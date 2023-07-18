Çocuk gelişimi bölümü taban puanları 2023: ÖSYM Üniversitelerin Çocuk gelişimi bölümü başarı sıralaması, kontenjanları ve taban puanları listesi

Milyonlarca adayı YKS tercih maratonu heyecanı sardı. Bu kapsamda okul ve bölümlerin ayrı ayrı taban puanları araştırılırken dikkat çeken bölümlerden biri de çocuk gelişimi oluyor. Bu kapsamda "2023 Çocuk gelişimi bölümü okulların taban puanları, kontenjan listesi ve başarı sıralaması açıklandı mı, nasıl olacak?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte ÖSYM ile 2023 Üniversitelerin Çocuk gelişimi bölümü taban puanları ve tüm detaylar.
|Üniversite
|Bölüm Adı
|Puan
Türü
|Kont.
2021
2020
|Yer.
2021
2020
|Taban
Puanı
2021
2020
|Başarı
Sırası
2021
2020
|KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Konya) (Vakıf)
|Çocuk Gelişimi
(Burslu)
|TYT
|10+0
11+0
|10
11
|273,62934
295,56535
|548.075
505.000
|KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Konya) (Vakıf)
| Çocuk Gelişimi
(%50 İndirimli)
|TYT
|20+0
18+0
|20
18
|221,80529
243,67445
|1.139.150
1.001.000
|KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Konya) (Vakıf)
|Çocuk Gelişimi
(Ücretli)
|TYT
|30+0
41+0
|17
27
|Dolmadı
—
|1.622.978
—
|BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İstanbul) (Vakıf)
|Çocuk Gelişimi
(Burslu)
|TYT
|6+0
6+0
|6
6
|301,21129
320,00446
|352.567
359.000
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
(Ankara) (Vakıf)
|Çocuk Gelişimi
(Burslu)
|TYT
|6+0
5+0
|6
5
|288,30854
308,88328
|433.135
420.000
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Vakıf)
|Çocuk Gelişimi
(Burslu)
|TYT
|12+0
12+0
|12
12
|281,96014
298,67225
|479.522
484.000
|EGE ÜNİVERSİTESİ Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İzmir) (Devlet)
|Çocuk Gelişimi
|TYT
|65+2
65+2
|67
67
|281,70051
303,00468
|481.504
455.000
|İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Vakıf)
|Çocuk Gelişimi
(Burslu)
|TYT
|7+0
6+0
|7
6
|281,02130
295,59655
|486.842
505.000
|BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu
(İstanbul) (Vakıf)
|Çocuk Gelişimi
(Burslu)
|TYT
|9+0
8+0
|9
8
|280,64150
295,38851
|489.794
507.000
|İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu
(Vakıf)
|Çocuk Gelişimi
(Burslu)
|TYT
|11+0
11+0
|11
11
|277,91459
292,27273
|511.500
529.000
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu
(Vakıf)
|Çocuk Gelişimi
(Burslu)
|TYT
|12+0
12+0
|12
12
|275,76154
294,08334
|529.570
516.000
|KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ Avrupa Meslek Yüksekokulu
(Vakıf)
|Çocuk Gelişimi
(Burslu)
|TYT
|4+0
5+0
|4
5
|275,72869
276,91283
|529.835
653.000
|HALİÇ ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu
(İstanbul) (Vakıf)
|Çocuk Gelişimi
(Burslu)
|TYT
|9+0
9+0
|9
9
|273,86621
284,28038
|545.990
591.000
|SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ Hamidiye Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İstanbul) (Devlet)
|Çocuk Gelişimi
|TYT
|60+2
60+2
|62
62
|273,51396
294,92976
|549.118
510.000
|İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Vakıf)
|Çocuk Gelişimi
(Burslu)
|TYT
|4+0
5+0
|4
5
|273,20841
283,08546
|551.785
601.000
|MALTEPE ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İstanbul) (Vakıf)
|Çocuk Gelişimi
(Burslu)
|TYT
|8+0
8+0
|8
8
|272,52532
285,53800
|557.795
581.000
|İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu
(Vakıf)
|Çocuk Gelişimi
(Burslu)
|TYT
|11+0
10+0
|11
10
|271,84287
288,32367
|563.916
559.000
|ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Yunus Emre Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Eskişehir) (Devlet)
|Çocuk Gelişimi
|TYT
|80+2
80+2
|82
82
|271,69179
294,98145
|565.258
510.000
|TOROS ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Mersin) (Vakıf)
|Çocuk Gelişimi
(Burslu)
|TYT
|6+0
—
|6
—
|271,30836
—
|568.703
—
|ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İstanbul) (Vakıf)
|Çocuk Gelişimi
(Burslu)
|TYT
|12+0
12+0
|12
12
|270,41942
292,26926
|576.873
529.000
|İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Vakıf)
|Çocuk Gelişimi
(İÖ) (Burslu)
|TYT
|6+0
6+0
|6
6
|270,28891
269,99406
|577.972
716.000
|İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ Gedik Meslek Yüksekokulu
(Vakıf)
|Çocuk Gelişimi
(Burslu)
|TYT
|6+0
6+0
|6
6
|270,15391
278,52997
|579.293
639.000
|İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Vakıf)
|Çocuk Gelişimi
(Burslu)
|TYT
|12+0
12+0
|12
12
|268,01899
279,52695
|599.233
631.000
|FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi
(Burslu) (2 Yıllık) İSTANBUL Vakıf Burslu
104390079Listeme Ekle
TOKAT GAZİOSMANPAŞ
(İstanbul) (Vakıf)
|Çocuk Gelişimi
(Burslu)
|TYT
|10+0
10+0
|10
10
|267,74016
284,55962
|601.777
589.000
|İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu
(Vakıf)
|Çocuk Gelişimi
(Burslu)
|TYT
|8+0
6+0
|8
6
|266,95977
278,88088
|609.412
636.000
|SELÇUK ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Konya) (Devlet)
|Çocuk Gelişimi
|TYT
|70+2
70+2
|72
72
|266,47387
286,34432
|614.149
574.000
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Antalya) (Devlet)
|Çocuk Gelişimi
|TYT
|80+2
80+2
|82
82
|266,12684
289,64159
|617.550
549.000
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Vakıf)
| Çocuk Gelişimi
(İÖ) (Burslu)
|TYT
|6+0
6+0
|6
6
|265,43790
281,98995
|624.296
610.000
|İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Vakıf)
|Çocuk Gelişimi
(Burslu)
|TYT
|6+0
5+0
|6
5
|264,78485
282,74790
|630.729
604.000
|BEYKENT ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu
(İstanbul) (Vakıf)
|Çocuk Gelişimi
(Burslu)
|TYT
|10+0
11+0
|10
11
|263,72817
278,08978
|641.204
643.000
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Adana Meslek Yüksekokulu
(Adana) (Devlet)
|Çocuk Gelişimi
|TYT
|75+2
75+2
|77
77
|263,29531
283,91482
|645.529
594.000
|ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ İstanbul Sağlık ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
(İstanbul) (Vakıf)
|Çocuk Gelişimi
(İÖ) (Burslu)
|TYT
|7+0
9+0
|7
9
|263,17820
283,59127
|646.718
597.000
|ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ Polatlı Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Çocuk Gelişimi
|TYT
|70+2
70+2
|72
72
|261,96202
280,32063
|659.381
624.000
|DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu
(İstanbul) (Vakıf)
|Çocuk Gelişimi
(Burslu)
|TYT
|11+0
11+0
|11
11
|261,70099
278,10128
|662.173
643.000
|NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ Nişantaşı Meslek Yüksekokulu
(İstanbul) (Vakıf)
|Çocuk Gelişimi
(Burslu)
|TYT
|11+0
11+0
|11
11
|261,06824
270,74725
|668.862
709.000
|GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Çocuk Gelişimi
|TYT
|70+2
70+2
|72
72
|260,85071
276,42550
|671.183
657.000
|İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Vakıf)
|Çocuk Gelişimi
(İÖ) (Burslu)
|TYT
|3+0
5+0
|3
5
|260,68597
283,48330
|672.923
597.000
|AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Trabzon) (Vakıf)
| Çocuk Gelişimi
(Burslu)
|TYT
|5+0
9+0
|5
9
|260,61629
267,35056
|673.635
742.000
|BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ İnegöl Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Çocuk Gelişimi
|TYT
|65+2
65+2
|67
67
|259,91715
279,96634
|680.947
627.000
|VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ Van Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Çocuk Gelişimi
|TYT
|50+2
45+2
|52
47
|259,71811
276,36461
|683.047
658.000
|SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Sakarya Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Çocuk Gelişimi
|TYT
|65+2
65+2
|67
67
|259,63072
280,22760
|684.008
625.000
|İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ Plato Meslek Yüksekokulu
(Vakıf)
|Çocuk Gelişimi
(Burslu)
|TYT
|12+0
11+0
|12
11
|259,61166
276,57300
|684.184
656.000
|EGE ÜNİVERSİTESİ Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İzmir) (Devlet)
|Çocuk Gelişimi
(İÖ)
|TYT
|55+2
55+2
|57
57
|258,84151
282,99198
|692.402
602.000
|DİCLE ÜNİVERSİTESİ Diyarbakır Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
(Diyarbakır) (Devlet)
|Çocuk Gelişimi
|TYT
|60+2
50+2
|62
52
|258,81649
280,02055
|692.689
626.000
|İZMİR KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU
(Vakıf)
|Çocuk Gelişimi
(Burslu)
|TYT
|9+0
8+0
|9
8
|258,59778
274,72211
|695.023
673.000
|İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Malatya) (Devlet)
|Çocuk Gelişimi
|TYT
|70+2
70+2
|72
72
|258,43638
276,19934
|696.806
660.000
|ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ Samsun Meslek Yüksekokulu
(Samsun) (Devlet)
|Çocuk Gelişimi
|TYT
|65+2
65+2
|67
67
|258,28416
278,36861
|698.489
640.000
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ Denizli Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Denizli) (Devlet)
|Çocuk Gelişimi
|TYT
|70+2
70+2
|72
72
|258,26120
278,62828
|698.732
638.000
|ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Çanakkale Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Çocuk Gelişimi
|TYT
|75+2
75+2
|77
77
|257,00294
277,88511
|712.711
645.000
|İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Vakıf)
|Çocuk Gelişimi
(Burslu)
|TYT
|8+0
8+0
|8
8
|256,79277
283,81649
|715.033
595.000
|BEYKENT ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu
(İstanbul) (Vakıf)
|Çocuk Gelişimi
(İÖ) (Burslu)
|TYT
|8+0
7+0
|8
7
|256,69787
267,23499
|716.103
743.000
|İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU
(Vakıf)
|Çocuk Gelişimi
(Burslu)
|TYT
|13+0
11+0
|13
11
|256,65827
267,90846
|716.559
736.000
|İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Vakıf)
|Çocuk Gelişimi
(Burslu)
|TYT
|5+0
7+0
|5
7
|255,59213
273,64301
|728.653
682.000
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi
(Devlet)
|Çocuk Gelişimi
(Uzaktan Öğretim)
|TYT
|160+4
160+4
|164
164
|255,07867
273,40644
|734.583
684.000
|AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ Aydın Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Çocuk Gelişimi
|TYT
|70+2
70+2
|72
72
|254,81708
277,12868
|737.568
651.000
|MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ Muğla Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Çocuk Gelişimi
|TYT
|65+2
65+2
|67
67
|253,33248
273,49249
|754.542
684.000
|İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ Plato Meslek Yüksekokulu
(Vakıf)
|Çocuk Gelişimi
(Uzaktan Öğretim) (Burslu)
|TYT
|9+0
7+0
|9
7
|253,15718
312,15690
|756.594
401.000
|İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu
(Vakıf)
|Çocuk Gelişimi
(İÖ) (Burslu)
|TYT
|5+0
6+0
|5
6
|252,24983
273,77274
|767.283
681.000
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Manavgat Meslek Yüksekokulu
(Antalya) (Devlet)
|Çocuk Gelişimi
|TYT
|60+2
60+2
|62
62
|252,11756
269,88323
|768.807
717.000
|NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ Nişantaşı Meslek Yüksekokulu
(İstanbul) (Vakıf)
| Çocuk Gelişimi
(İÖ) (Burslu)
|TYT
|14+0
20+0
|14
20
|251,80780
260,31327
|772.492
813.000
|İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu
(Vakıf)
|Çocuk Gelişimi
(İÖ) (Burslu)
|TYT
|7+0
7+0
|7
7
|251,37005
272,17909
|777.708
696.000
|İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Vakıf)
| Çocuk Gelişimi
(Burslu)
|TYT
|4+0
4+0
|4
4
|251,24670
278,84415
|779.175
636.000
|KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ Kahramanmaraş Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Çocuk Gelişimi
|TYT
|70+2
70+2
|72
72
|251,02080
269,04100
|781.818
725.000
|BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ Mehmet Tanrıkulu Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Çocuk Gelişimi
|TYT
|70+2
70+2
|72
72
|250,98287
269,95564
|782.222
717.000
|ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Çocuk Gelişimi
|TYT
|60+2
70+2
|62
72
|249,41364
267,32790
|800.720
742.000
|İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ Plato Meslek Yüksekokulu
(Vakıf)
|Çocuk Gelişimi
(İÖ) (Burslu)
|TYT
|6+0
5+0
|6
5
|249,34860
268,76211
|801.471
728.000
|ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Çocuk Gelişimi
|TYT
|55+2
55+2
|57
57
|249,23504
267,11346
|802.737
744.000
|İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU
(Vakıf)
|Çocuk Gelişimi
(İÖ) (Burslu)
|TYT
|7+0
6+0
|7
6
|249,22327
267,50535
|802.871
740.000
|SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ Isparta Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Isparta) (Devlet)
|Çocuk Gelişimi
|TYT
|80+2
75+2
|82
77
|249,10252
269,82522
|804.303
718.000
|HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ Antakya Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Çocuk Gelişimi
|TYT
|70+2
70+2
|72
72
|248,69305
267,95164
|809.096
736.000
|HARRAN ÜNİVERSİTESİ Şanlıurfa Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
(Şanlıurfa) (Devlet)
|Çocuk Gelişimi
|TYT
|60+2
60+2
|62
62
|248,31112
264,99169
|813.730
765.000
|TARSUS ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Mersin) (Devlet)
|Çocuk Gelişimi
|TYT
|50+2
50+2
|52
52
|247,74859
258,30696
|820.595
835.000
|AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ Afyon Meslek Yüksekokulu
(Afyonkarahisar) (Devlet)
|Çocuk Gelişimi
|TYT
|60+2
60+2
|62
62
|246,24561
267,57230
|838.416
740.000
|SELÇUK ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Konya) (Devlet)
|Çocuk Gelişimi
(İÖ-Ücretli)
|TYT
|60+2
60+2
|62
