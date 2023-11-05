CHP genel başkan seçimi 2. tur ne zaman bitiyor, saat kaçta? Son Dakika: CHP başkanlık seçimi 2. tur oylama tarihi ve saati değişti!

Cumhuriyet Halk Partisi 38. Olağan Kurultayı'nda genel başkanlık için oy sayımı tamamlandı. 1366 kayıtlı delegenin 682'si Özgür Özel'e, 664'ü Kemal Kılıçdaroğlu'na oy verdi. Salt çoğunluk sağlanamadığı için genel başkan seçimi ikinci tura kaldı. 2. tur oylama tarihi ve saati değişti. Bu son dakika gelişmesi sonrası milyonlarca vatandaş ''CHP genel başkan seçimi 2. tur başladı mı? CHP başkanlık seçimi ne zaman bitecek, saat kaçta?'' sorularına yanıt aramaya başladı. İşte, CHP genel başkan seçimi 2. tur oylama tarihi ve saati son durum…