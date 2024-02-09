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Haberler Fotohaber Cuma Hutbesi PDF 9 Şubat 2024 indir-oku | Diyanet İşleri ile bu hafta Cuma Hutbesi konusu nedir?
Giriş Tarihi: 09.02.2024 08:12 Güncelleme Tarihi: 09.02.2024 08:12

Cuma Hutbesi PDF 9 Şubat 2024 indir-oku | Diyanet İşleri ile bu hafta Cuma Hutbesi konusu nedir?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hazırlanan ve 81 ilde camilerden yükselen hutbe ile bu hafta İman konusunda odaklanılıyor. Her hafta bir araya gelen İslam alemi namazla birlikte dini değerleri de idrak ediyor. Cuma Hutbesi 9 Şubat tarihli metin PDF indir ve oku seçenekleri ile gündemde. İşte, Cuma hutbesi konusu...

Cuma Hutbesi PDF 9 Şubat 2024 indir-oku | Diyanet İşleri ile bu hafta Cuma Hutbesi konusu nedir?

Cuma hutbesi PDF halinde Diyanet tarafından Müslümanlar ile paylaşılıyor. Bu haftaya özel konu belli oldu. Bir ayetle başlayan hutbeyle birlikte camiler doluyor. Her hafta farklı bir değer, sure veya ayete değinen metin tüm camilerde dinlenebiliyor. İşte, 9 Şubat Cuma hutbesi konusu ve içeriği...

Cuma Hutbesi PDF 9 Şubat 2024 indir-oku | Diyanet İşleri ile bu hafta Cuma Hutbesi konusu nedir?

9 ŞUBAT CUMA HUTBESİ KONUSU NEDİR?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan Cuma hutbesinin konusu bu hafta "Hayatı Değerli Kılan Ölçü: İman" oldu.

İşte, tam metin:

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Cuma Hutbesi PDF 9 Şubat 2024 indir-oku | Diyanet İşleri ile bu hafta Cuma Hutbesi konusu nedir?

CUMA HUTBESİ: HAYATI DEĞERLİ KILAN ÖLÇÜ: İMAN
Muhterem Müslümanlar!

Okuduğum ayet-i kerimede Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor: "Allah, iman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapanlara 'bağışlama ve büyük bir mükâfat' sözü vermiştir."[1]

Okuduğum hadis-i şerifte ise Peygamber Efendimiz (sas) şöyle buyuruyor: "Şu üç özellik kimde bulunursa o kişi imanın tadına erer: Allah ve Resûlü'nü her şeyden çok sevmek, sevdiği kişiyi sadece Allah için sevmek, ateşe atılmaktan korktuğu gibi imandan sonra küfre dönmekten de öylece korkmak."[2]

Aziz Müminler!

İman; Allah'a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, ahiret gününe, kadere, hayır ve şerrin Allah'tan olduğuna inanmaktır.[3] Rabbimizin emirlerine uymaya, yasaklarından kaçınmaya, istikamet sahibi bir mümin olmaya söz vermektir. İman, hak ve adalete, iyilik ve merhamete, huzur ve mutluluğa giden yollardaki bütün engelleri kaldırmaktır. Kur'an'ın getirdiği ilahi prensiplere gönülden bağlanmak, Peygamber Efendimiz (sas)'in her alandaki örnek hayatını kendimize rehber edinmektir.

Cuma Hutbesi PDF 9 Şubat 2024 indir-oku | Diyanet İşleri ile bu hafta Cuma Hutbesi konusu nedir?

Kıymetli Müslümanlar!

İman, davranışlarımıza yansıyıp ahlakımıza yön verirse gerçek anlamına ulaşır. İmanımız dilimize yansıdığında zikir ve şükür olur. Gözümüze yansıdığında iffet ve hayâ olur. İmanımız yüzümüze yansıdığında tebessüm, aklımıza yansıdığında tefekkür olur. Gönlümüze yansıdığında samimiyet, ailemize yansıdığında sevgi, saygı, şefkat ve merhamet olur. Kalplerimiz muhabbetle dolar, hanelerimiz huzur bulur. İmanımız iş ve ticaret hayatımıza yansıdığında doğruluk ve dürüstlük olur. Helal ve haram hassasiyeti gözetilir, kul ve kamu hakkına riayet edilir. İmanımız toplumsal hayata yansıdığında adalet, güven ve huzur olur. Birlik ve beraberliğimiz güçlenir, dostluk ve kardeşliğin en güzel örnekleri sergilenir.

Cuma Hutbesi PDF 9 Şubat 2024 indir-oku | Diyanet İşleri ile bu hafta Cuma Hutbesi konusu nedir?

Kıymetli Müminler!

Dünya imtihanımızda bizi başarıya ulaştıracak olan, Rabbimizin daima yanımızda olduğuna ve bizi yalnız bırakmayacağına dair inancımızdır. Bütün zorluklar karşısında bizleri güçlü kılacak ve yarınlara dair ümidimizi canlı tutacak olan imanımızdır. Zulümlere, kötülüklere ve haksızlıklara karşı bize direnme gücü veren imanımızdır. Nitekim dün aziz milletimiz Çanakkale'de, Kurtuluş Savaşı'nda imanından aldığı güçle bütün hayâsızca akınlara "dur!" dedi. Rabbimizin yardımı her zaman bizimle beraber oldu. Bugün de Gazze'de bir avuç mücâhid, imanlarından aldığı güçle zalimlere karşı direnmektedir. Allah'a olan sarsılmaz imanları sayesinde katillerle mücadele etmektedir. Rabbimiz, اَللّٰهُ وَلِيُّ الَّذ۪ينَ اٰمَنُواۙ يُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ اِلَى النُّورِۜ "Allah iman edenlerin dostudur. Onları karanlıklardan aydınlığa çıkarır. "[4] buyurmaktadır. Bize düşen ise kardeşlerimiz vatanlarında özgür bir şekilde yaşayıncaya kadar maddi ve manevi desteğimizi onlardan esirgememektir.

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