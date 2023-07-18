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Haberler Fotohaber Çocuk gelişimi bölümü taban puanları 2023: ÖSYM Üniversitelerin Çocuk gelişimi bölümü başarı sıralaması, kontenjanları ve taban puanları listesi
Giriş Tarihi: 18.07.2023 19:24 Güncelleme Tarihi: 18.07.2023 19:25

Çocuk gelişimi bölümü taban puanları 2023: ÖSYM Üniversitelerin Çocuk gelişimi bölümü başarı sıralaması, kontenjanları ve taban puanları listesi

Milyonlarca adayı YKS tercih maratonu heyecanı sardı. Bu kapsamda okul ve bölümlerin ayrı ayrı taban puanları araştırılırken dikkat çeken bölümlerden biri de çocuk gelişimi oluyor. Bu kapsamda "2023 Çocuk gelişimi bölümü okulların taban puanları, kontenjan listesi ve başarı sıralaması açıklandı mı, nasıl olacak?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte ÖSYM ile 2023 Üniversitelerin Çocuk gelişimi bölümü taban puanları ve tüm detaylar.

Çocuk gelişimi bölümü taban puanları 2023: ÖSYM Üniversitelerin Çocuk gelişimi bölümü başarı sıralaması, kontenjanları ve taban puanları listesi

Okul öncesi eğitimde önemli bir rolü olan çocuk gelişimi bölümü, üniversitelerin rağbet gören meslek gruplarından birisidir. Bu kapsamda "2023 Çocuk gelişimi bölümü okulların taban puanları, kontenjan listesi ve başarı sıralaması açıklandı mı, nasıl olacak?" soruları gündemde. İşte Çocuk gelişimi bölümü taban puanları listesi.

Çocuk gelişimi bölümü taban puanları 2023: ÖSYM Üniversitelerin Çocuk gelişimi bölümü başarı sıralaması, kontenjanları ve taban puanları listesi
Üniversite Bölüm Adı Puan
Türü		 Kont.
2021
2020		 Yer.
2021
2020		 Taban
Puanı
2021
2020		 Başarı
Sırası
2021
2020
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Konya) (Vakıf)		 Çocuk Gelişimi
(Burslu)		 TYT 10+0
11+0		 10
11		 273,62934
295,56535		 548.075
505.000
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Konya) (Vakıf)		 Çocuk Gelişimi
(%50 İndirimli)		 TYT 20+0
18+0		 20
18		 221,80529
243,67445		 1.139.150
1.001.000
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Konya) (Vakıf)		 Çocuk Gelişimi
(Ücretli)		 TYT 30+0
41+0		 17
27		 Dolmadı
 1.622.978
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İstanbul) (Vakıf)		 Çocuk Gelişimi
(Burslu)		 TYT 6+0
6+0		 6
6		 301,21129
320,00446		 352.567
359.000
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
(Ankara) (Vakıf)		 Çocuk Gelişimi
(Burslu)		 TYT 6+0
5+0		 6
5		 288,30854
308,88328		 433.135
420.000
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Vakıf)		 Çocuk Gelişimi
(Burslu)		 TYT 12+0
12+0		 12
12		 281,96014
298,67225		 479.522
484.000
EGE ÜNİVERSİTESİ Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İzmir) (Devlet)		 Çocuk Gelişimi TYT 65+2
65+2		 67
67		 281,70051
303,00468		 481.504
455.000
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Vakıf)		 Çocuk Gelişimi
(Burslu)		 TYT 7+0
6+0		 7
6		 281,02130
295,59655		 486.842
505.000
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Çocuk gelişimi bölümü taban puanları 2023: ÖSYM Üniversitelerin Çocuk gelişimi bölümü başarı sıralaması, kontenjanları ve taban puanları listesi
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu
(İstanbul) (Vakıf)		 Çocuk Gelişimi
(Burslu)		 TYT 9+0
8+0		 9
8		 280,64150
295,38851		 489.794
507.000
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu
(Vakıf)		 Çocuk Gelişimi
(Burslu)		 TYT 11+0
11+0		 11
11		 277,91459
292,27273		 511.500
529.000
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu
(Vakıf)		 Çocuk Gelişimi
(Burslu)		 TYT 12+0
12+0		 12
12		 275,76154
294,08334		 529.570
516.000
KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ Avrupa Meslek Yüksekokulu
(Vakıf)		 Çocuk Gelişimi
(Burslu)		 TYT 4+0
5+0		 4
5		 275,72869
276,91283		 529.835
653.000
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu
(İstanbul) (Vakıf)		 Çocuk Gelişimi
(Burslu)		 TYT 9+0
9+0		 9
9		 273,86621
284,28038		 545.990
591.000
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ Hamidiye Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İstanbul) (Devlet)		 Çocuk Gelişimi TYT 60+2
60+2		 62
62		 273,51396
294,92976		 549.118
510.000
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Vakıf)		 Çocuk Gelişimi
(Burslu)		 TYT 4+0
5+0		 4
5		 273,20841
283,08546		 551.785
601.000
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İstanbul) (Vakıf)		 Çocuk Gelişimi
(Burslu)		 TYT 8+0
8+0		 8
8		 272,52532
285,53800		 557.795
581.000
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu
(Vakıf)		 Çocuk Gelişimi
(Burslu)		 TYT 11+0
10+0		 11
10		 271,84287
288,32367		 563.916
559.000
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Yunus Emre Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Eskişehir) (Devlet)		 Çocuk Gelişimi TYT 80+2
80+2		 82
82		 271,69179
294,98145		 565.258
510.000
TOROS ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Mersin) (Vakıf)		 Çocuk Gelişimi
(Burslu)		 TYT 6+0
 6
 271,30836
 568.703
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İstanbul) (Vakıf)		 Çocuk Gelişimi
(Burslu)		 TYT 12+0
12+0		 12
12		 270,41942
292,26926		 576.873
529.000
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Vakıf)		 Çocuk Gelişimi
(İÖ) (Burslu)		 TYT 6+0
6+0		 6
6		 270,28891
269,99406		 577.972
716.000
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ Gedik Meslek Yüksekokulu
(Vakıf)		 Çocuk Gelişimi
(Burslu)		 TYT 6+0
6+0		 6
6		 270,15391
278,52997		 579.293
639.000
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Vakıf)		 Çocuk Gelişimi
(Burslu)		 TYT 12+0
12+0		 12
12		 268,01899
279,52695		 599.233
631.000
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi
(Burslu) (2 Yıllık) İSTANBUL Vakıf Burslu
104390079Listeme Ekle
TOKAT GAZİOSMANPAŞ
(İstanbul) (Vakıf)		 Çocuk Gelişimi
(Burslu)		 TYT 10+0
10+0		 10
10		 267,74016
284,55962		 601.777
589.000
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu
(Vakıf)		 Çocuk Gelişimi
(Burslu)		 TYT 8+0
6+0		 8
6		 266,95977
278,88088		 609.412
636.000
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Konya) (Devlet)		 Çocuk Gelişimi TYT 70+2
70+2		 72
72		 266,47387
286,34432		 614.149
574.000
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Antalya) (Devlet)		 Çocuk Gelişimi TYT 80+2
80+2		 82
82		 266,12684
289,64159		 617.550
549.000
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Vakıf)		 Çocuk Gelişimi
(İÖ) (Burslu)		 TYT 6+0
6+0		 6
6		 265,43790
281,98995		 624.296
610.000
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Vakıf)		 Çocuk Gelişimi
(Burslu)		 TYT 6+0
5+0		 6
5		 264,78485
282,74790		 630.729
604.000
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu
(İstanbul) (Vakıf)		 Çocuk Gelişimi
(Burslu)		 TYT 10+0
11+0		 10
11		 263,72817
278,08978		 641.204
643.000
