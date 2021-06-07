Counter Strike serisi, FPS oyunları kategorisinde tüm oyun severlerin aklına ilk gelen oyunlardandır. Tarihi 2000 yılına dayanan Counter Strike, Half Life adlı oyunun içinde bir mod olarak ortaya çıkmış ve zaman içinde en çok oynanan FPS oyunu olmayı başarmıştır. Bu oyunun hemen hemen tüm serilerinde konsol komutu üzerinden belli başlı şifreler yazarak offline modda hileleri aktif etmek mümkündür. Yine aynı şekilde, CS GO hile kodları sayesinde arkadaşlarınızla bu hileleri aktif edebilir, eğlenceli anlar yaşayabilirsiniz. İşte CS GO Hileleri 2021! Güncel CS GO Hile Kodları (Aim, Wallhack, Duvar ve Para Şifreleri)

CS GO HİLELERİ 2021

Hile kodlarını uygulamadan önce bilmeniz gereken bir hususta bu kodların online platformlarda, başkalarına ait olan serverlarda çalışmayacağıdır. Bu hileler arkadaşlarınızla oynamak için kuracağınız lobilerde ve botlara karşı çalışmaktadır.