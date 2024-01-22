Çılgın Sayısal Loto Pazartesi çekilişi gündemde! Milli Piyango Online ile 22 Ocak Sayısal Loto sonuçları sorgulama MPİ

Giriş Tarihi: 22.01.2024 18:21
Güncelleme Tarihi: 22.01.2024
18:21
Milli Piyango Online üzerinden her hafta 3 gün gerçekleşen Çılgın Sayısal Loto çekilişi Pazartesi günü yeniden gündemdeki yerini aldı. MP TV canlı yayın üzerinden takip edilen kazandıran numaralarla birlikte Joker ve SüperStar rakamları araştırılıyor. https://www.millipiyangoonline.com/cekilis-sonuclari/sayisal-loto linki üzerinden kontrol edilen sayıların ardında 130 milyon TL'lik büyük ikramiye duruyor. İşte, 22 Ocak 2024 Sayısal Loto sonuçları sorgulama ekranı...