62
|245,90960
264,64442
|842.516
769.000
|BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ Yenişehir İbrahim Orhan Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Çocuk Gelişimi
|TYT
|65+2
65+2
|67
67
|245,70100
266,85730
|845.014
747.000
|FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu
(İstanbul) (Vakıf)
|Çocuk Gelişimi
(İÖ) (Burslu)
|TYT
|15+0
15+0
|15
15
|245,65596
269,41607
|845.558
722.000
|BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ Balıkesir Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Çocuk Gelişimi
|TYT
|60+2
—
|62
—
|245,61640
—
|846.022
—
|ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu
(Mersin) (Vakıf)
|Çocuk Gelişimi
(Burslu)
|TYT
|12+0
12+0
|12
12
|245,45283
263,56134
|847.928
779.000
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Serik Gülsün-Süleyman Süral Meslek Yüksekokulu
(Antalya) (Devlet)
|Çocuk Gelişimi
|TYT
|50+2
50+2
|52
52
|244,99097
265,37256
|853.383
761.000
|NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Çocuk Gelişimi
|TYT
|75+2
70+2
|77
72
|244,18498
267,46759
|862.750
741.000
|VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ Kapadokya Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Çocuk Gelişimi
(Burslu)
|TYT
|5+0
6+0
|5
6
|244,03245
274,93707
|864.545
671.000
|BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ Büyükorhan Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Çocuk Gelişimi
|TYT
|40+1
40+1
|41
41
|243,95681
256,87079
|865.459
850.000
|YALOVA ÜNİVERSİTESİ Çınarcık Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Çocuk Gelişimi
|TYT
|70+2
70+2
|72
72
|243,89716
263,90643
|866.162
776.000
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
(Erzurum) (Devlet)
|Çocuk Gelişimi
|TYT
|80+2
80+2
|82
82
|243,84687
259,13533
|866.722
826.000
|TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Çocuk Gelişimi
|TYT
|80+2
80+2
|82
82
|243,83260
260,58905
|866.917
810.000
|MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ Salihli Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Çocuk Gelişimi
|TYT
|70+2
70+2
|72
72
|243,74346
265,56719
|867.952
759.000
|MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Çocuk Gelişimi
|TYT
|70+2
70+2
|72
72
|243,53180
258,83122
|870.446
829.000
|SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Çocuk Gelişimi
|TYT
|70+2
70+2
|72
72
|243,50667
268,78880
|870.735
728.000
|KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ Avrupa Meslek Yüksekokulu
(Vakıf)
|Çocuk Gelişimi
(İÖ) (Burslu)
|TYT
|5+0
5+0
|5
5
|243,26777
263,87519
|873.629
776.000
|AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Trabzon) (Vakıf)
|Çocuk Gelişimi
(İÖ) (Burslu)
|TYT
|3+0
3+0
|3
3
|243,25427
255,53464
|873.772
865.000
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Adana Meslek Yüksekokulu
(Adana) (Devlet)
|Çocuk Gelişimi
(İÖ-Ücretli)
|TYT
|60+2
60+2
|62
62
|243,13411
263,25512
|875.154
783.000
|BATMAN ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Çocuk Gelişimi
|TYT
|70+2
70+2
|72
72
|242,27754
253,73222
|885.171
885.000
|DİCLE ÜNİVERSİTESİ Ergani Meslek Yüksekokulu
(Diyarbakır) (Devlet)
|Çocuk Gelişimi
|TYT
|40+1
40+1
|41
41
|241,83533
245,69479
|890.270
977.000
|OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Çocuk Gelişimi
|TYT
|65+2
—
|67
—
|241,68700
—
|891.984
—
|ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Bayramiç Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Çocuk Gelişimi
|TYT
|50+2
50+2
|52
52
|241,60387
262,20669
|892.968
793.000
|NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ Niğde Zübeyde Hanım Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Çocuk Gelişimi
|TYT
|60+2
60+2
|62
62
|241,22404
260,53509
|897.357
811.000
|KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ Kapadokya Meslek Yüksekokulu
(Nevşehir) (Vakıf)
|Çocuk Gelişimi
(Uzaktan Öğretim) (Burslu)
|TYT
|6+0
6+0
|6
6
|240,43933
267,69378
|906.635
738.000
|KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ Develi Hüseyin Şahin Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Çocuk Gelişimi
|TYT
|60+2
60+2
|62
62
|239,38897
261,57965
|918.844
800.000
|AMASYA ÜNİVERSİTESİ Sabuncuoğlu Şerefeddin Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Çocuk Gelişimi
|TYT
|60+2
60+2
|62
62
|239,26682
262,18115
|920.214
794.000
|GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Çocuk Gelişimi
|TYT
|40+1
40+1
|41
41
|239,11765
251,42835
|921.910
911.000
|KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Çocuk Gelişimi
|TYT
|40+1
40+1
|41
41
|239,05395
248,63043
|922.665
943.000
|KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Çocuk Gelişimi
|TYT
|60+2
60+2
|62
62
|238,94328
255,93394
|923.987
860.000
|SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Sakarya Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
| Çocuk Gelişimi
(İÖ)
|TYT
|60+2
60+2
|62
62
|238,67913
261,38805
|926.980
802.000
|DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Çocuk Gelişimi
|TYT
|70+2
70+2
|72
72
|238,34618
259,96269
|930.791
817.000
|VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ Erciş Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Çocuk Gelişimi
|TYT
|55+2
55+2
|57
57
|237,96031
255,81660
|935.235
862.000
|ORDU ÜNİVERSİTESİ Fatsa Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Çocuk Gelişimi
|TYT
|80+2
80+2
|82
82
|235,93717
255,67458
|959.093
863.000
|AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ Buharkent Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Çocuk Gelişimi
|TYT
|60+2
60+2
|62
62
|235,93018
258,10661
|959.181
837.000
|KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Çocuk Gelişimi
|TYT
|80+2
70+2
|82
72
|234,64344
250,16182
|974.226
925.000
|KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ Göksun Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Çocuk Gelişimi
|TYT
|50+2
50+2
|52
52
|234,60728
255,50201
|974.674
865.000
|MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ Midyat Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Çocuk Gelişimi
|TYT
|50+2
50+2
|52
52
|234,57661
249,60532
|975.024
932.000
|MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ Muğla Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Çocuk Gelişimi
(İÖ-Ücretli)
|TYT
|60+2
60+2
|62
62
|234,33861
256,58757
|977.909
853.000
|BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Çocuk Gelişimi
|TYT
|70+2
70+2
|72
72
|234,31587
258,51491
|978.207
832.000
|AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Çocuk Gelişimi
|TYT
|50+2
55+2
|52
57
|234,13414
250,68216
|980.365
919.000
|GİRESUN ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Çocuk Gelişimi
|TYT
|70+2
70+2
|72
72
|234,11014
