprem mi oldu bilgisi AFAD ve Kandilli Rasathanesi sistemiyle takip ediliyor. Listede depremin merkez üssü, şiddeti ve derinliği bilgilerine ulaşılıyor.

3 ve üzerinde olan depremler de ilgili kurumların sosyal medya hesaplarında görülebiliyor.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme Ve Değerlendirme Merkezi (http://www.koeri.boun.edu.tr):

ÇANAKKALE SALLANDI! SON DEPREMLER 17 ŞUBAT CUMARTESİ: AFAD ve Kandilli verileriyle az önce deprem mi oldu?

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