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Adana Meslek Yüksekokulu
(Adana) (Devlet)		 Çocuk Gelişimi TYT 75+2
75+2		 77
77		 263,29531
283,91482		 645.529
594.000
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ İstanbul Sağlık ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
(İstanbul) (Vakıf)		 Çocuk Gelişimi
(İÖ) (Burslu)		 TYT 7+0
9+0		 7
9		 263,17820
283,59127		 646.718
597.000
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ Polatlı Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Çocuk Gelişimi TYT 70+2
70+2		 72
72		 261,96202
280,32063		 659.381
624.000
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu
(İstanbul) (Vakıf)		 Çocuk Gelişimi
(Burslu)		 TYT 11+0
11+0		 11
11		 261,70099
278,10128		 662.173
643.000
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ Nişantaşı Meslek Yüksekokulu
(İstanbul) (Vakıf)		 Çocuk Gelişimi
(Burslu)		 TYT 11+0
11+0		 11
11		 261,06824
270,74725		 668.862
709.000
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Çocuk Gelişimi TYT 70+2
70+2		 72
72		 260,85071
276,42550		 671.183
657.000
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Vakıf)		 Çocuk Gelişimi
(İÖ) (Burslu)		 TYT 3+0
5+0		 3
5		 260,68597
283,48330		 672.923
597.000
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Trabzon) (Vakıf)		 Çocuk Gelişimi
(Burslu)		 TYT 5+0
9+0		 5
9		 260,61629
267,35056		 673.635
742.000
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ İnegöl Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Çocuk Gelişimi TYT 65+2
65+2		 67
67		 259,91715
279,96634		 680.947
627.000
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ Van Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Çocuk Gelişimi TYT 50+2
45+2		 52
47		 259,71811
276,36461		 683.047
658.000
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Sakarya Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Çocuk Gelişimi TYT 65+2
65+2		 67
67		 259,63072
280,22760		 684.008
625.000
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ Plato Meslek Yüksekokulu
(Vakıf)		 Çocuk Gelişimi
(Burslu)		 TYT 12+0
11+0		 12
11		 259,61166
276,57300		 684.184
656.000
EGE ÜNİVERSİTESİ Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İzmir) (Devlet)		 Çocuk Gelişimi
(İÖ)		 TYT 55+2
55+2		 57
57		 258,84151
282,99198		 692.402
602.000
DİCLE ÜNİVERSİTESİ Diyarbakır Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
(Diyarbakır) (Devlet)		 Çocuk Gelişimi TYT 60+2
50+2		 62
52		 258,81649
280,02055		 692.689
626.000
İZMİR KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU
(Vakıf)		 Çocuk Gelişimi
(Burslu)		 TYT 9+0
8+0		 9
8		 258,59778
274,72211		 695.023
673.000
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Malatya) (Devlet)		 Çocuk Gelişimi TYT 70+2
70+2		 72
72		 258,43638
276,19934		 696.806
660.000
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ Samsun Meslek Yüksekokulu
(Samsun) (Devlet)		 Çocuk Gelişimi TYT 65+2
65+2		 67
67		 258,28416
278,36861		 698.489
640.000
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ Denizli Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Denizli) (Devlet)		 Çocuk Gelişimi TYT 70+2
70+2		 72
72		 258,26120
278,62828		 698.732
638.000
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Çanakkale Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Çocuk Gelişimi TYT 75+2
75+2		 77
77		 257,00294
277,88511		 712.711
645.000
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Vakıf)		 Çocuk Gelişimi
(Burslu)		 TYT 8+0
8+0		 8
8		 256,79277
283,81649		 715.033
595.000
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu
(İstanbul) (Vakıf)		 Çocuk Gelişimi
(İÖ) (Burslu)		 TYT 8+0
7+0		 8
7		 256,69787
267,23499		 716.103
743.000
İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU
(Vakıf)		 Çocuk Gelişimi
(Burslu)		 TYT 13+0
11+0		 13
11		 256,65827
267,90846		 716.559
736.000
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Vakıf)		 Çocuk Gelişimi
(Burslu)		 TYT 5+0
7+0		 5
7		 255,59213
273,64301		 728.653
682.000
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi
(Devlet)		 Çocuk Gelişimi
(Uzaktan Öğretim)		 TYT 160+4
160+4		 164
164		 255,07867
273,40644		 734.583
684.000
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ Aydın Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Çocuk Gelişimi TYT 70+2
70+2		 72
72		 254,81708
277,12868		 737.568
651.000
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ Muğla Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Çocuk Gelişimi TYT 65+2
65+2		 67
67		 253,33248
273,49249		 754.542
684.000
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ Plato Meslek Yüksekokulu
(Vakıf)		 Çocuk Gelişimi
(Uzaktan Öğretim) (Burslu)		 TYT 9+0
7+0		 9
7		 253,15718
312,15690		 756.594
401.000
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu
(Vakıf)		 Çocuk Gelişimi
(İÖ) (Burslu)		 TYT 5+0
6+0		 5
6		 252,24983
273,77274		 767.283
681.000
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Manavgat Meslek Yüksekokulu
(Antalya) (Devlet)		 Çocuk Gelişimi TYT 60+2
60+2		 62
62		 252,11756
269,88323		 768.807
717.000
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ Nişantaşı Meslek Yüksekokulu
(İstanbul) (Vakıf)		 Çocuk Gelişimi
(İÖ) (Burslu)		 TYT 14+0
20+0		 14
20		 251,80780
260,31327		 772.492
813.000
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu
(Vakıf)		 Çocuk Gelişimi
(İÖ) (Burslu)		 TYT 7+0
7+0		 7
7		 251,37005
272,17909		 777.708
696.000
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Vakıf)		 Çocuk Gelişimi
(Burslu)		 TYT 4+0
4+0		 4
4		 251,24670
278,84415		 779.175
636.000
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ Kahramanmaraş Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Çocuk Gelişimi TYT 70+2
70+2		 72
72		 251,02080
269,04100		 781.818
725.000
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ Mehmet Tanrıkulu Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Çocuk Gelişimi TYT 70+2
70+2		 72
72		 250,98287
269,95564		 782.222
717.000
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Çocuk Gelişimi TYT 60+2
70+2		 62
72		 249,41364
267,32790		 800.720
742.000
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ Plato Meslek Yüksekokulu
(Vakıf)		 Çocuk Gelişimi
(İÖ) (Burslu)		 TYT 6+0
5+0		 6
5		 249,34860
268,76211		 801.471
728.000
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Çocuk Gelişimi TYT 55+2
55+2		 57
57		 249,23504
267,11346		 802.737
744.000
İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU
(Vakıf)		 Çocuk Gelişimi
(İÖ) (Burslu)		 TYT 7+0
6+0		 7
6		 249,22327
267,50535		 802.871
740.000
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ Isparta Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Isparta) (Devlet)		 Çocuk Gelişimi TYT 80+2
75+2		 82
77		 249,10252
269,82522		 804.303
718.000
