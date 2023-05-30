Giriş Tarihi: 30.05.2023 12:32
Güncelleme Tarihi: 30.05.2023
12:32
CANLI EURO FİYATI|| Bugün 30 Mayıs EURO ne kadar, 1 EURO kaç TL? ANLIK Alış Satış fiyatı: canlı, güncel veriler
Euro fiyatları anlık canlı veriler le takip ediliyor. Güncel Euro fiyatları mayıs ayının bitmesine kısa süre kala gündeme konusu olurken yatırım yaparken dövizi tercih eden vatandaşlar canlı 30 Mayıs Euro kurunu yakından takip ediyor. Seçimin ardından gelen olumlu hava piyasalara da suret etmiş vaziyette. Peki, Bugün 30 Mayıs Euro ne kadar, 1 EURO kaç TL? İşte, Euro alış ve satış fiyatı son güncel rakamlar…