Cuma Hutbesi PDF 9 Şubat 2024 indir-oku | Diyanet İşleri ile bu hafta Cuma Hutbesi konusu nedir?

CUMA HUTBESİ: HAYATI DEĞERLİ KILAN ÖLÇÜ: İMAN

Muhterem Müslümanlar!

Okuduğum ayet-i kerimede Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor: "Allah, iman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapanlara 'bağışlama ve büyük bir mükâfat' sözü vermiştir."[1]

Okuduğum hadis-i şerifte ise Peygamber Efendimiz (sas) şöyle buyuruyor: "Şu üç özellik kimde bulunursa o kişi imanın tadına erer: Allah ve Resûlü'nü her şeyden çok sevmek, sevdiği kişiyi sadece Allah için sevmek, ateşe atılmaktan korktuğu gibi imandan sonra küfre dönmekten de öylece korkmak."[2]

Aziz Müminler!

İman; Allah'a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, ahiret gününe, kadere, hayır ve şerrin Allah'tan olduğuna inanmaktır.[3] Rabbimizin emirlerine uymaya, yasaklarından kaçınmaya, istikamet sahibi bir mümin olmaya söz vermektir. İman, hak ve adalete, iyilik ve merhamete, huzur ve mutluluğa giden yollardaki bütün engelleri kaldırmaktır. Kur'an'ın getirdiği ilahi prensiplere gönülden bağlanmak, Peygamber Efendimiz (sas)'in her alandaki örnek hayatını kendimize rehber edinmektir.