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ Antakya Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Çocuk Gelişimi TYT 70+2
70+2		 72
72		 248,69305
267,95164		 809.096
736.000
HARRAN ÜNİVERSİTESİ Şanlıurfa Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
(Şanlıurfa) (Devlet)		 Çocuk Gelişimi TYT 60+2
60+2		 62
62		 248,31112
264,99169		 813.730
765.000
TARSUS ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Mersin) (Devlet)		 Çocuk Gelişimi TYT 50+2
50+2		 52
52		 247,74859
258,30696		 820.595
835.000
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ Afyon Meslek Yüksekokulu
(Afyonkarahisar) (Devlet)		 Çocuk Gelişimi TYT 60+2
60+2		 62
62		 246,24561
267,57230		 838.416
740.000
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Konya) (Devlet)		 Çocuk Gelişimi
(İÖ-Ücretli)		 TYT 60+2
60+2		 62
62		 245,90960
264,64442		 842.516
769.000
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ Yenişehir İbrahim Orhan Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Çocuk Gelişimi TYT 65+2
65+2		 67
67		 245,70100
266,85730		 845.014
747.000
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu
(İstanbul) (Vakıf)		 Çocuk Gelişimi
(İÖ) (Burslu)		 TYT 15+0
15+0		 15
15		 245,65596
269,41607		 845.558
722.000
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ Balıkesir Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Çocuk Gelişimi TYT 60+2
 62
 245,61640
 846.022
ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu
(Mersin) (Vakıf)		 Çocuk Gelişimi
(Burslu)		 TYT 12+0
12+0		 12
12		 245,45283
263,56134		 847.928
779.000
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Serik Gülsün-Süleyman Süral Meslek Yüksekokulu
(Antalya) (Devlet)		 Çocuk Gelişimi TYT 50+2
50+2		 52
52		 244,99097
265,37256		 853.383
761.000
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Çocuk Gelişimi TYT 75+2
70+2		 77
72		 244,18498
267,46759		 862.750
741.000
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ Kapadokya Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Çocuk Gelişimi
(Burslu)		 TYT 5+0
6+0		 5
6		 244,03245
274,93707		 864.545
671.000
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ Büyükorhan Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Çocuk Gelişimi TYT 40+1
40+1		 41
41		 243,95681
256,87079		 865.459
850.000
YALOVA ÜNİVERSİTESİ Çınarcık Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Çocuk Gelişimi TYT 70+2
70+2		 72
72		 243,89716
263,90643		 866.162
776.000
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
(Erzurum) (Devlet)		 Çocuk Gelişimi TYT 80+2
80+2		 82
82		 243,84687
259,13533		 866.722
826.000
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Çocuk Gelişimi TYT 80+2
80+2		 82
82		 243,83260
260,58905		 866.917
810.000
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ Salihli Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Çocuk Gelişimi TYT 70+2
70+2		 72
72		 243,74346
265,56719		 867.952
759.000
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Çocuk Gelişimi TYT 70+2
70+2		 72
72		 243,53180
258,83122		 870.446
829.000
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Çocuk Gelişimi TYT 70+2
70+2		 72
72		 243,50667
268,78880		 870.735
728.000
KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ Avrupa Meslek Yüksekokulu
(Vakıf)		 Çocuk Gelişimi
(İÖ) (Burslu)		 TYT 5+0
5+0		 5
5		 243,26777
263,87519		 873.629
776.000
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Trabzon) (Vakıf)		 Çocuk Gelişimi
(İÖ) (Burslu)		 TYT 3+0
3+0		 3
3		 243,25427
255,53464		 873.772
865.000
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Adana Meslek Yüksekokulu
(Adana) (Devlet)		 Çocuk Gelişimi
(İÖ-Ücretli)		 TYT 60+2
60+2		 62
62		 243,13411
263,25512		 875.154
783.000
BATMAN ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Çocuk Gelişimi TYT 70+2
70+2		 72
72		 242,27754
253,73222		 885.171
885.000
DİCLE ÜNİVERSİTESİ Ergani Meslek Yüksekokulu
(Diyarbakır) (Devlet)		 Çocuk Gelişimi TYT 40+1
40+1		 41
41		 241,83533
245,69479		 890.270
977.000
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Çocuk Gelişimi TYT 65+2
 67
 241,68700
 891.984
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Bayramiç Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Çocuk Gelişimi TYT 50+2
50+2		 52
52		 241,60387
262,20669		 892.968
793.000
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ Niğde Zübeyde Hanım Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Çocuk Gelişimi TYT 60+2
60+2		 62
62		 241,22404
260,53509		 897.357
811.000
KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ Kapadokya Meslek Yüksekokulu
(Nevşehir) (Vakıf)		 Çocuk Gelişimi
(Uzaktan Öğretim) (Burslu)		 TYT 6+0
6+0		 6
6		 240,43933
267,69378		 906.635
738.000
KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ Develi Hüseyin Şahin Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Çocuk Gelişimi TYT 60+2
60+2		 62
62		 239,38897
261,57965		 918.844
800.000
AMASYA ÜNİVERSİTESİ Sabuncuoğlu Şerefeddin Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Çocuk Gelişimi TYT 60+2
60+2		 62
62		 239,26682
262,18115		 920.214
794.000
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Çocuk Gelişimi TYT 40+1
40+1		 41
41		 239,11765
251,42835		 921.910
911.000
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Çocuk Gelişimi TYT 40+1
40+1		 41
41		 239,05395
248,63043		 922.665
943.000
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Çocuk Gelişimi TYT 60+2
60+2		 62
62		 238,94328
255,93394		 923.987
860.000
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Sakarya Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Çocuk Gelişimi
(İÖ)		 TYT 60+2
60+2		 62
62		 238,67913
261,38805		 926.980
802.000
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Çocuk Gelişimi TYT 70+2
70+2		 72
72		 238,34618
259,96269		 930.791
817.000
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ Erciş Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Çocuk Gelişimi TYT 55+2
55+2		 57
57		 237,96031
255,81660		 935.235
862.000
ORDU ÜNİVERSİTESİ Fatsa Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Çocuk Gelişimi TYT 80+2
80+2		 82
82		 235,93717
255,67458		 959.093
863.000
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ Buharkent Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Çocuk Gelişimi TYT 60+2
60+2		 62
62		 235,93018
258,10661		 959.181
837.000
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Çocuk Gelişimi TYT 80+2
70+2		 82
72		 234,64344
250,16182		 974.226
925.000
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ Göksun Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Çocuk Gelişimi TYT 50+2
50+2		 52
52		 234,60728
255,50201		 974.674
865.000
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ Midyat Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Çocuk Gelişimi TYT 50+2
50+2		 52
52		 234,57661
249,60532		 975.024
932.000
