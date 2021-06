CS GO Hileleri 2021: Güncel CS GO Hile Kodları Aim, Wallhack, Duvar ve Para Şifreleri

CS GO Hile Kodları 2021: FPS oyunları denildiği zaman akla ilk gelen oyun olan Counter Strike Global Offensive'in tarihi 2000 yılına kadar dayanıyor. İlk başta Valve'nin çıkardığı Half Life oyununda bir mod olarak ortaya çıkan Counter Strike, yıllar içinde dünyanın en sevilen ve en çok oynanan fps oyunu olmayı başardı. Oyunu botlara karşı oynayan kişiler, belli başlı kodları konsola yazarak CS GO hileleri aktif edebilir. Biz de bu yazımızda güncel CS GO Hile Kodlarına yer verdik. İşte CS GO Hile 2021 (Aim, Wallhack, Duvar ve Para Şifreleri)