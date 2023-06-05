Çılgın Sayısal Loto sonuçları 5 Haziran 2023 Pazartesi! Milli Piyango Online bugün Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları sorgulama MPİ bilet ekranı

Giriş Tarihi: 05.06.2023 20:27
Güncelleme Tarihi: 05.06.2023
20:27
Milli Piyango ile haftada üç gün gerçekleştirilen Çılgın Sayısal Loto çekilişindeki heyecan haftanın ilk günü itibariyle başladı. Haftada üç defa pazartesi, çarşamba ve cumartesi günleri çekilen sayısal lotonun ilki bu akşam çekilecek. Çılgın Sayısal Loto sonuçları 5 Haziran 2023 Pazartesi çekilişi Milli Piyango Online ekranından takip ediliyor. MP TV canlı izle ekranına kitlenilmiş durumda. 204,067 milyon TL'lik büyük ikramiye 6 kazandıran numaranın ardında yerini alacak. Joker ve SüperStar da sorgulanmaya başladı. Sayısal Loto sorgulama bugün çekilen şans oyunu ile gündemdeki yerini aldı. MPİ bilet sorgulama ekranında çekiliş sonuçları araştırılıyor. İşte, Çılgın Sayısal Loto sonuçları sorgula ekranı!