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ Muğla Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Çocuk Gelişimi
(İÖ-Ücretli)		 TYT 60+2
60+2		 62
62		 234,33861
256,58757		 977.909
853.000
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Çocuk Gelişimi TYT 70+2
70+2		 72
72		 234,31587
258,51491		 978.207
832.000
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Çocuk Gelişimi TYT 50+2
55+2		 52
57		 234,13414
250,68216		 980.365
919.000
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Çocuk Gelişimi TYT 70+2
70+2		 72
72		 234,11014
254,46078		 980.659
877.000
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ Keskin Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Çocuk Gelişimi TYT 80+2
70+2		 82
72		 233,73752
255,77402		 985.128
862.000
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ Acıpayam Meslek Yüksekokulu
(Denizli) (Devlet)		 Çocuk Gelişimi TYT 65+2
60+2		 67
62		 233,30845
255,59106		 990.409
864.000
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ Tokat Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Çocuk Gelişimi TYT 65+2
65+2		 67
67		 233,19502
253,64315		 991.782
886.000
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ Isparta Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Isparta) (Devlet)		 Çocuk Gelişimi
(İÖ-Ücretli)		 TYT 60+2
60+2		 62
62		 233,17219
255,32968		 992.052
867.000
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Açıköğretim Fakültesi
(Eskişehir) (Devlet)		 Çocuk Gelişimi
(Açıköğretim)		 TYT 2800+70
3000+75		 2870
3075		 233,02218
236,53720		 993.928
1.086.000
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ Aydın Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Çocuk Gelişimi
(İÖ-Ücretli)		 TYT 60+2
60+2		 62
62		 232,63952
256,52783		 998.539
854.000
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ Eğirdir Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Isparta) (Devlet)		 Çocuk Gelişimi TYT 75+2
40+1		 77
41		 232,59986
252,02939		 999.002
904.000
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ Koçarlı Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Çocuk Gelişimi TYT 40+1
 41
 232,36204
 1.001.920
FIRAT ÜNİVERSİTESİ Karakoçan Meslek Yüksekokulu
(Elazığ) (Devlet)		 Çocuk Gelişimi TYT 60+2
60+2		 62
62		 232,34796
249,61408		 1.002.103
932.000
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ Vezirköprü Meslek Yüksekokulu
(Samsun) (Devlet)		 Çocuk Gelişimi TYT 80+2
80+2		 82
82		 232,18155
252,71431		 1.004.186
896.000
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu
(Vakıf)		 Çocuk Gelişimi
(%50 İndirimli)		 TYT 47+0
45+0		 47
45		 230,78318
248,56544		 1.021.368
944.000
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ Ahmet Erdoğan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Çocuk Gelişimi TYT 70+2
70+2		 72
72		 230,66039
255,81319		 1.022.912
862.000
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ Tavas Meslek Yüksekokulu
(Denizli) (Devlet)		 Çocuk Gelişimi TYT 60+2
60+2		 62
62		 230,54572
252,12216		 1.024.310
903.000
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ Safranbolu Şefik Yılmaz Dizdar Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Çocuk Gelişimi TYT 80+2
 82
 230,23181
 1.028.313
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ İnegöl Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Çocuk Gelişimi
(İÖ-Ücretli)		 TYT 50+2
50+2		 52
52		 230,14474
255,44937		 1.029.412
866.000
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ Samsun Meslek Yüksekokulu
(Samsun) (Devlet)		 Çocuk Gelişimi
(Uzaktan Öğretim)		 TYT 50+2
50+2		 52
52		 230,12630
237,74454		 1.029.662
1.072.000
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Adana Meslek Yüksekokulu
(Adana) (Devlet)		 Çocuk Gelişimi
(Uzaktan Öğretim)		 TYT 70+2
60+2		 72
62		 229,77247
245,03635		 1.034.186
985.000
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Çocuk Gelişimi TYT 70+2
70+2		 72
72		 229,50432
252,09534		 1.037.520
903.000
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Çocuk Gelişimi TYT 65+2
65+2		 67
657		 229,31553
246,98504		 1.039.876
962.000
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ Yayladağı Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Çocuk Gelişimi TYT 60+2
50+2		 62
52		 228,23760
246,58531		 1.053.632
967.000
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ Kahramanmaraş Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Çocuk Gelişimi
(İÖ-Ücretli)		 TYT 60+2
60+2		 62
62		 228,17281
250,33709		 1.054.476
923.000
SİİRT ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Çocuk Gelişimi TYT 80+2
80+2		 82
82		 227,98792
243,47404		 1.056.786
1.003.000
BARTIN ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Çocuk Gelişimi TYT 70+2
70+2		 72
72		 227,91711
251,56230		 1.057.710
909.000
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ Bucak Hikmet Tolunay Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Çocuk Gelişimi TYT 80+2
80+2		 82
82		 227,78522
250,97427		 1.059.442
916.000
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Çocuk Gelişimi TYT 60+2
60+2		 62
62		 227,26899
245,66891		 1.066.144
977.000
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ Çiçekdağı Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Çocuk Gelişimi TYT 50+2
50+2		 52
52		 227,25193
248,81825		 1.066.367
941.000
KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ Gediz Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Çocuk Gelişimi TYT 50+2
50+2		 52
52		 227,11621
242,66930		 1.068.169
1.013.000
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Çocuk Gelişimi TYT 60+2
60+2		 62
62		 227,03637
246,14934		 1.069.199
972.000
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ Kale Meslek Yüksekokulu
(Denizli) (Devlet)		 Çocuk Gelişimi TYT 80+2
80+2		 82
82		 226,41256
247,61550		 1.077.331
955.000
DİCLE ÜNİVERSİTESİ Silvan Meslek Yüksekokulu
(Diyarbakır) (Devlet)		 Çocuk Gelişimi TYT 60+2
60+2		 62
62		 226,40133
243,72226		 1.077.478
1.000.000
HARRAN ÜNİVERSİTESİ Siverek Meslek Yüksekokulu
(Şanlıurfa) (Devlet)		 Çocuk Gelişimi TYT 60+2
60+2		 62
62		 226,13653
240,81216		 1.080.948
1.035.000
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ Keşan Meslek Yüksekokulu
(Edirne) (Devlet)		 Çocuk Gelişimi TYT 65+2
65+2		 67
67		 225,91378
249,32648		 1.083.882
935.000
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ Emet Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Çocuk Gelişimi TYT 80+2
80+2		 82
82		 225,59974
248,55640		 1.088.209
944.000
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Çocuk Gelişimi TYT 80+2
80+2		 82
82		 225,19438
247,33159		 1.093.610
958.000
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ Yenişehir İbrahim Orhan Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Çocuk Gelişimi
(İÖ-Ücretli)		 TYT 50+2
50+2		 52
