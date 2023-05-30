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Haberler Fotohaber CHP kurultayı ne zaman, Kemal Kılıçdaroğlu istifa edecek mi, yeniden aday olacak mı? Kemal Kılıçdaroğlu'na CHP Genel Başkanlığı'ndan istifa çağrısı!
Giriş Tarihi: 30.05.2023 09:15 Güncelleme Tarihi: 30.05.2023 09:22

CHP kurultayı ne zaman, Kemal Kılıçdaroğlu istifa edecek mi, yeniden aday olacak mı? Kemal Kılıçdaroğlu'na CHP Genel Başkanlığı'ndan istifa çağrısı!

13. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin sona ermesinin ardından "bir kez daha" kaybeden Kemal Kılıçdaroğlu, parti içerisinde de tepkilerin odağında. Parti içerisinde istifa çağrıları geldiği iddiaları her geçen gün artarken öte yandan gözler CHP kurultayına çevrildi. Bu noktada ise "CHP kurultayı ne zaman, Kemal Kılıçdaroğlu istifa edecek mi, yeniden aday olacak mı?" soruları yanıt arıyor. Türkiye, 13. Cumhurbaşkanlığı seçiminin 2. Turunda 2,29 milyon farkla Recep Tayyip Erdoğan dedi. Peki, bu tarihi seçimdeki yenilginin ardından CHP kurultayı ne zaman, Kemal Kılıçdaroğlu istifa edecek mi, yeniden aday olacak mı? İşte detaylar.

CHP kurultayı ne zaman, Kemal Kılıçdaroğlu istifa edecek mi, yeniden aday olacak mı? Kemal Kılıçdaroğlu’na CHP Genel Başkanlığı’ndan istifa çağrısı!

13. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Recep Tayyip Erdoğan yüzde 52,2; Kemal Kılıçdaroğlu ise yüzde 47,8 oranında oy aldı. Bu tarihi seçimde 2,29 milyon oy farkıyla kaybeden Kemal Kılıçdaroğlu, parti içerisinde krize neden oldu. CHP Genel Başkanı'na istifa çağrıları olduğu söylenirken öte yandan "CHP kurultayı ne zaman, Kemal Kılıçdaroğlu istifa edecek mi, yeniden aday olacak mı?" soruları gündemde. İşte CHP kurultay tarihiyle ilgili detaylar.

CHP kurultayı ne zaman, Kemal Kılıçdaroğlu istifa edecek mi, yeniden aday olacak mı? Kemal Kılıçdaroğlu’na CHP Genel Başkanlığı’ndan istifa çağrısı!

KEMAL KILIÇDAROĞLU'NA TEPKİ!

YSK'nın kesin olmayan sonuçlara göre Recep Tayyip Erdoğan yüzde 52,2; Kemal Kılıçdaroğlu ise yüzde 47,8 oranında oy aldı. Bu oranlara göre, Erdoğan 27.725.131 oy alırken, Kılıçdaroğlu 25.432.951 oy oy aldı.

Bu sonuç sonrası yeniden kaybeden Kemal Kılıçdaroğlu, parti içerisinde de büyük tepki görüyor. Söylentilere göre; partililerin büyük bir kısmı Kılıçdaroğlu'nun istifasını istiyor.

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CHP kurultayı ne zaman, Kemal Kılıçdaroğlu istifa edecek mi, yeniden aday olacak mı? Kemal Kılıçdaroğlu’na CHP Genel Başkanlığı’ndan istifa çağrısı!

CHP'NİN BİR SONRAKİ KURULTAYI NE ZAMAN?

Cumhuriyet Halk Partisi 38. Olağan Kurultayı'nın Temmuz 2023'te yapılması öngörülüyor.

Temmuz 2022'de düzenlenmesi planlanan kurultay, CHP Parti Meclisi'nin 15 Ocak 2022 tarihinde "olası erken seçim ve artan salgın şartları" gerekçesiyle aldığı karar uyarınca bir yıl ertelenmişti.

CHP kurultayı ne zaman, Kemal Kılıçdaroğlu istifa edecek mi, yeniden aday olacak mı? Kemal Kılıçdaroğlu’na CHP Genel Başkanlığı’ndan istifa çağrısı!

Önümüzdeki kurultayda CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday olup olmayacağı da merak edilen konular arasında. Ancak henüz bu konuya dair resmi bir açıklama yok.

CHP kurultayı ne zaman, Kemal Kılıçdaroğlu istifa edecek mi, yeniden aday olacak mı? Kemal Kılıçdaroğlu’na CHP Genel Başkanlığı’ndan istifa çağrısı!
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