254,46078
|980.659
877.000
|KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ Keskin Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Çocuk Gelişimi
|TYT
|80+2
70+2
|82
72
|233,73752
255,77402
|985.128
862.000
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ Acıpayam Meslek Yüksekokulu
(Denizli) (Devlet)
|Çocuk Gelişimi
|TYT
|65+2
60+2
|67
62
|233,30845
255,59106
|990.409
864.000
|TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ Tokat Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Çocuk Gelişimi
|TYT
|65+2
65+2
|67
67
|233,19502
253,64315
|991.782
886.000
|SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ Isparta Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Isparta) (Devlet)
|Çocuk Gelişimi
(İÖ-Ücretli)
|TYT
|60+2
60+2
|62
62
|233,17219
255,32968
|992.052
867.000
|ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Açıköğretim Fakültesi
(Eskişehir) (Devlet)
|Çocuk Gelişimi
(Açıköğretim)
|TYT
|2800+70
3000+75
|2870
3075
|233,02218
236,53720
|993.928
1.086.000
|AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ Aydın Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Çocuk Gelişimi
(İÖ-Ücretli)
|TYT
|60+2
60+2
|62
62
|232,63952
256,52783
|998.539
854.000
|SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ Eğirdir Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Isparta) (Devlet)
|Çocuk Gelişimi
|TYT
|75+2
40+1
|77
41
|232,59986
252,02939
|999.002
904.000
|AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ Koçarlı Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Çocuk Gelişimi
|TYT
|40+1
—
|41
—
|232,36204
—
|1.001.920
—
|FIRAT ÜNİVERSİTESİ Karakoçan Meslek Yüksekokulu
(Elazığ) (Devlet)
|Çocuk Gelişimi
|TYT
|60+2
60+2
|62
62
|232,34796
249,61408
|1.002.103
932.000
|ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ Vezirköprü Meslek Yüksekokulu
(Samsun) (Devlet)
|Çocuk Gelişimi
|TYT
|80+2
80+2
|82
82
|232,18155
252,71431
|1.004.186
896.000
|İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu
(Vakıf)
|Çocuk Gelişimi
(%50 İndirimli)
|TYT
|47+0
45+0
|47
45
|230,78318
248,56544
|1.021.368
944.000
|ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ Ahmet Erdoğan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Çocuk Gelişimi
|TYT
|70+2
70+2
|72
72
|230,66039
255,81319
|1.022.912
862.000
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ Tavas Meslek Yüksekokulu
(Denizli) (Devlet)
|Çocuk Gelişimi
|TYT
|60+2
60+2
|62
62
|230,54572
252,12216
|1.024.310
903.000
|KARABÜK ÜNİVERSİTESİ Safranbolu Şefik Yılmaz Dizdar Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Çocuk Gelişimi
|TYT
|80+2
—
|82
—
|230,23181
—
|1.028.313
—
|BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ İnegöl Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Çocuk Gelişimi
(İÖ-Ücretli)
|TYT
|50+2
50+2
|52
52
|230,14474
255,44937
|1.029.412
866.000
|ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ Samsun Meslek Yüksekokulu
(Samsun) (Devlet)
| Çocuk Gelişimi
(Uzaktan Öğretim)
|TYT
|50+2
50+2
|52
52
|230,12630
237,74454
|1.029.662
1.072.000
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Adana Meslek Yüksekokulu
(Adana) (Devlet)
|Çocuk Gelişimi
(Uzaktan Öğretim)
|TYT
|70+2
60+2
|72
62
|229,77247
245,03635
|1.034.186
985.000
|KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Çocuk Gelişimi
|TYT
|70+2
70+2
|72
72
|229,50432
252,09534
|1.037.520
903.000
|ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Çocuk Gelişimi
|TYT
|65+2
65+2
|67
657
|229,31553
246,98504
|1.039.876
962.000
|HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ Yayladağı Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Çocuk Gelişimi
|TYT
|60+2
50+2
|62
52
|228,23760
246,58531
|1.053.632
967.000
|KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ Kahramanmaraş Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
| Çocuk Gelişimi
(İÖ-Ücretli)
|TYT
|60+2
60+2
|62
62
|228,17281
250,33709
|1.054.476
923.000
|SİİRT ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Çocuk Gelişimi
|TYT
|80+2
80+2
|82
82
|227,98792
243,47404
|1.056.786
1.003.000
|BARTIN ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Çocuk Gelişimi
|TYT
|70+2
70+2
|72
72
|227,91711
251,56230
|1.057.710
909.000
|BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ Bucak Hikmet Tolunay Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Çocuk Gelişimi
|TYT
|80+2
80+2
|82
82
|227,78522
250,97427
|1.059.442
916.000
|BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Çocuk Gelişimi
|TYT
|60+2
60+2
|62
62
|227,26899
245,66891
|1.066.144
977.000
|KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ Çiçekdağı Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Çocuk Gelişimi
|TYT
|50+2
50+2
|52
52
|227,25193
248,81825
|1.066.367
941.000
|KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ Gediz Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Çocuk Gelişimi
|TYT
|50+2
50+2
|52
52
|227,11621
242,66930
|1.068.169
1.013.000
|MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Çocuk Gelişimi
|TYT
|60+2
60+2
|62
62
|227,03637
246,14934
|1.069.199
972.000
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ Kale Meslek Yüksekokulu
(Denizli) (Devlet)
|Çocuk Gelişimi
|TYT
|80+2
80+2
|82
82
|226,41256
247,61550
|1.077.331
955.000
|DİCLE ÜNİVERSİTESİ Silvan Meslek Yüksekokulu
(Diyarbakır) (Devlet)
|Çocuk Gelişimi
|TYT
|60+2
60+2
|62
62
|226,40133
243,72226
|1.077.478
1.000.000
|HARRAN ÜNİVERSİTESİ Siverek Meslek Yüksekokulu
(Şanlıurfa) (Devlet)
|Çocuk Gelişimi
|TYT
|60+2
60+2
|62
62
|226,13653
240,81216
|1.080.948
1.035.000
|TRAKYA ÜNİVERSİTESİ Keşan Meslek Yüksekokulu
(Edirne) (Devlet)
|Çocuk Gelişimi
|TYT
|65+2
65+2
|67
67
|225,91378
249,32648
|1.083.882
935.000
|KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ Emet Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Çocuk Gelişimi
|TYT
|80+2
80+2
|82
82
|225,59974
248,55640
|1.088.209
944.000
|YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Çocuk Gelişimi
|TYT
|80+2
80+2
|82
82
|225,19438
247,33159
|1.093.610
958.000
|BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ Yenişehir İbrahim Orhan Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
| Çocuk Gelişimi
(İÖ-Ücretli)
|TYT
|50+2
50+2
|52
52
|224,99015
249,57383
|1.096.271
932.000
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
(Erzurum) (Devlet)
|Çocuk Gelişimi
(İÖ-Ücretli)
|TYT
|60+2
60+2
|62
62
|223,87209
242,28171
|1.111.204
1.018.000
|MUNZUR ÜNİVERSİTESİ Tunceli Meslek Yüksekokulu
(Tunceli) (Devlet)
|Çocuk Gelişimi
|TYT
|50+2
50+2
|52
52
|223,83388
236,39191
|1.111.727
1.088.000
|ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ Eldivan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Çocuk Gelişimi
