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Haberler Fotohaber CUMA AKŞAMI MESAJLARI 13 Temmuz 2023 || En yeni, en güzel, yazılı, anlamlı, farklı, dualı Cuma mesajları ile sevdiklerinize Cumanız mübarek olsun mesajları!
Giriş Tarihi: 13.07.2023 22:20 Güncelleme Tarihi: 13.07.2023 22:20

CUMA AKŞAMI MESAJLARI 13 Temmuz 2023 || En yeni, en güzel, yazılı, anlamlı, farklı, dualı Cuma mesajları ile sevdiklerinize Cumanız mübarek olsun mesajları!

Müslümanlar için en önemli olan güne giriş yaparken annenize, babanıza, eşinize, dostlarınıza, akrabalarınıza, iş arkadaşlarınıza, patronlarınıza en yeni, en güzel Cuma mesajları göndermek istiyorsanız doğru adrestesiniz. Sizin için yazılı, anlamlı, farklı, dualı hadisli Cuma mesajlarını bir araya getirdik. Üzerine güneşin doğduğu en hayırlı günde sevdiklerinizi Cuma mesajları 2023 ile mutlu edebilir, Hayırlı Cumalar mesajları ile kalpleri ısıtabilirsiniz. İşte, resimli, en yeni, farklı, anlamlı, hadisli Cuma mesajları 2023…

CUMA AKŞAMI MESAJLARI 13 Temmuz 2023 || En yeni, en güzel, yazılı, anlamlı, farklı, dualı Cuma mesajları ile sevdiklerinize Cumanız mübarek olsun mesajları!

Haftanın en önemli gününe giriş yaparken siz de sevdiklerinize en yeni, en güzel, resimli, yazılı Cuma mesajları 2023 mesajları göndermek istiyorsanız en doğru adreste sabah.com.tr'desiniz. Bugün milyonlarca el semaya kalkacak Watsapp, Instagram, Facebook gibi sosyal medya araçları üzerinden Cumanız Mübarek Olsun mesajları gönderilecek. Dua kapısının aralandığı İslam alemi için en önemli gün olan bugünde en yeni Cuma mesajları 2023 ile sevdiklerinizin kalpleri ısıtabilesiniz. İşte, en yeni kısa, uzun, farklı, resimli, yazılı, ayetli, dualı Cuma mesajları 2023…

CUMA AKŞAMI MESAJLARI 13 Temmuz 2023 || En yeni, en güzel, yazılı, anlamlı, farklı, dualı Cuma mesajları ile sevdiklerinize Cumanız mübarek olsun mesajları!

Ey Rabbim! Yalvarışım rahmetine güvenimden, her şey kudretinden, içimdeki kırık kalp Allah derken, rahmetini esirgeme üzerimizden. Amin! Hayırlı Cumalar dilerim.

"Ya Rab, kusurumuzu affet. Bizi Kendine kul kabul et. Emanetini kabzetmek zamanına kadar bizi emanette emin kıl." Amin! Hayırlı Cumalar.

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CUMA AKŞAMI MESAJLARI 13 Temmuz 2023 || En yeni, en güzel, yazılı, anlamlı, farklı, dualı Cuma mesajları ile sevdiklerinize Cumanız mübarek olsun mesajları!

Allah'ım gecemizi sehere; seherimizi secdeye; secdemizi de sana ulaştır. Cumanız mübarek olsun.

Allah'ım! Aklıma ilim ve hikmet; fikrime, feraset ve basiret; bedenime sıhhat ve afiyet; ruhuma da, tekamül ve metanet ihsan eyle. Amin! Cumanız mübarek olsun.

Allah'ım! Akşama ulaştığımız gibi sabaha, sabah ulaştığımız gibi de akşama ulaşmayı nasip eyle. Sağlımızı koru ve hastalara şifa ver. Hayırlı Cumalar.

CUMA AKŞAMI MESAJLARI 13 Temmuz 2023 || En yeni, en güzel, yazılı, anlamlı, farklı, dualı Cuma mesajları ile sevdiklerinize Cumanız mübarek olsun mesajları!

Ettiğin her dua derdine deva, sağlığına şifa, gözüne nur, gönlüne huzur, ailene ve sevdiklerine huzur getirsin. Hayırlı Cumalar.

Allah'ım, 'kin, kibir ve kim ne der' hastalıklarından sana sığınırım. Bu güzel cuma gününü senin rızan için sevgi ve muhabbet içinde geçirmeyi nasip eyle. Amin. Hayırlı Cumalar.

Allah'ın nuruyla, ümmetini selamlayan gül yüzlü nur Peygamberin (s.a.v) şefaati üzerimize olsun. Hayırlı Cumalar.

CUMA AKŞAMI MESAJLARI 13 Temmuz 2023 || En yeni, en güzel, yazılı, anlamlı, farklı, dualı Cuma mesajları ile sevdiklerinize Cumanız mübarek olsun mesajları!

Rabbim bu mübarek gün hürmetine günahlarımızı af buyursun. Bizlere esenlik versin. Selam ve dua ile… Hayırlı Cumalar.

Gül sevginin tacıdır, her bahar gül taçlanır. O Gül ki Muhammed'i hatırlatır. Onu hatırlayana gül koklatır. Gül kokulu, sevgi dolu nice Cumalara. Selam ve Dua ile Hayırlı Cumalar.

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