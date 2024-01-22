Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber Çılgın Sayısal Loto Pazartesi çekilişi gündemde! Milli Piyango Online ile 22 Ocak Sayısal Loto sonuçları sorgulama MPİ
Giriş Tarihi: 22.01.2024 18:21 Güncelleme Tarihi: 22.01.2024 18:21

Çılgın Sayısal Loto Pazartesi çekilişi gündemde! Milli Piyango Online ile 22 Ocak Sayısal Loto sonuçları sorgulama MPİ

Milli Piyango Online üzerinden her hafta 3 gün gerçekleşen Çılgın Sayısal Loto çekilişi Pazartesi günü yeniden gündemdeki yerini aldı. MP TV canlı yayın üzerinden takip edilen kazandıran numaralarla birlikte Joker ve SüperStar rakamları araştırılıyor. https://www.millipiyangoonline.com/cekilis-sonuclari/sayisal-loto linki üzerinden kontrol edilen sayıların ardında 130 milyon TL'lik büyük ikramiye duruyor. İşte, 22 Ocak 2024 Sayısal Loto sonuçları sorgulama ekranı...

Çılgın Sayısal Loto Pazartesi çekilişi gündemde! Milli Piyango Online ile 22 Ocak Sayısal Loto sonuçları sorgulama MPİ

Çılgın Sayısal Loto bilet sorgulama ekranında her hafta Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri takip ediliyor. Şans oyunu sevenler Milli Piyango sonuçları arasından biletlerini araştırıyor. Noter huzurunda gerçekleşen çekilişle birlikte numaralar bir bir ekrana yansıyor. Ardından çekiliş sonucu sorgulamaları başlıyor. İşte, bugün çekilen 22 Ocak Sayısal Loto sonuçları sorgulama linki...

Çılgın Sayısal Loto Pazartesi çekilişi gündemde! Milli Piyango Online ile 22 Ocak Sayısal Loto sonuçları sorgulama MPİ

22 OCAK ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

Sayısal Loto çekilişi haftanın 3 günü gerçekleşiyor. Pazartesi çekilişi bu akşam saat 21.30'da gerçekleşiyor. Kazandıran numaralar, Joker ve SüperStar ekrana yansıyor. İşte MP TV canlı yayın:

İşte numaraları öğrenme ve bilet sorgulama ekranı:

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Çılgın Sayısal Loto Pazartesi çekilişi gündemde! Milli Piyango Online ile 22 Ocak Sayısal Loto sonuçları sorgulama MPİ

ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE

SAYISAL LOTO SONUÇLARI SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

Çılgın Sayısal Loto Pazartesi çekilişi gündemde! Milli Piyango Online ile 22 Ocak Sayısal Loto sonuçları sorgulama MPİ

SÜPER STAR NEDİR?

SüperStar, Çılgın Sayısal Loto'ya eklenen ve tutturduğun numara sayısına göre değişen oranlarda kazanç miktarını arttıran yeni bir özelliktir.

Süperstar oynamak için Çılgın Sayısal Loto'da en az 1 kolon oynamak şarttır; SüperStar yalnız başına oynanamaz.

Çılgın Sayılsal Loto kuponu 6 TL iken ekleyeceğin 1 SüperStar numarası 3 TL'dir. Dolayısı ile 1 kolon Süperstar'lı Çılgın Sayısal Loto kuponu 9 TL'dir.

Sadece Süperstar numarasını bildiğin durumda dahi ikramiye kazanırsın!

Süperstar çekilişleri, haftanın 3 günü Çılgın Sayısal Loto çekiliş küresinden farklı 2. bir çekiliş küresi ile 90 top içerisinden 1 tane Süperstar numarası çekilerek yapılır.

Çılgın Sayısal Loto Pazartesi çekilişi gündemde! Milli Piyango Online ile 22 Ocak Sayısal Loto sonuçları sorgulama MPİ

Süper Star'lı Çılgın Sayısal Loto oyununda;

Birinci kategori olan "6 ve Süper Star bilen", Sayısal Loto çekilişinde "6" tutturan ve Süper Star rakamını doğru tahmin eden oyunlardır;
İkinci kategori olan "5+1 ve Süper Star bilen", Sayısal Loto çekilişinde "5+1" tutturan ve Süper Star rakamını doğru tahmin eden oyunlardır;
Üçüncü kategori olan "5 ve Süper Star bilen", Sayısal Loto çekilişinde "5" tutturan ve Süper Star rakamını doğru tahmin eden oyunlardır;
Dördüncü kategori olan "4 ve Süper Star bilen", Sayısal Loto çekilişinde "4" tutturan ve Süper Star rakamını doğru tahmin eden oyunlardır;
Beşinci kategori olan "3 ve Süper Star bilen", Sayısal Loto çekilişinde "3" tutturan ve Süper Star rakamını doğru tahmin eden oyunlardır;
Altıncı kategori olan "2 ve Süper Star bilen", Sayısal Loto çekilişinde "2" tutturan ve Süper Star rakamını doğru tahmin eden oyunlardır;
Yedinci kategori olan "1 ve Süper Star bilen", Sayısal Loto çekilişinde "1" tutturan ve Süper Star rakamını doğru tahmin eden oyunlardır;
Sekizinci kategori olan "0 ve Süper Star bilen", Sayısal Loto çekilişinde "0" tutturan ve Süper Star rakamını doğru tahmin eden oyunlardır.

SON DAKİKA