|TYT
|60+2
60+2
|62
62
|223,70188
241,29530
|1.113.541
1.029.000
|UŞAK ÜNİVERSİTESİ Ulubey Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Çocuk Gelişimi
|TYT
|70+2
70+2
|72
72
|223,55373
245,64851
|1.115.499
977.000
|MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ Salihli Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Çocuk Gelişimi
(İÖ-Ücretli)
|TYT
|60+2
60+2
|62
62
|223,33392
247,88819
|1.118.490
952.000
|YALOVA ÜNİVERSİTESİ Çınarcık Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Çocuk Gelişimi
(İÖ-Ücretli)
|TYT
|60+2
60+2
|62
62
|222,54568
247,77982
|1.129.055
953.000
|BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ Gölhisar Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Çocuk Gelişimi
|TYT
|70+2
70+2
|72
72
|222,51433
243,64278
|1.129.482
1.001.000
|BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu
(İstanbul) (Vakıf)
|Çocuk Gelişimi
(%50 İndirimli)
|TYT
|51+0
42+0
|51
42
|222,49198
242,14889
|1.129.806
1.019.000
|AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ Çay Meslek Yüksekokulu
(Afyonkarahisar) (Devlet)
|Çocuk Gelişimi
|TYT
|80+2
80+2
|82
82
|222,45612
242,40248
|1.130.245
1.016.000
|AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ Afyon Meslek Yüksekokulu
(Afyonkarahisar) (Devlet)
| Çocuk Gelişimi
(İÖ)
|TYT
|50+2
55+2
|52
57
|222,29067
242,17591
|1.132.505
1.019.000
|BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Çocuk Gelişimi
|TYT
|80+2
80+2
|82
82
|221,88328
239,98694
|1.138.027
1.045.000
|ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Çocuk Gelişimi
|TYT
|60+2
60+2
|62
62
|221,70627
244,08840
|1.140.488
996.000
|GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ Gümüşhane Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Çocuk Gelişimi
|TYT
|60+2
60+2
|62
62
|60+2
60+2
|1.141.395
1.020.000
|HARRAN ÜNİVERSİTESİ Viranşehir Meslek Yüksekokulu
(Şanlıurfa) (Devlet)
|Çocuk Gelişimi
|TYT
|60+2
60+2
|62
62
|220,92497
240,75575
|1.150.999
1.036.000
|SİNOP ÜNİVERSİTESİ Ayancık Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Çocuk Gelişimi
|TYT
|80+2
80+2
|82
82
|220,24738
246,78880
|1.160.075
964.000
|GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
| Çocuk Gelişimi
(Uzaktan Öğretim-Ücretli)
|TYT
|100+3
100+3
|103
103
|219,04366
220,08070
|1.176.153
1.299.000
|KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ Cide Rıfat Ilgaz Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Çocuk Gelişimi
|TYT
|70+2
70+2
|72
72
|218,95405
243,13339
|1.177.363
1.007.000
|HİTİT ÜNİVERSİTESİ Sungurlu Meslek Yüksekokulu
(Çorum) (Devlet)
|Çocuk Gelişimi
|TYT
|60+2
60+2
|62
62
|218,83054
241,55158
|1.178.998
1.026.000
|BATMAN ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Çocuk Gelişimi
(İÖ)
|TYT
|60+2
60+2
|62
62
|218,11810
236,43271
|1.188.498
1.088.000
|GİRESUN ÜNİVERSİTESİ Eynesil Kamil Nalbant Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Çocuk Gelişimi
|TYT
|80+2
80+2
|82
82
|217,67880
242,17152
|1.194.363
1.019.000
|NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
| Çocuk Gelişimi
(İÖ)
|TYT
|60+2
60+2
|62
62
|216,90353
244,22698
|1.204.654
994.000
|OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Çocuk Gelişimi
(İÖ)
|TYT
|60+2
—
|62
—
|216,74183
—
|1.206.818
—
|SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ Yıldızeli Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Çocuk Gelişimi
|TYT
|50+2
50+2
|52
52
|216,64997
231,24550
|1.208.002
1.152.000
|MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ Salihli Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
| Çocuk Gelişimi
(Uzaktan Öğretim)
|TYT
|100+3
100+3
|103
103
|216,42732
229,13997
|1.210.936
1.179.000
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Aşkale Meslek Yüksekokulu
(Erzurum) (Devlet)
|Çocuk Gelişimi
|TYT
|70+2
60+2
|72
62
|216,40672
233,72726
|1.211.206
1.121.000
|BATMAN ÜNİVERSİTESİ Kozluk Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Çocuk Gelişimi
|TYT
|60+2
70+2
|62
72
|215,45887
233,59874
|1.224.071
1.122.000
|MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
| Çocuk Gelişimi
(İÖ-Ücretli)
|TYT
|60+2
60+2
|62
62
|214,57800
237,25710
|1.236.121
1.078.000
|SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ Hafik Kamer Örnek Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Çocuk Gelişimi
|TYT
|60+2
60+2
|62
62
|214,47609
237,10862
|1.237.550
1.079.000
|NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ Niğde Zübeyde Hanım Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
| Çocuk Gelişimi
(İÖ-Ücretli)
|TYT
|60+2
60+2
|62
62
|214,03733
239,42376
|1.243.698
1.052.000
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ Tavas Meslek Yüksekokulu
(Denizli) (Devlet)
|Çocuk Gelişimi
(İÖ-Ücretli)
|TYT
|60+2
60+2
|62
62
|212,80354
241,03432
|1.260.989
1.032.000
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi
(Devlet)
| Çocuk Gelişimi
(Açıköğretim)
|TYT
|3000+75
3000+75
|3075
3075
|212,74529
221,70395
|1.261.739
1.277.000
|BAYBURT ÜNİVERSİTESİ Bayburt Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Çocuk Gelişimi
|TYT
|70+2
70+2
|72
72
|211,09524
235,10890
|1.285.208
1.104.000
|YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ Çekerek Fuat Oktay Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Çocuk Gelişimi
|TYT
|40+1
40+1
|41
41
|210,32528
233,28377
|1.296.441
1.126.000
|KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
| Çocuk Gelişimi
(İÖ-Ücretli)
|TYT
|50+2
50+2
|52
52
|210,04747
237,88742
|1.300.485
1.070.000
|AMASYA ÜNİVERSİTESİ Sabuncuoğlu Şerefeddin Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Çocuk Gelişimi
(İÖ-Ücretli)
|TYT
|50+2
50+2
|52
52
|210,03679
237,98970
|1.300.663
1.069.000
|BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Çocuk Gelişimi
(İÖ-Ücretli)
|TYT
|60+2
60+2
|62
62
|209,64453
240,83326
|1.306.415
1.035.000
|GİRESUN ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Çocuk Gelişimi
(İÖ-Ücretli)
|TYT
|60+2
60+2
|62
62
|209,60413
238,03408
|1.307.032
1.068.000
|BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ Bucak Hikmet Tolunay Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
| Çocuk Gelişimi
(İÖ-Ücretli)
|TYT
|60+2
60+2
|62
62
|209,58140
236,79964
|1.307.380
1.083.000
|ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ Borçka Acarlar Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Çocuk Gelişimi
|TYT
|40+1
—
|41
—
|209,48426
—
|1.308.826
—
|ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ Refahiye Bahar Yıldırım Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Çocuk Gelişimi
|TYT
|50+2
—
|52
—
|209,08424
—
|1.314.711
—
|SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ Şarkışla Aşık Veysel Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Çocuk Gelişimi
|TYT
|70+2
70+2
|72
72
|208,59705
231,63292
|1.321.937
1.147.000
|KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ Keskin Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Çocuk Gelişimi
(Uzaktan Öğretim)
|TYT
|100+3
80+2
|103
82
|208,21187
225,49692
|1.327.702
1.227.000
|HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Çocuk Gelişimi
|TYT
|50+2
50+2
|52
52
|206,79373
224,29378
|1.349.044
1.243.000
|KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ Göksun Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Çocuk Gelişimi
(İÖ)
|TYT
|40+1
40+1
|41
41
|206,66884
235,90540
|1.351.022
1.094.000
|IĞDIR ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Çocuk Gelişimi
|TYT
|50+2
—
|52
—
|205,69382
—
|1.365.960
—
|KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ Develi Hüseyin Şahin Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Çocuk Gelişimi
(İÖ-Ücretli)
|TYT
|60+2
60+2
|62
62
|205,64349
235,02354
|1.366.733
1.105.000
|TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ Pazar Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Çocuk Gelişimi
|TYT
|65+2
65+2
|67
67
|205,14342
233,12002
|1.374.383
1.128.000
|TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ Reşadiye Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Çocuk Gelişimi
|TYT
|65+2
65+2
|67
67
|205,04308
236,75709
|1.375.888
1.084.000
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Hınıs Meslek Yüksekokulu
(Erzurum) (Devlet)
|Çocuk Gelişimi
|TYT
|60+2
70+2
|62
72
|204,91051
227,98254
|1.377.993
1.194.000
|GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ Kelkit Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Çocuk Gelişimi
|TYT
|60+2
60+2
|62
62
|204,59725
231,01575
|1.382.713
1.155.000
|ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ Ardahan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Çocuk Gelişimi
|TYT
|60+2
60+2
|62
62
|204,25168
228,75938
|1.388.074
1.184.000
|AMASYA ÜNİVERSİTESİ Sabuncuoğlu Şerefeddin Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Çocuk Gelişimi
(Uzaktan Öğretim)
|TYT
|170+5
150+4
|175
154
|203,56529
208,50438
|1.398.625
1.457.000
|KARABÜK ÜNİVERSİTESİ Safranbolu Şefik Yılmaz Dizdar Meslek
(Devlet)
|Çocuk Gelişimi
(İÖ)
|TYT
|60+2
—
|62
—
|203,05927
—
|1.406.256
—
|ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İstanbul) (Vakıf)
| Çocuk Gelişimi
(%50 İndirimli)
|TYT
|68+0
68+0
|68
68
|202,57874
240,76673
|1.413.583
1.035.000
|SİİRT ÜNİVERSİTESİ Eruh Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Çocuk Gelişimi
|TYT
|40+1
40+1
|41
41
|202,07711
227,69570
|1.421.352
1.198.000
|ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ Vezirköprü Meslek Yüksekokulu
(Samsun) (Devlet)
|Çocuk Gelişimi
(İÖ)
|TYT
|60+2
60+2
|62
62
|201,61668
235,56707
|1.428.390
1.098.000
|YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ Akdağmadeni Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Çocuk Gelişimi
|TYT
|80+2
80+2
|82
82
|201,47310
231,40086
|1.430.590
1.150.000
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Açıköğretim Fakültesi
(Erzurum) (Devlet)
|Çocuk Gelişimi
(Açıköğretim)
|TYT
|5000+125
5000+125
|5125
5125
|201,46950
207,60088
|1.430.646
1.470.000
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Vakıf)
|Çocuk Gelişimi
(%50 İndirimli)
|TYT
|68+0
68+0
|68
68
|201,46950
235,63684
|1.430.646
1.097.000
|AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ Doğubayazıt Ahmed-i Hani Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Çocuk Gelişimi
|TYT
|50+2
40+1
|52
41
|201,31063
227,47826
|1.433.096
1.200.000
|KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ Emet Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Çocuk Gelişimi
(İÖ)
|TYT
|60+2
60+2
|62
62
|198,54558
233,79340
|1.475.474
1.120.000
|SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ Suşehri Timur Karabal Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Çocuk Gelişimi
|TYT
|60+2
60+2
|60+2
60+2
|198,45000
231,54033
|1.476.908
1.148.000
| ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Çocuk Gelişimi
|TYT
|80+2
—
|82
—
|198,29526
—
|1.479.243
—
|UŞAK ÜNİVERSİTESİ Ulubey Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Çocuk Gelişimi
(İÖ-Ücretli)
|TYT
|60+2
60+2
|62
62
|197,79502
233,88838
|1.486.578
1.119.000
|KAFKAS ÜNİVERSİTESİ Sarıkamış Meslek Yüksekokulu
(Kars) (Devlet)
|Çocuk Gelişimi
|TYT
|70+2
65+2
|72
67
|197,33619
224,97924
|1.493.409
1.234.000
|BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ Solhan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Çocuk Gelişimi
|TYT
|50+2
50+2
|52
52
|196,53581
225,16623
|1.504.915
1.231.000
|MUNZUR ÜNİVERSİTESİ Tunceli Meslek Yüksekokulu
(Tunceli) (Devlet)
|Çocuk Gelişimi
|TYT
|50+2
50+2
|52
52
|196,24400
229,16621
|1.508.936
1.178.000
|BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ Genç Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Çocuk Gelişimi
|TYT
|80+2
80+2
|82
82
|195,41720
224,85543
|1.520.296
1.235.000
|KARABÜK ÜNİVERSİTESİ Safranbolu Şefik Yılmaz Dizdar Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Çocuk Gelişimi
(Uzaktan Öğretim)
|TYT
|120+3
—
|123
—
|194,96353
—
|1.526.254
—
|SİİRT ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Çocuk Gelişimi
(İÖ)
|TYT
|60+2
60+2
|62
62
|194,87025
226,42271
|1.527.430
1.214.000
|TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ Tokat Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Çocuk Gelişimi
(İÖ)
|TYT
|60+2
60+2
|62
62
|194,72989
231,39467
|1.529.356
1.150.000
|BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Çocuk Gelişimi
(Uzaktan Öğretim)
|TYT
|110+3
110+3
|113
113
|194,69247
197,92958
|1.529.845
1.608.000
|MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ Bulanık Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Çocuk Gelişimi
|TYT
|40+1
40+1
|41
41
|192,95225
223,95507
|1.551.373
1.247.000
|ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ Cizre Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Çocuk Gelişimi
|TYT
|40+1
40+1
|41
41
|192,74157
219,78205
|1.553.862
1.303.000
|MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ Malazgirt Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Çocuk Gelişimi
|TYT
|70+2
70+2
|72
72
|188,45251
222,65022
|1.593.490
1.264.000
|AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Çocuk Gelişimi
(İÖ)
|TYT
|50+2
45+2
|52
47
|186,71985
229,26423
|1.603.466
1.177.000
|MUNZUR ÜNİVERSİTESİ Çemişgezek Meslek Yüksekokulu
(Tunceli) (Devlet)
|Çocuk Gelişimi
|TYT
|50+2
50+2
|52
52
|186,34508
222,07346
