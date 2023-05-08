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Giriş Tarihi: 08.05.2023 14:45 Güncelleme Tarihi: 08.05.2023 14:52

CANNES FİLM FESTİVALİ TARİHİ BELLİ OLDU: Cannes Film Festivali ne zaman, kaç gün kaldı?

Festivaller içerisinde en görkemli ve en heyecan uyandıran kırmızı halıya sahip Cannes Film Festivali'nin bu yıl ne zaman yapılacağı yoğun bir şekilde araştırılıyor. Bu yıl yapılacak 76. Cannes Film Festivali'nde Nuri Bilge Ceylan imzalı Kuru Otlar Üstüne filmi de yarışacak. Nuri Bilge Ceylan filminin prömiyerine de ev sahipliği yapacak olan ve on iki gün sürecek olan festivalin ne zaman başlayacağı merak ediliyor. Geçtiğimiz günlerde jüri listesi açıklanan ve Avrupa'nın en önemli üç festivali arasında yer alan Cannes Film Festivali ne zaman, kaç gün sonra başlayacak. İşte Cannes'a ait tüm detaylar.

CANNES FİLM FESTİVALİ TARİHİ BELLİ OLDU: Cannes Film Festivali ne zaman, kaç gün kaldı?

Dünyanın her yanından ve her türden filmlerin katılıp, yarıştığı yarışmaya ev sahipliği yapan Cannes Film Festivali 2023 hakkında tarih araştırmaları başladı. Fransa'nın Cannes kentinde her yıl genellikle mayıs ayında gerçekleşen film festivaline ait detaylar gelmeye devam ediyor. Bu yıl 76. sı düzenlenecek yarılma hakkındaki tüm detaylar olukça merak uyandırıyor. Peki, Avrupa'nın en büyük üç festivalinden biri olan Cannes Film Festivali ne zaman, kaç gün sonra başlayacak. İşte Cannes'a ait tüm merak edilenler.

CANNES FİLM FESTİVALİ TARİHİ BELLİ OLDU: Cannes Film Festivali ne zaman, kaç gün kaldı?

76. CANNES FİLM FESTİVALİ TARİHİ

76. Cannes Film Festivali 16-27 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek ve on iki gün sürecek. Festival açılışını Johnny Depp'in başrolde oynadığı "Jeanne du Barry" filmi ile yapacak.

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CANNES FİLM FESTİVALİ TARİHİ BELLİ OLDU: Cannes Film Festivali ne zaman, kaç gün kaldı?

FESTİVALDE JÜRİ ÜYELERİ

Altın Palmiye'yi iki kez kazanan İsveçli yönetmen Ruben Östlund festivalin jüri başkanlığını yapacak.

Jüri koltuğunda oturacak diğer isimler ise şunlar:

ABD'li oyuncu Paul Dano, Faslı yönetmen ve oyuncu Maryam Touzani, Fransız yönetmen Julia Ducournau, Fransız oyuncu Denis Ménochet, Afgan yazar ve yönetmen Atiq Rahimi, Britanya-Zambiyalı yönetmen ve senarist Rungano Nyoni, Arjantinli yönetmen ve senarist Damián Szifrón ve ABD'li oyuncu Brie Larson.

CANNES FİLM FESTİVALİ TARİHİ BELLİ OLDU: Cannes Film Festivali ne zaman, kaç gün kaldı?

NURİ BİLGE CEYLAN İMZALI 'KURU OTLAR ÜSTÜNE', 76. CANNES FİLM FESTİVALİ'NDE YARIŞACAK!

Nuri Bilge Ceylan'ın yeni filmi Kuru Otlar Üstüne, ilk gösterimini Cannes Film Festivali'nde yapacak. Film, festivalin Ana Yarışması'nda yarışacak.

CANNES FİLM FESTİVALİ TARİHİ BELLİ OLDU: Cannes Film Festivali ne zaman, kaç gün kaldı?

Doğu Anadolu'nun ücra bir beldesinde zorunlu hizmetini yapmakta olan resim öğretmeni Samet'in başına gelen ve anlam vermekte zorlandığı olaylara odaklanan "Kuru Otlar Üstüne" filmi, dünya prömiyerini de festivalde yapacak.

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