52		 224,99015
249,57383		 1.096.271
932.000
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
(Erzurum) (Devlet)		 Çocuk Gelişimi
(İÖ-Ücretli)		 TYT 60+2
60+2		 62
62		 223,87209
242,28171		 1.111.204
1.018.000
MUNZUR ÜNİVERSİTESİ Tunceli Meslek Yüksekokulu
(Tunceli) (Devlet)		 Çocuk Gelişimi TYT 50+2
50+2		 52
52		 223,83388
236,39191		 1.111.727
1.088.000
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ Eldivan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Çocuk Gelişimi TYT 60+2
60+2		 62
62		 223,70188
241,29530		 1.113.541
1.029.000
UŞAK ÜNİVERSİTESİ Ulubey Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Çocuk Gelişimi TYT 70+2
70+2		 72
72		 223,55373
245,64851		 1.115.499
977.000
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ Salihli Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Çocuk Gelişimi
(İÖ-Ücretli)		 TYT 60+2
60+2		 62
62		 223,33392
247,88819		 1.118.490
952.000
YALOVA ÜNİVERSİTESİ Çınarcık Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Çocuk Gelişimi
(İÖ-Ücretli)		 TYT 60+2
60+2		 62
62		 222,54568
247,77982		 1.129.055
953.000
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ Gölhisar Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Çocuk Gelişimi TYT 70+2
70+2		 72
72		 222,51433
243,64278		 1.129.482
1.001.000
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu
(İstanbul) (Vakıf)		 Çocuk Gelişimi
(%50 İndirimli)		 TYT 51+0
42+0		 51
42		 222,49198
242,14889		 1.129.806
1.019.000
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ Çay Meslek Yüksekokulu
(Afyonkarahisar) (Devlet)		 Çocuk Gelişimi TYT 80+2
80+2		 82
82		 222,45612
242,40248		 1.130.245
1.016.000
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ Afyon Meslek Yüksekokulu
(Afyonkarahisar) (Devlet)		 Çocuk Gelişimi
(İÖ)		 TYT 50+2
55+2		 52
57		 222,29067
242,17591		 1.132.505
1.019.000
BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Çocuk Gelişimi TYT 80+2
80+2		 82
82		 221,88328
239,98694		 1.138.027
1.045.000
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Çocuk Gelişimi TYT 60+2
60+2		 62
62		 221,70627
244,08840		 1.140.488
996.000
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ Gümüşhane Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Çocuk Gelişimi TYT 60+2
60+2		 62
62		 60+2
60+2		 1.141.395
1.020.000
HARRAN ÜNİVERSİTESİ Viranşehir Meslek Yüksekokulu
(Şanlıurfa) (Devlet)		 Çocuk Gelişimi TYT 60+2
60+2		 62
62		 220,92497
240,75575		 1.150.999
1.036.000
SİNOP ÜNİVERSİTESİ Ayancık Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Çocuk Gelişimi TYT 80+2
80+2		 82
82		 220,24738
246,78880		 1.160.075
964.000
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Çocuk Gelişimi
(Uzaktan Öğretim-Ücretli)		 TYT 100+3
100+3		 103
103		 219,04366
220,08070		 1.176.153
1.299.000
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ Cide Rıfat Ilgaz Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Çocuk Gelişimi TYT 70+2
70+2		 72
72		 218,95405
243,13339		 1.177.363
1.007.000
HİTİT ÜNİVERSİTESİ Sungurlu Meslek Yüksekokulu
(Çorum) (Devlet)		 Çocuk Gelişimi TYT 60+2
60+2		 62
62		 218,83054
241,55158		 1.178.998
1.026.000
BATMAN ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Çocuk Gelişimi
(İÖ)		 TYT 60+2
60+2		 62
62		 218,11810
236,43271		 1.188.498
1.088.000
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ Eynesil Kamil Nalbant Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Çocuk Gelişimi TYT 80+2
80+2		 82
82		 217,67880
242,17152		 1.194.363
1.019.000
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Çocuk Gelişimi
(İÖ)		 TYT 60+2
60+2		 62
62		 216,90353
244,22698		 1.204.654
994.000
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Çocuk Gelişimi
(İÖ)		 TYT 60+2
 62
 216,74183
 1.206.818
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ Yıldızeli Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Çocuk Gelişimi TYT 50+2
50+2		 52
52		 216,64997
231,24550		 1.208.002
1.152.000
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ Salihli Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Çocuk Gelişimi
(Uzaktan Öğretim)		 TYT 100+3
100+3		 103
103		 216,42732
229,13997		 1.210.936
1.179.000
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Aşkale Meslek Yüksekokulu
(Erzurum) (Devlet)		 Çocuk Gelişimi TYT 70+2
60+2		 72
62		 216,40672
233,72726		 1.211.206
1.121.000
BATMAN ÜNİVERSİTESİ Kozluk Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Çocuk Gelişimi TYT 60+2
70+2		 62
72		 215,45887
233,59874		 1.224.071
1.122.000
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Çocuk Gelişimi
(İÖ-Ücretli)		 TYT 60+2
60+2		 62
62		 214,57800
237,25710		 1.236.121
1.078.000
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ Hafik Kamer Örnek Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Çocuk Gelişimi TYT 60+2
60+2		 62
62		 214,47609
237,10862		 1.237.550
1.079.000
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ Niğde Zübeyde Hanım Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Çocuk Gelişimi
(İÖ-Ücretli)		 TYT 60+2
60+2		 62
62		 214,03733
239,42376		 1.243.698
1.052.000
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ Tavas Meslek Yüksekokulu
(Denizli) (Devlet)		 Çocuk Gelişimi
(İÖ-Ücretli)		 TYT 60+2
60+2		 62
62		 212,80354
241,03432		 1.260.989
1.032.000
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi
(Devlet)		 Çocuk Gelişimi
(Açıköğretim)		 TYT 3000+75
3000+75		 3075
3075		 212,74529
221,70395		 1.261.739
1.277.000
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ Bayburt Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Çocuk Gelişimi TYT 70+2
70+2		 72
72		 211,09524
235,10890		 1.285.208
1.104.000
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ Çekerek Fuat Oktay Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Çocuk Gelişimi TYT 40+1
40+1		 41
41		 210,32528
233,28377		 1.296.441
1.126.000
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Çocuk Gelişimi
(İÖ-Ücretli)		 TYT 50+2
50+2		 52
52		 210,04747
237,88742		 1.300.485
1.070.000
AMASYA ÜNİVERSİTESİ Sabuncuoğlu Şerefeddin Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Çocuk Gelişimi
(İÖ-Ücretli)		 TYT 50+2
50+2		 52
52		 210,03679
237,98970		 1.300.663
1.069.000
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Çocuk Gelişimi
(İÖ-Ücretli)		 TYT 60+2
60+2		 62
62		 209,64453
240,83326		 1.306.415
1.035.000
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Çocuk Gelişimi
(İÖ-Ücretli)		 TYT 60+2
60+2		 62
62		 209,60413
238,03408		 1.307.032
1.068.000
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ Bucak Hikmet Tolunay Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Çocuk Gelişimi
(İÖ-Ücretli)		 TYT 60+2
60+2		 62
62		 209,58140
236,79964		 1.307.380
1.083.000
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ Borçka Acarlar Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Çocuk Gelişimi TYT 40+1