|1.605.065
1.272.000
|ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ Silopi Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Çocuk Gelişimi
|TYT
|40+1
40+1
|41
41
|180,69472
214,83279
|1.617.300
1.370.000
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Antalya) (Devlet)
|Çocuk Gelişimi
(KKTC Uyruklu)
|TYT
|2+0
—
|0
—
|Dolmadı
—
|—
—
|ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Çocuk Gelişimi
(İÖ)
|TYT
|60+2
60+2
|37
62
|Dolmadı
226,82536
|1.607.559
1.209.000
|AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Trabzon) (Vakıf)
|Çocuk Gelişimi
(%50 İndirimli)
|TYT
|25+0
—
|9
—
|Dolmadı
—
|1.522.736
—
|AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Trabzon) (Vakıf)
|Çocuk Gelişimi
(İÖ) (%50 İndirimli)
|TYT
|17+0
—
|1
—
|Dolmadı
—
|1.542.201
—
|BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İstanbul) (Vakıf)
|Çocuk Gelişimi
(%50 İndirimli)
|TYT
|37+0
37+0
|23
37
|Dolmadı
190,47762
|1.586.165
1.695.000
|BARTIN ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Çocuk Gelişimi
(İÖ)
|TYT
|60+2
60+2
|61
62
|Dolmadı
235,61266
|1.616.380
1.098.000
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
(Ankara) (Vakıf)
|Çocuk Gelişimi
(Ücretli)
|TYT
|2+0
2+0
|1
2
|Dolmadı
209,84013
|1.573.841
1.439.000
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
(Ankara) (Vakıf)
|Çocuk Gelişimi
(%25 İndirimli)
|TYT
|32+0
28+0
|27
28
|Dolmadı
204,87813
|1.607.415
1.509.000
|BAYBURT ÜNİVERSİTESİ Aydıntepe Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Çocuk Gelişimi
|TYT
|80+2
80+2
|68
82
|Dolmadı
225,42632
|1.626.599
1.228.000
|BAYBURT ÜNİVERSİTESİ Bayburt Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Çocuk Gelişimi
(İÖ)
|TYT
|60+2
60+2
|34
62
|Dolmadı
221,54196
|1.611.916
1.279.000
|BEYKENT ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu
(İstanbul) (Vakıf)
|Çocuk Gelişimi
(%25 İndirimli)
|TYT
|60+0
64+0
|20
48
|Dolmadı
—
|1.597.345
—
|BEYKENT ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu
(İstanbul) (Vakıf)
|Çocuk Gelişimi
(İÖ) (%50 İndirimli)
|TYT
|42+0
39+0
|10
35
|Dolmadı
—
|1.485.700
—
|BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
| Çocuk Gelişimi
(İÖ-Ücretli)
|TYT
|60+2
60+2
|49
62
|Dolmadı
225,89845
|1.624.303
1.221.000
|BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ Gölhisar Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Çocuk Gelişimi
(İÖ)
|TYT
|60+2
60+2
|55
62
|Dolmadı
232,67829
|1.615.519
1.134.000
|ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu
(Mersin) (Vakıf)
|Çocuk Gelişimi
(%50 İndirimli)
|TYT
|68+0
59+0
|20
57
|Dolmadı
—
|1.626.894
—
|ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ Eldivan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Çocuk Gelişimi
(İÖ)
|TYT
|50+2
50+2
|25
52
|Dolmadı
227,57437
|1.617.706
1.199.000
|DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu
(İstanbul) (Vakıf)
|Çocuk Gelişimi
(%25 İndirimli)
|TYT
|64+0
59+0
|35
59
|Dolmadı
208,04866
|1.566.031
1.464.000
|FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu
(İstanbul) (Vakıf)
|Çocuk Gelişimi
(%50 İndirimli)
|TYT
|57+0
57+0
|23
57
|Dolmadı
223,61391
|1.579.286
1.252.000
|FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu
(İstanbul) (Vakıf)
|Çocuk Gelişimi
(İÖ) (%50 İndirimli)
|TYT
|15+0
25+0
|2
12
|Dolmadı
—
|1.152.847
—
|GİRESUN ÜNİVERSİTESİ Eynesil Kamil Nalbant Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Çocuk Gelişimi
(İÖ)
|TYT
|60+2
60+2
|44
62
|Dolmadı
227,07681
|1.620.237
1.206.000
|GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ Gümüşhane Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Çocuk Gelişimi
(İÖ)
|TYT
|60+2
60+2
|51
62
|Dolmadı
224,79447
|1.624.573
1.236.000
|GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ Kelkit Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Çocuk Gelişimi
(İÖ)
|TYT
|50+2
50+2
|17
52
|Dolmadı
220,91563
|1.569.994
1.288.000
|HALİÇ ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu
(İstanbul) (Vakıf)
|Çocuk Gelişimi
(%50 İndirimli)
|TYT
|54+0
54+0
|40
54
|Dolmadı
196,39065
|1.585.625
1.629.000
|HİTİT ÜNİVERSİTESİ Sungurlu Meslek Yüksekokulu
(Çorum) (Devlet)
|Çocuk Gelişimi
(İÖ)
|TYT
|40+1
40+1
|31
41
|Dolmadı
226,97352
|1.612.097
1.207.000
|IĞDIR ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Çocuk Gelişimi
(İÖ)
|TYT
|50+2
—
|23
—
|Dolmadı
—
|1.622.645
—
|IĞDIR ÜNİVERSİTESİ Tuzluca Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Çocuk Gelişimi
|TYT
|60+2
60+2
|60
62
|Dolmadı
221,27566
|1.626.562
1.283.000
|İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu
(Vakıf)
| Çocuk Gelişimi
(%50 İndirimli)
|TYT
|42+0
34+0
|8
34
|Dolmadı
229,96931
|1.500.948
1.168.000
|İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu
(Vakıf)
| Çocuk Gelişimi
(İÖ) (%50 İndirimli)
|TYT
|30+0
34+0
|5
18
|Dolmadı
—
|1.609.641
—
|İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu
(Vakıf)
| Çocuk Gelişimi
(Ücretli)
|TYT
|13+0
15+0
|7
12
|Dolmadı
—
|1.591.638
—
|İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu
(Vakıf)
| Çocuk Gelişimi
(İÖ) (%50 İndirimli)
|TYT
|43+0
41+0
|22
41
|Dolmadı
224,00155
|1.608.352
1.246.000
|İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ Plato Meslek Yüksekokulu
(Vakıf)
|Çocuk Gelişimi
(%50 İndirimli)
|TYT
|68+0
64+0
|46
64
|Dolmadı
210,52639
|1.611.580
1.429.000
|İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ Plato Meslek Yüksekokulu
(Vakıf)
|Çocuk Gelişimi
(İÖ) (%50 İndirimli)
|TYT
|34+0
25+0
|3
7
|Dolmadı
—
|1.575.980
—
|İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ Plato Meslek Yüksekokulu
(Vakıf)
|Çocuk Gelişimi
(Uzaktan Öğretim) (%50 İndirimli)
|TYT
|46+0
38+0
|18
33
|Dolmadı
—
|1.595.333
—
|İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Vakıf)
|Çocuk Gelişimi
(%50 İndirimli)
|TYT
|43+0
34+0
|25
34
|Dolmadı
199,17188
|1.588.552
1.591.000
|İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Vakıf)
|Çocuk Gelişimi
(İÖ) (%50 İndirimli)
|TYT
|17+0
30+0
|2
4
|Dolmadı
—
|1.565.962
—
|İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Vakıf)
|Çocuk Gelişimi
(%50 İndirimli)
|TYT
|25+0
42+0
|8
24
|Dolmadı
—
|1.595.246
—
|İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ Gedik Meslek Yüksekokulu
(Vakıf)
|Çocuk Gelişimi
(%50 İndirimli)
|TYT
|37+0
35+0
|20
21
|Dolmadı
—
|1.561.843
—
|İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Vakıf)
|Çocuk Gelişimi
(%50 İndirimli)
|TYT
|68+0
68+0
|47
68
|Dolmadı
222,46772
|1.619.284
1.267.000
|İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Vakıf)
|Çocuk Gelişimi
(İÖ) (%50 İndirimli)
|TYT
|34+0
36+0
|7
19
|Dolmadı
—
|1.623.305
—
|İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Vakıf)
|Çocuk Gelişimi
