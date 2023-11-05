CHP genel başkan seçimi 2. tur ne zaman bitiyor, saat kaçta? Son Dakika: CHP başkanlık seçimi 2. tur oylama tarihi ve saati değişti!

CHP KURULTAYI NE ZAMAN VE NEREDE YAPILIYOR?

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı, "İkinci Yüzyılda Demokrasi ve Birlik Kurultayı" sloganıyla 4-5 Kasım'da Ankara Spor Salonu'nda yapılıyor.

2 gün sürecek kurultayda, 4 Kasım'da genel başkan seçimi gerçekleşiyor. 5 Kasım'da ise 60 üyeli Parti Meclisi (PM) ve 15 üyeli Yüksek Disiplin Kurulu seçilecek.

Bugüne kadar 7 genel başkanın görev yaptığı CHP'de 1366 kurultay delegesi, yeni genel başkanı ve parti yönetimini belirlemek için sandık başına gitti.

CHP tüzüğüne göre, genel başkan adayı olabilmek için toplam delegenin yüzde 5'inin imzası gerekiyor. CHP'nin 1366 kurultay delegesi bulunuyor. Buna göre 68 delegenin bir aday için imza vermesi gerekiyor.