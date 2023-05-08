CANNES FİLM FESTİVALİ TARİHİ BELLİ OLDU: Cannes Film Festivali ne zaman, kaç gün kaldı?

Giriş Tarihi: 08.05.2023 14:45 Güncelleme Tarihi: 08.05.2023 14:52

Festivaller içerisinde en görkemli ve en heyecan uyandıran kırmızı halıya sahip Cannes Film Festivali'nin bu yıl ne zaman yapılacağı yoğun bir şekilde araştırılıyor. Bu yıl yapılacak 76. Cannes Film Festivali'nde Nuri Bilge Ceylan imzalı Kuru Otlar Üstüne filmi de yarışacak. Nuri Bilge Ceylan filminin prömiyerine de ev sahipliği yapacak olan ve on iki gün sürecek olan festivalin ne zaman başlayacağı merak ediliyor. Geçtiğimiz günlerde jüri listesi açıklanan ve Avrupa'nın en önemli üç festivali arasında yer alan Cannes Film Festivali ne zaman, kaç gün sonra başlayacak. İşte Cannes'a ait tüm detaylar.