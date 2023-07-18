Giriş Tarihi: 18.07.2023 19:24 Güncelleme Tarihi: 18.07.2023 19:25

Çocuk gelişimi bölümü taban puanları 2023: ÖSYM Üniversitelerin Çocuk gelişimi bölümü başarı sıralaması, kontenjanları ve taban puanları listesi

Milyonlarca adayı YKS tercih maratonu heyecanı sardı. Bu kapsamda okul ve bölümlerin ayrı ayrı taban puanları araştırılırken dikkat çeken bölümlerden biri de çocuk gelişimi oluyor. Bu kapsamda "2023 Çocuk gelişimi bölümü okulların taban puanları, kontenjan listesi ve başarı sıralaması açıklandı mı, nasıl olacak?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte ÖSYM ile 2023 Üniversitelerin Çocuk gelişimi bölümü taban puanları ve tüm detaylar.