(%50 İndirimli)
|TYT
|42+0
42+0
|4
24
|Dolmadı
—
|1.399.907
—
|İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu
(Vakıf)
|Çocuk Gelişimi
(%50 İndirimli)
|TYT
|59+0
55+0
|57
55
|Dolmadı
195,13505
|1.624.813
1.645.000
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu
(Vakıf)
|Çocuk Gelişimi
(%50 İndirimli)
|TYT
|68+0
68+0
|45
68
|Dolmadı
219,98682
|1.603.679
1.300.000
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Vakıf)
|Çocuk Gelişimi
(İÖ) (%50 İndirimli)
|TYT
|34+0
34+0
|6
33
|Dolmadı
—
|1.527.109
—
|İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Vakıf)
|Çocuk Gelişimi
(Burslu)
|TYT
|4+0
5+0
|4
5
|0
289,74945
|—
548.000
|İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Vakıf)
|Çocuk Gelişimi
(%50 İndirimli)
|TYT
|26+0
30+0
|3
12
|Dolmadı
—
|1.531.595
—
|İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Vakıf)
|Çocuk Gelişimi
(Ücretli)
|TYT
|3+0
1+0
|0
1
|Dolmadı
270,30542
|—
713.000
|İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Vakıf)
|Çocuk Gelişimi
(%50 İndirimli)
|TYT
|18+0
21+0
|7
13
|Dolmadı
—
|1.122.686
—
|İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU
(Vakıf)
|Çocuk Gelişimi
(%50 İndirimli)
|TYT
|72+0
62+0
|37
62
|Dolmadı
216,21974
|1.573.507
1.351.000
|İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU
(Vakıf)
|Çocuk Gelişimi
(İÖ) (%50 İndirimli)
|TYT
|43+0
33+0
|6
33
|Dolmadı
186,69087
|1.475.806
1.721.000
|İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Vakıf)
|Çocuk Gelişimi
(%50 İndirimli)
|TYT
|29+0
30+0
|5
27
|Dolmadı
—
|1.519.242
—
|İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İstanbul) (Vakıf)
|Çocuk Gelişimi
(Burslu)
|TYT
|6+0
6+0
|6
6
| —
290,18467
|—
545.000
|İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İstanbul) (Vakıf)
|Çocuk Gelişimi
(%50 İndirimli)
|TYT
|34+0
36+0
|9
24
|Dolmadı
—
|1.395.179
—
|İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Vakıf)
|Çocuk Gelişimi
(Ücretli)
|TYT
|25+0
27+0
|22
27
|Dolmadı
214,51706
|1.621.909
1.374.000
|İZMİR KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU
(Vakıf)
|Çocuk Gelişimi
(%25 İndirimli)
|TYT
|51+0
45+0
|18
45
|Dolmadı
223,49282
|1.397.864
1.253.000
|KAFKAS ÜNİVERSİTESİ Sarıkamış Meslek Yüksekokulu
(Kars) (Devlet)
|Çocuk Gelişimi
(İÖ)
|TYT
|60+2
60+2
|25
62
|Dolmadı
214,21620
|1.619.952
1.378.000
|KAFKAS ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
(Kars) (Devlet)
|Çocuk Gelişimi
(İÖ)
|TYT
|60+2
50+2
|36
52
|Dolmadı
217,61437
|1.619.076
1.332.000
|KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ Kapadokya Meslek Yüksekokulu
(Nevşehir) (Vakıf)
|Çocuk Gelişimi
(%50 İndirimli)
|TYT
|30+0
34+0
|16
22
|Dolmadı
—
|1.579.748
—
|KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ Kapadokya Meslek Yüksekokulu
(Nevşehir) (Vakıf)
|Çocuk Gelişimi
(Uzaktan Öğretim) (%50 İndirimli)
|TYT
|34+0
34+0
|6
16
|Dolmadı
—
|1.605.396
—
|KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ Cide Rıfat Ilgaz Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Çocuk Gelişimi
(İÖ)
|TYT
|50+2
50+2
|18
52
|Dolmadı
228,26176
|1.609.280
1.190.000
|KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Çocuk Gelişimi
(İÖ)
|TYT
|60+2
60+2
|43
62
|Dolmadı
231,09951
|1.603.501
1.154.000
|KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ Keskin Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Çocuk Gelişimi
(İÖ)
|TYT
|60+2
60+2
|47
62
|Dolmadı
231,41419
|1.623.781
1.150.000
|KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Çocuk Gelişimi
(İÖ)
|TYT
|60+2
60+2
|60
62
|Dolmadı
235,78634
|1.613.210
1.096.000
|KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ Avrupa Meslek Yüksekokulu
(Vakıf)
|Çocuk Gelişimi
(%50 İndirimli)
|TYT
|26+0
27+0
|12
27
|Dolmadı
212,60669
|1.614.972
1.400.000
|KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ Avrupa Meslek Yüksekokulu
(Vakıf)
|Çocuk Gelişimi
(İÖ) (%50 İndirimli)
|TYT
|25+0
23+0
|0
7
|Dolmadı
—
|—
—
|LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(KKTC)
|Çocuk Gelişimi
(Burslu)
|TYT
|22+0
26+0
|5
17
|Dolmadı
—
|1.462.665
—
|LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(KKTC)
|Çocuk Gelişimi
(%50 İndirimli)
|TYT
|8+0
2+0
|0
—-
|Dolmadı
—
|—
—
|MALTEPE ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu
(İstanbul) (Vakıf)
|Çocuk Gelişimi
(%50 İndirimli)
|TYT
|47+0
46+0
|38
46
|Dolmadı
218,77708
|1.597.156
1.317.000
|NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ Nişantaşı Meslek Yüksekokulu
(İstanbul) (Vakıf)
|Çocuk Gelişimi
(Ücretli)
|TYT
|1+0
1+0
|1
1
|—
216,81451
|—
1.343.000
|NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ Nişantaşı Meslek Yüksekokulu
(İstanbul) (Vakıf)
|Çocuk Gelişimi
(%50 İndirimli)
|TYT
|63+0
58+0
|52
58
|Dolmadı
204,97638
|1.606.059
1.507.000
|NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ Nişantaşı Meslek Yüksekokulu
(İstanbul) (Vakıf)
| Çocuk Gelişimi
(İÖ) (Ücretli)
|TYT
|1+0
1+0
|0
—
|Dolmadı
—
|—
—
|NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ Nişantaşı Meslek Yüksekokulu
(İstanbul) (Vakıf)
|Çocuk Gelişimi
(İÖ) (%50 İndirimli)
|TYT
|25+0
19+0
|9
10
|Dolmadı
—
|1.615.704
—
|SİNOP ÜNİVERSİTESİ Ayancık Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Çocuk Gelişimi
(İÖ-Ücretli)
|TYT
|60+2
60+2
|40
62
|Dolmadı
230,60161
|1.624.221
1.160.000
|ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ İdil Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Çocuk Gelişimi
|TYT
|40+1
40+1
|34
41
|Dolmadı
214,40271
|1.625.183
1.376.000
|TOROS ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Mersin) (Vakıf)
|Çocuk Gelişimi
(%50 İndirimli)
|TYT
|39+0
—
|26
—
|Dolmadı
—
|1.625.321
—
|ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Meslek Yüksekokulu
(KKTC-Lefkoşa)
|Çocuk Gelişimi
(Burslu)
|TYT
|9+0
8+0
|8
8
|Dolmadı
209,54831
|1.587.796
1.443.000
|ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Meslek Yüksekokulu
(KKTC-Lefkoşa)
| Çocuk Gelişimi
(%50 İndirimli)
|TYT
|6+0
8+0
|0
—-
|Dolmadı
—
|—
—
|ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İstanbul) (Vakıf)
|Çocuk Gelişimi
(İÖ) (%50 İndirimli)
|TYT
|43+0
51+0
|21
51
|Dolmadı
208,19954
|1.546.138
1.462.000
|YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(KKTC-Lefkoşa)
|Çocuk Gelişimi
(Burslu)
|TYT
|21+0
24+0
|14
16
|Dolmadı
—
|1.618.888
—
|YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(KKTC-Lefkoşa)
|Çocuk Gelişimi
(%50 İndirimli)
|TYT
|4+0
11+0
|0
—-
|Dolmadı
—
|—
—
|YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Çocuk Gelişimi
(İÖ)
|TYT
|60+2
60+2
|51
62
|Dolmadı
227,79656
|1.617.603
1.196.000
|YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Çocuk Gelişimi
(Uzaktan Öğretim)
|TYT
|100+3
—
|92
—
|Dolmadı
—
|1.626.364
—