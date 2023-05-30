Giriş Tarihi: 30.05.2023 09:15 Güncelleme Tarihi: 30.05.2023 09:22

CHP kurultayı ne zaman, Kemal Kılıçdaroğlu istifa edecek mi, yeniden aday olacak mı? Kemal Kılıçdaroğlu'na CHP Genel Başkanlığı'ndan istifa çağrısı!

13. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin sona ermesinin ardından "bir kez daha" kaybeden Kemal Kılıçdaroğlu, parti içerisinde de tepkilerin odağında. Parti içerisinde istifa çağrıları geldiği iddiaları her geçen gün artarken öte yandan gözler CHP kurultayına çevrildi. Bu noktada ise "CHP kurultayı ne zaman, Kemal Kılıçdaroğlu istifa edecek mi, yeniden aday olacak mı?" soruları yanıt arıyor. Türkiye, 13. Cumhurbaşkanlığı seçiminin 2. Turunda 2,29 milyon farkla Recep Tayyip Erdoğan dedi. Peki, bu tarihi seçimdeki yenilginin ardından CHP kurultayı ne zaman, Kemal Kılıçdaroğlu istifa edecek mi, yeniden aday olacak mı? İşte detaylar.