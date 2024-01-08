ÇILGIN SAYISAL LOTO 8 OCAK 2024 PAZARTESİ || Çılgın Sayısal Loto çekildi mi, saat kaçta çekilecek? İşte, canlı izle ekranı!

Çılgın Sayısal Loto 8 Ocak Pazartesi çekilişi için geri sayım başladı. Günün şanslı numaraları MP youtube hesabından canlı olarak açıklanırken, Joker ve Süper Star numaraları da belli olacak. 6 şanslı rakamı tutturan kişi büyük ödülü kazanacak. Peki, büyük ikramiyeye giden yolda Çılgın Sayısal Loto 8 Ocak Pazartesi çekilişi başladı mı, saat kaçta çekilecek? İşte, MP youtube canlı izle ve sonuç sorglama ekranı!