 41
 209,48426
 1.308.826
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ Refahiye Bahar Yıldırım Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Çocuk Gelişimi TYT 50+2
 52
 209,08424
 1.314.711
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ Şarkışla Aşık Veysel Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Çocuk Gelişimi TYT 70+2
70+2		 72
72		 208,59705
231,63292		 1.321.937
1.147.000
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ Keskin Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Çocuk Gelişimi
(Uzaktan Öğretim)		 TYT 100+3
80+2		 103
82		 208,21187
225,49692		 1.327.702
1.227.000
HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Çocuk Gelişimi TYT 50+2
50+2		 52
52		 206,79373
224,29378		 1.349.044
1.243.000
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ Göksun Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Çocuk Gelişimi
(İÖ)		 TYT 40+1
40+1		 41
41		 206,66884
235,90540		 1.351.022
1.094.000
IĞDIR ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Çocuk Gelişimi TYT 50+2
 52
 205,69382
 1.365.960
KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ Develi Hüseyin Şahin Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Çocuk Gelişimi
(İÖ-Ücretli)		 TYT 60+2
60+2		 62
62		 205,64349
235,02354		 1.366.733
1.105.000
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ Pazar Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Çocuk Gelişimi TYT 65+2
65+2		 67
67		 205,14342
233,12002		 1.374.383
1.128.000
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ Reşadiye Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Çocuk Gelişimi TYT 65+2
65+2		 67
67		 205,04308
236,75709		 1.375.888
1.084.000
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Hınıs Meslek Yüksekokulu
(Erzurum) (Devlet)		 Çocuk Gelişimi TYT 60+2
70+2		 62
72		 204,91051
227,98254		 1.377.993
1.194.000
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ Kelkit Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Çocuk Gelişimi TYT 60+2
60+2		 62
62		 204,59725
231,01575		 1.382.713
1.155.000
ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ Ardahan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Çocuk Gelişimi TYT 60+2
60+2		 62
62		 204,25168
228,75938		 1.388.074
1.184.000
AMASYA ÜNİVERSİTESİ Sabuncuoğlu Şerefeddin Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Çocuk Gelişimi
(Uzaktan Öğretim)		 TYT 170+5
150+4		 175
154		 203,56529
208,50438		 1.398.625
1.457.000
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ Safranbolu Şefik Yılmaz Dizdar Meslek
(Devlet)		 Çocuk Gelişimi
(İÖ)		 TYT 60+2
 62
 203,05927
 1.406.256
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İstanbul) (Vakıf)		 Çocuk Gelişimi
(%50 İndirimli)		 TYT 68+0
68+0		 68
68		 202,57874
240,76673		 1.413.583
1.035.000
SİİRT ÜNİVERSİTESİ Eruh Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Çocuk Gelişimi TYT 40+1
40+1		 41
41		 202,07711
227,69570		 1.421.352
1.198.000
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ Vezirköprü Meslek Yüksekokulu
(Samsun) (Devlet)		 Çocuk Gelişimi
(İÖ)		 TYT 60+2
60+2		 62
62		 201,61668
235,56707		 1.428.390
1.098.000
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ Akdağmadeni Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Çocuk Gelişimi TYT 80+2
80+2		 82
82		 201,47310
231,40086		 1.430.590
1.150.000
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Açıköğretim Fakültesi
(Erzurum) (Devlet)		 Çocuk Gelişimi
(Açıköğretim)		 TYT 5000+125
5000+125		 5125
5125		 201,46950
207,60088		 1.430.646
1.470.000
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Vakıf)		 Çocuk Gelişimi
(%50 İndirimli)		 TYT 68+0
68+0		 68
68		 201,46950
235,63684		 1.430.646
1.097.000
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ Doğubayazıt Ahmed-i Hani Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Çocuk Gelişimi TYT 50+2
40+1		 52
41		 201,31063
227,47826		 1.433.096
1.200.000
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ Emet Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Çocuk Gelişimi
(İÖ)		 TYT 60+2
60+2		 62
62		 198,54558
233,79340		 1.475.474
1.120.000
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ Suşehri Timur Karabal Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Çocuk Gelişimi TYT 60+2
60+2		 60+2
60+2		 198,45000
231,54033		 1.476.908
1.148.000
ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Çocuk Gelişimi TYT 80+2
 82
 198,29526
 1.479.243
UŞAK ÜNİVERSİTESİ Ulubey Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Çocuk Gelişimi
(İÖ-Ücretli)		 TYT 60+2
60+2		 62
62		 197,79502
233,88838		 1.486.578
1.119.000
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ Sarıkamış Meslek Yüksekokulu
(Kars) (Devlet)		 Çocuk Gelişimi TYT 70+2
65+2		 72
67		 197,33619
224,97924		 1.493.409
1.234.000
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ Solhan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Çocuk Gelişimi TYT 50+2
50+2		 52
52		 196,53581
225,16623		 1.504.915
1.231.000
MUNZUR ÜNİVERSİTESİ Tunceli Meslek Yüksekokulu
(Tunceli) (Devlet)		 Çocuk Gelişimi TYT 50+2
50+2		 52
52		 196,24400
229,16621		 1.508.936
1.178.000
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ Genç Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Çocuk Gelişimi TYT 80+2
80+2		 82
82		 195,41720
224,85543		 1.520.296
1.235.000
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ Safranbolu Şefik Yılmaz Dizdar Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Çocuk Gelişimi
(Uzaktan Öğretim)		 TYT 120+3
 123
 194,96353
 1.526.254
SİİRT ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Çocuk Gelişimi
(İÖ)		 TYT 60+2
60+2		 62
62		 194,87025
226,42271		 1.527.430
1.214.000
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ Tokat Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Çocuk Gelişimi
(İÖ)		 TYT 60+2
60+2		 62
62		 194,72989
231,39467		 1.529.356
1.150.000
BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Çocuk Gelişimi
(Uzaktan Öğretim)		 TYT 110+3
110+3		 113
113		 194,69247
197,92958		 1.529.845
1.608.000
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ Bulanık Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Çocuk Gelişimi TYT 40+1
40+1		 41
41		 192,95225
223,95507		 1.551.373
1.247.000
ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ Cizre Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Çocuk Gelişimi TYT 40+1
40+1		 41
41		 192,74157
219,78205		 1.553.862
1.303.000
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ Malazgirt Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Çocuk Gelişimi TYT 70+2
70+2		 72
72		 188,45251
222,65022		 1.593.490
1.264.000
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Çocuk Gelişimi
(İÖ)		 TYT 50+2
45+2		 52
47		 186,71985
