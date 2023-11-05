Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber CHP genel başkan seçimi 2. tur ne zaman bitiyor, saat kaçta? Son Dakika: CHP başkanlık seçimi 2. tur oylama tarihi ve saati değişti!
Giriş Tarihi: 05.11.2023 01:13 Güncelleme Tarihi: 05.11.2023 01:13

CHP genel başkan seçimi 2. tur ne zaman bitiyor, saat kaçta? Son Dakika: CHP başkanlık seçimi 2. tur oylama tarihi ve saati değişti!

Cumhuriyet Halk Partisi 38. Olağan Kurultayı'nda genel başkanlık için oy sayımı tamamlandı. 1366 kayıtlı delegenin 682'si Özgür Özel'e, 664'ü Kemal Kılıçdaroğlu'na oy verdi. Salt çoğunluk sağlanamadığı için genel başkan seçimi ikinci tura kaldı. 2. tur oylama tarihi ve saati değişti. Bu son dakika gelişmesi sonrası milyonlarca vatandaş ''CHP genel başkan seçimi 2. tur başladı mı? CHP başkanlık seçimi ne zaman bitecek, saat kaçta?'' sorularına yanıt aramaya başladı. İşte, CHP genel başkan seçimi 2. tur oylama tarihi ve saati son durum…

CHP genel başkan seçimi 2. tur ne zaman bitiyor, saat kaçta? Son Dakika: CHP başkanlık seçimi 2. tur oylama tarihi ve saati değişti!

CHP genel başkan seçimi 2. tur başladı mı, ne zaman bitecek soruları yanıt aramaya başladı. CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda genel başkan seçimi yapılıyor. Delegelerin kullandığı oylar sayıldı ve salt çoğunluk sağlanamadı. Hal böyleyken ise Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel arasındaki liderlik yarışında başkanlık seçimi 2. tura kaldı. Şimdi milyonlarca seçmenin gündeminde 2. tur oylama tarihi ve saati var. İkinci tur oylaması için açıklanan saatler değişti. Peki, CHP genel başkan seçimi 2. tur ne zaman bitecek, saat kaçta? İşte, CHP başkanlık seçimi 2. tur oylama tarihi ve saati…

CHP genel başkan seçimi 2. tur ne zaman bitiyor, saat kaçta? Son Dakika: CHP başkanlık seçimi 2. tur oylama tarihi ve saati değişti!

CHP GENEL BAŞKAN SEÇİMİ 2. TURA KALDI!

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda genel başkan seçimi için oy verme işlemi, saat 21.00'de başladı.

Ayrı bir salonda gerçekleştirilen oy verme işleminde 1366 kurultay delegesi, 23 sandıkta tercihini yaptı. Oy verme işlemi saat 23.00 itibariyle sona erdi ve ardından oy sayımı tamamlandı.

Son dakika haberine göre; 1366 delegesi bulunan CHP'de oy sayımı sonucu Özgür Özel 682 oy, Kemal Kılıçdaroğlu 664 oy aldı.

Salt çoğunluk sağlanamadığı için CHP Genel Başkanlığı seçimi 2. tura kaldı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
CHP genel başkan seçimi 2. tur ne zaman bitiyor, saat kaçta? Son Dakika: CHP başkanlık seçimi 2. tur oylama tarihi ve saati değişti!

CHP BAŞKANLIK SEÇİMİ 2. TUR OYLAMA NE ZAMAN BİTECEK, SAAT KAÇTA?

2. tur oylamanın 4 Kasım Cumartesi günü saat 23.45'te başlayacağı ve 5 Kasım Pazar günü saat 01.00'de sona ereceği açıklanmıştı.

Ancak daha sonra alınan karar doğrultusunda saatler değişti.

Buna göre, CHP genel başkan seçimi 2. tur oylaması 5 Kasım Pazar günü saat 00.30 itibarıyla başladı ve 02.30'da sona erecek.

İkinci tur seçimlerinde de salt çoğunluk sağlanamaması durumunda seçimlerde en fazla oyu alanın kazanacağı 3. tur yapılacak.

CHP genel başkan seçimi 2. tur ne zaman bitiyor, saat kaçta? Son Dakika: CHP başkanlık seçimi 2. tur oylama tarihi ve saati değişti!

SALT ÇOĞUNLUK ŞARTI ARANIYOR

Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun yarıştığı seçimlerde ilk turda salt çoğunluk şartı aranıyor.

CHP genel başkan seçimi 2. tur ne zaman bitiyor, saat kaçta? Son Dakika: CHP başkanlık seçimi 2. tur oylama tarihi ve saati değişti!

CHP KURULTAYI NE ZAMAN VE NEREDE YAPILIYOR?

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı, "İkinci Yüzyılda Demokrasi ve Birlik Kurultayı" sloganıyla 4-5 Kasım'da Ankara Spor Salonu'nda yapılıyor.

2 gün sürecek kurultayda, 4 Kasım'da genel başkan seçimi gerçekleşiyor. 5 Kasım'da ise 60 üyeli Parti Meclisi (PM) ve 15 üyeli Yüksek Disiplin Kurulu seçilecek.

Bugüne kadar 7 genel başkanın görev yaptığı CHP'de 1366 kurultay delegesi, yeni genel başkanı ve parti yönetimini belirlemek için sandık başına gitti.

CHP tüzüğüne göre, genel başkan adayı olabilmek için toplam delegenin yüzde 5'inin imzası gerekiyor. CHP'nin 1366 kurultay delegesi bulunuyor. Buna göre 68 delegenin bir aday için imza vermesi gerekiyor.

SON DAKİKA