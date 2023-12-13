Giriş Tarihi: 13.12.2023 21:52
Güncelleme Tarihi: 13.12.2023
21:53
ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI AÇIKLANDI! || İşte, 13 Aralık Çılgın Sayısal Loto sonuçlarına göre kazanan şanslı numaralar...
Çılgın Sayısal Loto sonuçları her hafta şanslı numaralarıyla sahiplerini buluyor. Bu hafta Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi olmak üzere üç kez sonuçlarını duyuracak olan Sayısal Loto'nun kazananları Milli Piyango youtube hesabından canlı olarak açıklanan sonuçlarla belli oluyor. İşte, 13 Aralık Çılgın Sayısal Loto sonuçları sonuçları sorgulama ekranı!