229,26423		 1.603.466
1.177.000
MUNZUR ÜNİVERSİTESİ Çemişgezek Meslek Yüksekokulu
(Tunceli) (Devlet)		 Çocuk Gelişimi TYT 50+2
50+2		 52
52		 186,34508
222,07346		 1.605.065
1.272.000
ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ Silopi Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Çocuk Gelişimi TYT 40+1
40+1		 41
41		 180,69472
214,83279		 1.617.300
1.370.000
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Antalya) (Devlet)		 Çocuk Gelişimi
(KKTC Uyruklu)		 TYT 2+0
 0
 Dolmadı
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Çocuk Gelişimi
(İÖ)		 TYT 60+2
60+2		 37
62		 Dolmadı
226,82536		 1.607.559
1.209.000
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Trabzon) (Vakıf)		 Çocuk Gelişimi
(%50 İndirimli)		 TYT 25+0
 9
 Dolmadı
 1.522.736
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Trabzon) (Vakıf)		 Çocuk Gelişimi
(İÖ) (%50 İndirimli)		 TYT 17+0
 1
 Dolmadı
 1.542.201
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İstanbul) (Vakıf)		 Çocuk Gelişimi
(%50 İndirimli)		 TYT 37+0
37+0		 23
37		 Dolmadı
190,47762		 1.586.165
1.695.000
BARTIN ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Çocuk Gelişimi
(İÖ)		 TYT 60+2
60+2		 61
62		 Dolmadı
235,61266		 1.616.380
1.098.000
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
(Ankara) (Vakıf)		 Çocuk Gelişimi
(Ücretli)		 TYT 2+0
2+0		 1
2		 Dolmadı
209,84013		 1.573.841
1.439.000
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
(Ankara) (Vakıf)		 Çocuk Gelişimi
(%25 İndirimli)		 TYT 32+0
28+0		 27
28		 Dolmadı
204,87813		 1.607.415
1.509.000
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ Aydıntepe Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Çocuk Gelişimi TYT 80+2
80+2		 68
82		 Dolmadı
225,42632		 1.626.599
1.228.000
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ Bayburt Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Çocuk Gelişimi
(İÖ)		 TYT 60+2
60+2		 34
62		 Dolmadı
221,54196		 1.611.916
1.279.000
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu
(İstanbul) (Vakıf)		 Çocuk Gelişimi
(%25 İndirimli)		 TYT 60+0
64+0		 20
48		 Dolmadı
 1.597.345
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu
(İstanbul) (Vakıf)		 Çocuk Gelişimi
(İÖ) (%50 İndirimli)		 TYT 42+0
39+0		 10
35		 Dolmadı
 1.485.700
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Çocuk Gelişimi
(İÖ-Ücretli)		 TYT 60+2
60+2		 49
62		 Dolmadı
225,89845		 1.624.303
1.221.000
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ Gölhisar Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Çocuk Gelişimi
(İÖ)		 TYT 60+2
60+2		 55
62		 Dolmadı
232,67829		 1.615.519
1.134.000
ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu
(Mersin) (Vakıf)		 Çocuk Gelişimi
(%50 İndirimli)		 TYT 68+0
59+0		 20
57		 Dolmadı
 1.626.894
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ Eldivan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Çocuk Gelişimi
(İÖ)		 TYT 50+2
50+2		 25
52		 Dolmadı
227,57437		 1.617.706
1.199.000
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu
(İstanbul) (Vakıf)		 Çocuk Gelişimi
(%25 İndirimli)		 TYT 64+0
59+0		 35
59		 Dolmadı
208,04866		 1.566.031
1.464.000
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu
(İstanbul) (Vakıf)		 Çocuk Gelişimi
(%50 İndirimli)		 TYT 57+0
57+0		 23
57		 Dolmadı
223,61391		 1.579.286
1.252.000
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu
(İstanbul) (Vakıf)		 Çocuk Gelişimi
(İÖ) (%50 İndirimli)		 TYT 15+0
25+0		 2
12		 Dolmadı
 1.152.847
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ Eynesil Kamil Nalbant Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Çocuk Gelişimi
(İÖ)		 TYT 60+2
60+2		 44
62		 Dolmadı
227,07681		 1.620.237
1.206.000
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ Gümüşhane Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Çocuk Gelişimi
(İÖ)		 TYT 60+2
60+2		 51
62		 Dolmadı
224,79447		 1.624.573
1.236.000
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ Kelkit Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Çocuk Gelişimi
(İÖ)		 TYT 50+2
50+2		 17
52		 Dolmadı
220,91563		 1.569.994
1.288.000
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu
(İstanbul) (Vakıf)		 Çocuk Gelişimi
(%50 İndirimli)		 TYT 54+0
54+0		 40
54		 Dolmadı
196,39065		 1.585.625
1.629.000
HİTİT ÜNİVERSİTESİ Sungurlu Meslek Yüksekokulu
(Çorum) (Devlet)		 Çocuk Gelişimi
(İÖ)		 TYT 40+1
40+1		 31
41		 Dolmadı
226,97352		 1.612.097
1.207.000
IĞDIR ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Çocuk Gelişimi
(İÖ)		 TYT 50+2
 23
 Dolmadı
 1.622.645
IĞDIR ÜNİVERSİTESİ Tuzluca Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Çocuk Gelişimi TYT 60+2
60+2		 60
62		 Dolmadı
221,27566		 1.626.562
1.283.000
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu
(Vakıf)		 Çocuk Gelişimi
(%50 İndirimli)		 TYT 42+0
34+0		 8
34		 Dolmadı
229,96931		 1.500.948
1.168.000
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu
(Vakıf)		 Çocuk Gelişimi
(İÖ) (%50 İndirimli)		 TYT 30+0
34+0		 5
18		 Dolmadı
 1.609.641
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu
(Vakıf)		 Çocuk Gelişimi
(Ücretli)		 TYT 13+0
15+0		 7
12		 Dolmadı
 1.591.638
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu
(Vakıf)		 Çocuk Gelişimi
(İÖ) (%50 İndirimli)		 TYT 43+0
41+0		 22
41		 Dolmadı
224,00155		 1.608.352
1.246.000
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ Plato Meslek Yüksekokulu
(Vakıf)		 Çocuk Gelişimi
(%50 İndirimli)		 TYT 68+0
64+0		 46
64		 Dolmadı
210,52639		 1.611.580
1.429.000
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ Plato Meslek Yüksekokulu
(Vakıf)		 Çocuk Gelişimi
(İÖ) (%50 İndirimli)		 TYT 34+0
25+0		 3
7		 Dolmadı
 1.575.980
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ Plato Meslek Yüksekokulu
(Vakıf)		 Çocuk Gelişimi
(Uzaktan Öğretim) (%50 İndirimli)		 TYT 46+0
38+0		 18
33		 Dolmadı
 1.595.333
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Vakıf)		 Çocuk Gelişimi
(%50 İndirimli)		 TYT 43+0
34+0		 25
34		 Dolmadı
199,17188		 1.588.552
1.591.000
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Vakıf)		 Çocuk Gelişimi
(İÖ) (%50 İndirimli)		 TYT 17+0
30+0		 2
4		 Dolmadı
 1.565.962
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Vakıf)		 Çocuk Gelişimi
(%50 İndirimli)		 TYT 25+0
42+0		 8
24		 Dolmadı
 1.595.246
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ Gedik Meslek Yüksekokulu
(Vakıf)		 Çocuk Gelişimi
(%50 İndirimli)		 TYT 37+0
35+0		 20
21		 Dolmadı
 1.561.843
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Vakıf)		 Çocuk Gelişimi
(%50 İndirimli)		 TYT 68+0
68+0		 47
68		 Dolmadı
222,46772		 1.619.284
1.267.000
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Vakıf)		 Çocuk Gelişimi
(İÖ) (%50 İndirimli)		 TYT 34+0
36+0		 7
19		 Dolmadı
 1.623.305
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Vakıf)		 Çocuk Gelişimi
