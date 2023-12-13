ÇILGIN SAYISAL LOTO 13 ARALIK ÇARŞAMBA SONUÇLARI BURADA || Çılgın Sayısal Loto çekildi mi, saat kaçta çekilecek, sonuçlar nereden açıklanır?

ÇILGIN SAYISAL LOTO NEREDEN, NASIL OYNANIR?

Haftada üç kez çekilişi yapılan şans oyununda talihli adayları kolon başı 10 TL'lik ücret ödeyerek oyunu oynayabiliyorlar. Oyun Milli Piyango Online aracılığıyla, mobil uygulama üzerinden ve bayiler aracılığıyla oynanabilir.