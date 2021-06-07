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Haberler FotoHaber CS GO Hileleri 2021: Güncel CS GO Hile Kodları (Aim, Wallhack, Duvar ve Para Şifreleri)
Giriş Tarihi: 07.06.2021 16:16 Güncelleme Tarihi: 07.06.2021 16:16

Hileleri 2021: (Aim, Wallhack, Duvar ve Para Şifreleri)

Hile Kodları 2021: FPS oyunları denildiği zaman akla ilk gelen oyun olan 'in tarihi 2000 yılına kadar dayanıyor. İlk başta Valve'nin çıkardığı Half Life oyununda bir mod olarak ortaya çıkan Counter Strike, yıllar içinde dünyanın en sevilen ve en çok oynanan fps oyunu olmayı başardı. Oyunu botlara karşı oynayan kişiler, belli başlı kodları konsola yazarak aktif edebilir. Biz de bu yazımızda güncel CS GO Hile Kodlarına yer verdik. İşte CS GO Hile 2021 (Aim, Wallhack, Duvar ve Para Şifreleri)

CS GO Hileleri 2021: Güncel CS GO Hile Kodları Aim, Wallhack, Duvar ve Para Şifreleri

Counter Strike serisi, FPS oyunları kategorisinde tüm oyun severlerin aklına ilk gelen oyunlardandır. Tarihi 2000 yılına dayanan Counter Strike, Half Life adlı oyunun içinde bir mod olarak ortaya çıkmış ve zaman içinde en çok oynanan FPS oyunu olmayı başarmıştır. Bu oyunun hemen hemen tüm serilerinde konsol komutu üzerinden belli başlı şifreler yazarak offline modda hileleri aktif etmek mümkündür. Yine aynı şekilde, hile kodları sayesinde arkadaşlarınızla bu hileleri aktif edebilir, eğlenceli anlar yaşayabilirsiniz. İşte ! (Aim, Wallhack, Duvar ve Para Şifreleri)

CS GO HİLELERİ 2021

Hile kodlarını uygulamadan önce bilmeniz gereken bir hususta bu kodların online platformlarda, başkalarına ait olan serverlarda çalışmayacağıdır. Bu hileler arkadaşlarınızla oynamak için kuracağınız lobilerde ve botlara karşı çalışmaktadır.

CS GO Hileleri 2021: Güncel CS GO Hile Kodları Aim, Wallhack, Duvar ve Para Şifreleri

CSGO HİLELERİ NASIL AKTİF EDİLİR?

Counter Strike adlı oyunun tüm serilerinde olduğu gibi bu oyununda da konsol butonu bulunmaktadır. ESC'nin altındaki 'é' tuşuna basarak konsolu açabilirsiniz. Hilelerin çalışması için ise 'sv_cheats 1' komutunu konsola yazıp enter tuşuna basmanız gerekmektedir.

Bu işlemleri eksiksiz yaptığınız takdirde aşağıdaki hile kodlarını konsola yazarak aktif edebilirsiniz;

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CS GO Hileleri 2021: Güncel CS GO Hile Kodları Aim, Wallhack, Duvar ve Para Şifreleri

sv_cheats 1: Oyundaki hileleri aktif etmek için kullanmanız gereken komuttur.

Sv_gravity 100: Yer çekimini ayarlamada kullanılan bu kod sayesinde oyun içerisinde uçabilirsiniz.

impulse 101: Para hilesidir. Oyunda sınırsız paraya ulaşabilirsiniz.

noclip: Bu hile kodu duvarların içerisinden geçmenizi sağlar.

bot_kill: Bu kod ile birlikte oyun içerisinde bulunan botların hepsini öldürebilirsiniz…

bot_knives_only 1: Oyun içerisindeki botların bıçak almasını sağlar.

changelevel harita ismi: Bu kod sayesinde oyunun içerisinden çıkmadan haritayı değiştirebilirsiniz…

CS GO Hileleri 2021: Güncel CS GO Hile Kodları Aim, Wallhack, Duvar ve Para Şifreleri

bot_ pistols_only 1 : Oyun içerisindeki botların sadece tabancayla oynamalarını sağlar.

notarget: Bu kod sayesinde oyun içerisinde görünmez olursunuz.

nextmap: bu kod sıradaki mapi görmenizi sağlar.

restart: Oyunu yeniden başlatmanızı sağlar.

cl_bobcycle 0 – Silahın sabitlenmesini sağlar

gl_spriteblend 1: Silahın nişangâhının belirginleşmesini sağlar

+reload: Otomatik şarjör değiştirir.

CSGO HIZLI KOŞMA KODU

İleri gitme hızı (w): cl_forwardspeed (0 ile 999 arasında # girin)

Geriye gitme hızı (s): cl_backwardspeed (0 ile 999 arasında # girin)

Hızlı strafe: cl_sidespeed (0 ile 999 arasında # girin)

CS GO Hileleri 2021: Güncel CS GO Hile Kodları Aim, Wallhack, Duvar ve Para Şifreleri

CS GO SEKMEME ŞİFRESİ

weapon_accuracy_nospread 1: Merminin yayılmasını önler, nokta atışı sağlar

weapon_accuracy_nospread 0: Mermi sekmeme kodunu devre dışı bırakır

CS GO PARA KODU

'de sınırsız para ile başlama imkânınız bulunmaktadır.

mp_maxmoney 16000: size $16.000 verir.

mp_startmoney 16000: her oyuncu oyuna $16.000 ile başlar.

CS GO WALL HACK HİLE KODU

r_drawothermodels 2: Düşmanları duvar arkasından gösterir (WallHack).

CS GO Hileleri 2021: Güncel CS GO Hile Kodları Aim, Wallhack, Duvar ve Para Şifreleri

CS GO ISINMAYI GEÇME KODU

oyununda oyuna başlarken, warmup olarak adlandırılan 5 dakikalık ısınma süresi bulunmaktadır. Bu ısınması süresini geçebilme imkanınız bulunmaktadır. İşte ısınmayı geçme kodu;

mp_warmup_end: Konsolu açtıktan sonra, ısınmayı sonlandırmak için tek yapmanız gereken konsola bu komutu yazmaktır.

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