(%50 İndirimli)		 TYT 42+0
42+0		 4
24		 Dolmadı
 1.399.907
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu
(Vakıf)		 Çocuk Gelişimi
(%50 İndirimli)		 TYT 59+0
55+0		 57
55		 Dolmadı
195,13505		 1.624.813
1.645.000
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu
(Vakıf)		 Çocuk Gelişimi
(%50 İndirimli)		 TYT 68+0
68+0		 45
68		 Dolmadı
219,98682		 1.603.679
1.300.000
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Vakıf)		 Çocuk Gelişimi
(İÖ) (%50 İndirimli)		 TYT 34+0
34+0		 6
33		 Dolmadı
 1.527.109
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Vakıf)		 Çocuk Gelişimi
(Burslu)		 TYT 4+0
5+0		 4
5		 0
289,74945
548.000
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Vakıf)		 Çocuk Gelişimi
(%50 İndirimli)		 TYT 26+0
30+0		 3
12		 Dolmadı
 1.531.595
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Vakıf)		 Çocuk Gelişimi
(Ücretli)		 TYT 3+0
1+0		 0
1		 Dolmadı
270,30542
713.000
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Vakıf)		 Çocuk Gelişimi
(%50 İndirimli)		 TYT 18+0
21+0		 7
13		 Dolmadı
 1.122.686
İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU
(Vakıf)		 Çocuk Gelişimi
(%50 İndirimli)		 TYT 72+0
62+0		 37
62		 Dolmadı
216,21974		 1.573.507
1.351.000
İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU
(Vakıf)		 Çocuk Gelişimi
(İÖ) (%50 İndirimli)		 TYT 43+0
33+0		 6
33		 Dolmadı
186,69087		 1.475.806
1.721.000
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Vakıf)		 Çocuk Gelişimi
(%50 İndirimli)		 TYT 29+0
30+0		 5
27		 Dolmadı
 1.519.242
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İstanbul) (Vakıf)		 Çocuk Gelişimi
(Burslu)		 TYT 6+0
6+0		 6
6
290,18467
545.000
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İstanbul) (Vakıf)		 Çocuk Gelişimi
(%50 İndirimli)		 TYT 34+0
36+0		 9
24		 Dolmadı
 1.395.179
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Vakıf)		 Çocuk Gelişimi
(Ücretli)		 TYT 25+0
27+0		 22
27		 Dolmadı
214,51706		 1.621.909
1.374.000
İZMİR KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU
(Vakıf)		 Çocuk Gelişimi
(%25 İndirimli)		 TYT 51+0
45+0		 18
45		 Dolmadı
223,49282		 1.397.864
1.253.000
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ Sarıkamış Meslek Yüksekokulu
(Kars) (Devlet)		 Çocuk Gelişimi
(İÖ)		 TYT 60+2
60+2		 25
62		 Dolmadı
214,21620		 1.619.952
1.378.000
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
(Kars) (Devlet)		 Çocuk Gelişimi
(İÖ)		 TYT 60+2
50+2		 36
52		 Dolmadı
217,61437		 1.619.076
1.332.000
KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ Kapadokya Meslek Yüksekokulu
(Nevşehir) (Vakıf)		 Çocuk Gelişimi
(%50 İndirimli)		 TYT 30+0
34+0		 16
22		 Dolmadı
 1.579.748
KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ Kapadokya Meslek Yüksekokulu
(Nevşehir) (Vakıf)		 Çocuk Gelişimi
(Uzaktan Öğretim) (%50 İndirimli)		 TYT 34+0
34+0		 6
16		 Dolmadı
 1.605.396
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ Cide Rıfat Ilgaz Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Çocuk Gelişimi
(İÖ)		 TYT 50+2
50+2		 18
52		 Dolmadı
228,26176		 1.609.280
1.190.000
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Çocuk Gelişimi
(İÖ)		 TYT 60+2
60+2		 43
62		 Dolmadı
231,09951		 1.603.501
1.154.000
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ Keskin Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Çocuk Gelişimi
(İÖ)		 TYT 60+2
60+2		 47
62		 Dolmadı
231,41419		 1.623.781
1.150.000
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Çocuk Gelişimi
(İÖ)		 TYT 60+2
60+2		 60
62		 Dolmadı
235,78634		 1.613.210
1.096.000
KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ Avrupa Meslek Yüksekokulu
(Vakıf)		 Çocuk Gelişimi
(%50 İndirimli)		 TYT 26+0
27+0		 12
27		 Dolmadı
212,60669		 1.614.972
1.400.000
KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ Avrupa Meslek Yüksekokulu
(Vakıf)		 Çocuk Gelişimi
(İÖ) (%50 İndirimli)		 TYT 25+0
23+0		 0
7		 Dolmadı
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(KKTC)		 Çocuk Gelişimi
(Burslu)		 TYT 22+0
26+0		 5
17		 Dolmadı
 1.462.665
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(KKTC)		 Çocuk Gelişimi
(%50 İndirimli)		 TYT 8+0
2+0		 0
—-		 Dolmadı
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu
(İstanbul) (Vakıf)		 Çocuk Gelişimi
(%50 İndirimli)		 TYT 47+0
46+0		 38
46		 Dolmadı
218,77708		 1.597.156
1.317.000
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ Nişantaşı Meslek Yüksekokulu
(İstanbul) (Vakıf)		 Çocuk Gelişimi
(Ücretli)		 TYT 1+0
1+0		 1
1
216,81451
1.343.000
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ Nişantaşı Meslek Yüksekokulu
(İstanbul) (Vakıf)		 Çocuk Gelişimi
(%50 İndirimli)		 TYT 63+0
58+0		 52
58		 Dolmadı
204,97638		 1.606.059
1.507.000
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ Nişantaşı Meslek Yüksekokulu
(İstanbul) (Vakıf)		 Çocuk Gelişimi
(İÖ) (Ücretli)		 TYT 1+0
1+0		 0
 Dolmadı
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ Nişantaşı Meslek Yüksekokulu
(İstanbul) (Vakıf)		 Çocuk Gelişimi
(İÖ) (%50 İndirimli)		 TYT 25+0
19+0		 9
10		 Dolmadı
 1.615.704
SİNOP ÜNİVERSİTESİ Ayancık Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Çocuk Gelişimi
(İÖ-Ücretli)		 TYT 60+2
60+2		 40
62		 Dolmadı
230,60161		 1.624.221
1.160.000
ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ İdil Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Çocuk Gelişimi TYT 40+1
40+1		 34
41		 Dolmadı
214,40271		 1.625.183
1.376.000
TOROS ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Mersin) (Vakıf)		 Çocuk Gelişimi
(%50 İndirimli)		 TYT 39+0
 26
 Dolmadı
 1.625.321
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Meslek Yüksekokulu
(KKTC-Lefkoşa)		 Çocuk Gelişimi
(Burslu)		 TYT 9+0
8+0		 8
8		 Dolmadı
209,54831		 1.587.796
1.443.000
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Meslek Yüksekokulu
(KKTC-Lefkoşa)		 Çocuk Gelişimi
(%50 İndirimli)		 TYT 6+0
8+0		 0
—-		 Dolmadı
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İstanbul) (Vakıf)		 Çocuk Gelişimi
(İÖ) (%50 İndirimli)		 TYT 43+0
51+0		 21
51		 Dolmadı
208,19954		 1.546.138
1.462.000
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(KKTC-Lefkoşa)		 Çocuk Gelişimi
(Burslu)		 TYT 21+0
24+0		 14
16		 Dolmadı
 1.618.888
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(KKTC-Lefkoşa)		 Çocuk Gelişimi
(%50 İndirimli)		 TYT 4+0
11+0		 0
—-		 Dolmadı
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Çocuk Gelişimi
(İÖ)		 TYT 60+2
60+2		 51
62		 Dolmadı
227,79656		 1.617.603
1.196.000
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Çocuk Gelişimi
(Uzaktan Öğretim)		 TYT 100+3
 92
 Dolmadı
 1.626.364
Çocuk gelişimi bölümü taban puanları 2023: ÖSYM Üniversitelerin Çocuk gelişimi bölümü başarı sıralaması, kontenjanları ve taban puanları listesi
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