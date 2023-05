CANNES FİLM FESTİVALİ TARİHİ BELLİ OLDU: Cannes Film Festivali ne zaman, kaç gün kaldı?

Dünyanın her yanından ve her türden filmlerin katılıp, yarıştığı yarışmaya ev sahipliği yapan Cannes Film Festivali 2023 hakkında tarih araştırmaları başladı. Fransa'nın Cannes kentinde her yıl genellikle mayıs ayında gerçekleşen film festivaline ait detaylar gelmeye devam ediyor. Bu yıl 76. sı düzenlenecek yarılma hakkındaki tüm detaylar olukça merak uyandırıyor. Peki, Avrupa'nın en büyük üç festivalinden biri olan Cannes Film Festivali ne zaman, kaç gün sonra başlayacak. İşte Cannes'a ait tüm merak edilenler.